BULAN Ramadan selalu membawa semangat ibadah yang luar biasa bagi umat Muslim. Salah satu yang paling dinanti adalah salat tarawih berjemaah di masjid. Namun, dalam praktiknya, sering kali jemaah langsung mengikuti imam memulai salat tarawih sesaat setelah salat Isya selesai, sehingga melewatkan salat sunah ba'diyah Isya.
Lantas, bagaimana hukumnya jika seseorang melaksanakan tarawih tetapi tidak mengerjakan ba'diyah Isya? Apakah salat tarawihnya tetap sah? Simak pemaparan di bawah ini.
Secara hukum fikih, melaksanakan salat tarawih tanpa terlebih dahulu mengerjakan salat sunah ba'diyah Isya adalah diperbolehkan dan salat tarawihnya tetap sah.
Hal ini karena keduanya merupakan ibadah sunnah yang berdiri sendiri. Tidak ada syarat sah salat tarawih yang mengharuskan seseorang mengerjakan salat sunnah rawatib (ba'diyah) terlebih dahulu. Selama seseorang sudah menunaikan salat fardu Isya, waktu untuk melaksanakan tarawih sudah masuk.
Meski diperbolehkan, para ulama memberikan catatan penting mengenai tingkat keutamaan (afdhal) di antara kedua salat ini. Dalam mazhab Syafi'i, salat sunnah Rawatib (termasuk ba'diyah Isya) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan salat tarawih.
Mengapa demikian? Berikut alasannya:
Oleh karena itu, meninggalkan ba'diyah Isya demi mengejar tarawih dianggap sebagai suatu 'kerugian' secara spiritual karena jemaah meninggalkan pahala yang lebih besar demi pahala yang (meski besar) kedudukannya berada di bawah Rawatib.
Jika Anda berada di masjid dan imam sudah memulai salat tarawih sementara Anda belum ba'diyah Isya, berikut beberapa solusi yang bisa diambil:
Salat tarawih tetap sah meski Anda tidak melakukan ba'diyah Isya. Namun, sangat dianjurkan untuk tidak melewatkan ba'diyah Isya karena keutamaannya yang sangat besar sebagai penyempurna salat wajib Anda.
1. Apakah boleh salat ba'diyah Isya setelah tarawih?
Boleh. Waktu salat ba'diyah Isya dimulai setelah salat Isya hingga sebelum masuk waktu Subuh.
2. Apakah salat tarawih harus berjamaah?
Tidak, salat tarawih hukumnya sunah muakkadah dan boleh dikerjakan sendirian (munfarid) di rumah.
3. Berapa rakaat salat ba'diyah Isya?
Salat ba'diyah Isya dikerjakan sebanyak 2 rakaat.
4. Jika imam sudah mulai tarawih, saya ikut tarawih dulu atau ba'diyah dulu?
Lebih utama ba'diyah dulu karena pahalanya lebih besar. Anda bisa menyusul jemaah tarawih pada rakaat berikutnya. (I-2)
