Daftar Surat Juz 11 sampai Juz 20: Strategi Hari Kedua Khatam Al-Quran

SELAMAT! Jika Anda sedang mengikuti program khatam Al-Quran dalam 3 hari, hari kedua ialah fase maraton yang sesungguhnya. Setelah menyelesaikan 10 juz pertama, kini saatnya masuk ke sepertiga kedua Al-Quran, yaitu Juz 11 hingga Juz 20.

Pada bagian ini, Anda akan melewati banyak kisah para Nabi yang inspiratif, mulai dari Nabi Yunus, Nabi Yusuf, hingga Nabi Musa. Mengetahui batasan surat di setiap juz akan membantu Anda menjaga ritme bacaan agar tidak terasa berat.

Mengetahui rincian surat dan batas ayat sangat membantu agar tilawah Anda tetap terukur. Berikut daftar lengkap surat yang terdapat dalam Juz 11 hingga Juz 20 sesuai Mushaf Standar Madinah.

Tabel Rincian Surat Juz 11 Sampai Juz 20

Juz Daftar Surat dan Batas Ayat Juz 11 At-Taubah (94-129), Yunus (1-109), Hud (1-5) Juz 12 Hud (6-123), Yusuf (1-52) Juz 13 Yusuf (53-111), Ar-Ra'd (1-43), Ibrahim (1-52) Juz 14 Al-Hijr (1-99), An-Nahl (1-128) Juz 15 Al-Isra (1-111), Al-Kahf (1-74) Juz 16 Al-Kahf (75-110), Maryam (1-98), Thaha (1-135) Juz 17 Al-Anbiya (1-112), Al-Hajj (1-78) Juz 18 Al-Mu'minun (1-118), An-Nur (1-64), Al-Furqan (1-20) Juz 19 Al-Furqan (21-77), Asy-Syu'ara (1-227), An-Naml (1-55) Juz 20 An-Naml (56-93), Al-Qasas (1-88), Al-Ankabut (1-45)

Tema Utama dan Keutamaan Juz 11-20

Juz 11 hingga 20 kaya akan narasi sejarah dan penguatan akidah. Berikut beberapa poin penting yang akan Anda temui:

Kisah Kesabaran: Perjalanan Nabi Yusuf dari sumur hingga menjadi penguasa Mesir (Juz 12-13) memberikan pelajaran tentang optimisme.

Keajaiban Ilahi: Peristiwa Isra Mi'raj dalam Surat Al-Isra dan rahasia Ashabul Kahfi dalam Surat Al-Kahf (Juz 15-16).

Hukum Sosial: Aturan mengenai adab rumah tangga dan kesucian dalam Surat An-Nur (Juz 18).

Rincian Daftar Surat Juz 11 Sampai Juz 20

Berikut panduan batas ayat dan surat untuk Juz 11 hingga Juz 20 berdasarkan Mushaf Standar Madinah (20 halaman per juz).

Juz 11: Pengampunan dan Ketauhidan

Surat At-Taubah: Ayat 94 - 129 (Selesai)

Surat Yunus: Ayat 1 - 109 (Lengkap)

Surat Hud: Ayat 1 - 5

Juz 12: Kisah Nabi Hud dan Nabi Yusuf

Surat Hud: Ayat 6 - 123 (Selesai)

Surat Yusuf: Ayat 1 - 52

Juz 13: Kesabaran Nabi Yusuf dan Kekuasaan Allah

Surat Yusuf: Ayat 53 - 111 (Selesai)

Surat Ar-Ra'd: Ayat 1 - 43 (Lengkap)

Surat Ibrahim: Ayat 1 - 52 (Lengkap)

Juz 14: Penjagaan Al-Quran dan Lebah

Surat Al-Hijr: Ayat 1 - 99 (Lengkap)

Surat An-Nahl: Ayat 1 - 128 (Lengkap)

Juz 15: Perjalanan Isra dan Pemuda Kahfi

Surat Al-Isra: Ayat 1 - 111 (Lengkap)

Surat Al-Kahf: Ayat 1 - 74

Juz 16: Akhir Al-Kahf dan Kisah Maryam

Surat Al-Kahf: Ayat 75 - 110 (Selesai)

Surat Maryam: Ayat 1 - 98 (Lengkap)

Surat Thaha: Ayat 1 - 135 (Lengkap)

Juz 17: Para Nabi dan Ibadah Haji

Surat Al-Anbiya: Ayat 1 - 112 (Lengkap)

Surat Al-Hajj: Ayat 1 - 78 (Lengkap)

Juz 18: Kemenangan Mukmin dan Cahaya Ilahi

Surat Al-Mu'minun: Ayat 1 - 118 (Lengkap)

Surat An-Nur: Ayat 1 - 64 (Lengkap)

Surat Al-Furqan: Ayat 1 - 20

Juz 19: Pembeda dan Kisah Para Penyair

Surat Al-Furqan: Ayat 21 - 77 (Selesai)

Surat Asy-Syu'ara: Ayat 1 - 227 (Lengkap)

Surat An-Naml: Ayat 1 - 55

Juz 20: Semut dan Kisah-Kisah Masa Lalu

Surat An-Naml: Ayat 56 - 93 (Selesai)

Surat Al-Qasas: Ayat 1 - 88 (Lengkap)

Surat Al-Ankabut: Ayat 1 - 45

Tips Mengatasi Kelelahan di Hari Kedua

Untuk menjaga target 10 juz tetap tercapai, gunakan strategi berikut:

Metode 2 Juz per Waktu: Tetap konsisten menyelesaikan 2 juz setelah setiap salat fardu. Manajemen Istirahat: Gunakan waktu di antara Asar dan Maghrib untuk istirahat sejenak agar mata tidak terlalu lelah. Audio Murattal: Jika mata mulai lelah membaca, Anda bisa menyimak murattal sambil mengikuti teks Al-Quran untuk menjaga kecepatan.

Informasi Penting: Juz 20 berakhir di tengah Surat Al-Ankabut ayat 45. Pastikan Anda berhenti tepat di ayat tersebut sebelum melanjutkan ke Juz 21 di hari terakhir.

