Daftar Surat Juz 11 sampai Juz 20: Strategi Hari Kedua Khatam Al-Quran

SELAMAT! Jika Anda sedang mengikuti program khatam Al-Quran dalam 3 hari, hari kedua ialah fase maraton yang sesungguhnya. Setelah menyelesaikan 10 juz pertama, kini saatnya masuk ke sepertiga kedua Al-Quran, yaitu Juz 11 hingga Juz 20.
Pada bagian ini, Anda akan melewati banyak kisah para Nabi yang inspiratif, mulai dari Nabi Yunus, Nabi Yusuf, hingga Nabi Musa. Mengetahui batasan surat di setiap juz akan membantu Anda menjaga ritme bacaan agar tidak terasa berat.
Mengetahui rincian surat dan batas ayat sangat membantu agar tilawah Anda tetap terukur. Berikut daftar lengkap surat yang terdapat dalam Juz 11 hingga Juz 20 sesuai Mushaf Standar Madinah.
|Juz
|Daftar Surat dan Batas Ayat
|Juz 11
|At-Taubah (94-129), Yunus (1-109), Hud (1-5)
|Juz 12
|Hud (6-123), Yusuf (1-52)
|Juz 13
|Yusuf (53-111), Ar-Ra'd (1-43), Ibrahim (1-52)
|Juz 14
|Al-Hijr (1-99), An-Nahl (1-128)
|Juz 15
|Al-Isra (1-111), Al-Kahf (1-74)
|Juz 16
|Al-Kahf (75-110), Maryam (1-98), Thaha (1-135)
|Juz 17
|Al-Anbiya (1-112), Al-Hajj (1-78)
|Juz 18
|Al-Mu'minun (1-118), An-Nur (1-64), Al-Furqan (1-20)
|Juz 19
|Al-Furqan (21-77), Asy-Syu'ara (1-227), An-Naml (1-55)
|Juz 20
|An-Naml (56-93), Al-Qasas (1-88), Al-Ankabut (1-45)
Juz 11 hingga 20 kaya akan narasi sejarah dan penguatan akidah. Berikut beberapa poin penting yang akan Anda temui:
Berikut panduan batas ayat dan surat untuk Juz 11 hingga Juz 20 berdasarkan Mushaf Standar Madinah (20 halaman per juz).
Surat At-Taubah: Ayat 94 - 129 (Selesai)
Surat Hud: Ayat 1 - 5
Surat Hud: Ayat 6 - 123 (Selesai)
Surat Yusuf: Ayat 1 - 52
Surat Yusuf: Ayat 53 - 111 (Selesai)
Surat Ar-Ra'd: Ayat 1 - 43 (Lengkap)
Surat Ibrahim: Ayat 1 - 52 (Lengkap)
Surat Al-Hijr: Ayat 1 - 99 (Lengkap)
Surat An-Nahl: Ayat 1 - 128 (Lengkap)
Surat Al-Isra: Ayat 1 - 111 (Lengkap)
Surat Al-Kahf: Ayat 1 - 74
Surat Al-Kahf: Ayat 75 - 110 (Selesai)
Surat Maryam: Ayat 1 - 98 (Lengkap)
Surat Thaha: Ayat 1 - 135 (Lengkap)
Surat Al-Anbiya: Ayat 1 - 112 (Lengkap)
Surat Al-Hajj: Ayat 1 - 78 (Lengkap)
Surat Al-Mu'minun: Ayat 1 - 118 (Lengkap)
Surat An-Nur: Ayat 1 - 64 (Lengkap)
Surat Al-Furqan: Ayat 1 - 20
Surat Al-Furqan: Ayat 21 - 77 (Selesai)
Surat Asy-Syu'ara: Ayat 1 - 227 (Lengkap)
Surat An-Naml: Ayat 1 - 55
Surat An-Naml: Ayat 56 - 93 (Selesai)
Surat Al-Qasas: Ayat 1 - 88 (Lengkap)
Surat Al-Ankabut: Ayat 1 - 45
Untuk menjaga target 10 juz tetap tercapai, gunakan strategi berikut:
