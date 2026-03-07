Salat tarawih di Masjid Al-Ikhlas RT 1 RW 1 Joglo Kembangan Jakarta Barat.(Dokpri)

BULAN Ramadan selalu membawa semangat ibadah yang luar biasa bagi umat Muslim. Salah satu yang paling dinanti adalah salat tarawih berjemaah di masjid. Namun, dalam praktiknya, sering kali jemaah langsung mengikuti imam memulai salat tarawih sesaat setelah salat Isya selesai, sehingga melewatkan salat sunah ba'diyah Isya.

Lantas, bagaimana hukumnya jika seseorang melaksanakan tarawih tetapi tidak mengerjakan ba'diyah Isya? Apakah salat tarawihnya tetap sah? Simak pemaparan di bawah ini.

Hukum Melaksanakan Tarawih tanpa Ba'diyah Isya

Secara hukum fikih, melaksanakan salat tarawih tanpa terlebih dahulu mengerjakan salat sunah ba'diyah Isya adalah diperbolehkan dan salat tarawihnya tetap sah.

Hal ini karena keduanya merupakan ibadah sunnah yang berdiri sendiri. Tidak ada syarat sah salat tarawih yang mengharuskan seseorang mengerjakan salat sunnah rawatib (ba'diyah) terlebih dahulu. Selama seseorang sudah menunaikan salat fardu Isya, waktu untuk melaksanakan tarawih sudah masuk.

Mana yang Lebih Utama: Ba'diyah Isya atau Tarawih?

Meski diperbolehkan, para ulama memberikan catatan penting mengenai tingkat keutamaan (afdhal) di antara kedua salat ini. Dalam mazhab Syafi'i, salat sunnah Rawatib (termasuk ba'diyah Isya) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan salat tarawih.

Mengapa demikian? Berikut alasannya:

Status Sunnah Muakkad: Ba'diyah Isya adalah bagian dari salat Rawatib yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk melengkapi kekurangan pada salat fardu.

Ba'diyah Isya adalah bagian dari salat Rawatib yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk melengkapi kekurangan pada salat fardu. Konsistensi Rasulullah: Rasulullah SAW senantiasa menjaga salat Rawatib sepanjang tahun, sementara salat tarawih hanya dilakukan pada malam-malam tertentu di bulan Ramadan.

Rasulullah SAW senantiasa menjaga salat Rawatib sepanjang tahun, sementara salat tarawih hanya dilakukan pada malam-malam tertentu di bulan Ramadan. Penyempurna Ibadah Wajib: Salat sunnah Rawatib berfungsi sebagai penambal kekurangan salat wajib yang baru saja ditunaikan.

Oleh karena itu, meninggalkan ba'diyah Isya demi mengejar tarawih dianggap sebagai suatu 'kerugian' secara spiritual karena jemaah meninggalkan pahala yang lebih besar demi pahala yang (meski besar) kedudukannya berada di bawah Rawatib.

Solusi bagi Jemaah yang Tertinggal

Jika Anda berada di masjid dan imam sudah memulai salat tarawih sementara Anda belum ba'diyah Isya, berikut beberapa solusi yang bisa diambil:

Mengerjakan Ba'diyah Sendiri: Tetaplah mengerjakan ba'diyah Isya dua rakaat secara mandiri meski jemaah lain sudah mulai tarawih. Anda bisa bergabung dengan jemaah tarawih pada rakaat berikutnya.

Tetaplah mengerjakan ba'diyah Isya dua rakaat secara mandiri meski jemaah lain sudah mulai tarawih. Anda bisa bergabung dengan jemaah tarawih pada rakaat berikutnya. Mengerjakan Ba'diyah di Sela Tarawih: Jika tarawih dilakukan dengan formasi 2 rakaat salam, Anda bisa menggunakan jeda di antara dua salat tarawih untuk menunaikan ba'diyah Isya.

Jika tarawih dilakukan dengan formasi 2 rakaat salam, Anda bisa menggunakan jeda di antara dua salat tarawih untuk menunaikan ba'diyah Isya. Mengerjakan Setelah Tarawih: Jika waktu mendesak, Anda boleh mengerjakan ba'diyah Isya setelah rangkaian tarawih selesai (sebelum witir atau setelah witir), karena waktu ba'diyah Isya terbentang luas hingga terbit fajar.

Kesimpulan

Salat tarawih tetap sah meski Anda tidak melakukan ba'diyah Isya. Namun, sangat dianjurkan untuk tidak melewatkan ba'diyah Isya karena keutamaannya yang sangat besar sebagai penyempurna salat wajib Anda.

People Also Ask (FAQ) 1. Apakah boleh salat ba'diyah Isya setelah tarawih?

Boleh. Waktu salat ba'diyah Isya dimulai setelah salat Isya hingga sebelum masuk waktu Subuh. 2. Apakah salat tarawih harus berjamaah?

Tidak, salat tarawih hukumnya sunah muakkadah dan boleh dikerjakan sendirian (munfarid) di rumah. 3. Berapa rakaat salat ba'diyah Isya?

Salat ba'diyah Isya dikerjakan sebanyak 2 rakaat. 4. Jika imam sudah mulai tarawih, saya ikut tarawih dulu atau ba'diyah dulu?

Lebih utama ba'diyah dulu karena pahalanya lebih besar. Anda bisa menyusul jemaah tarawih pada rakaat berikutnya. (I-2)

