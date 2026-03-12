Daftar Surat Al-Quran Juz 1 sampai Juz 10 untuk Khatam Tiga Hari

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
MEMAHAMI pembagian juz dalam Al-Quran sangat penting bagi setiap Muslim, terutama bagi mereka yang sedang mengejar target hafalan atau ingin menyelesaikan tilawah secara sistematis atau khatam dalam tiga hari. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz memiliki pembagian yang unik. Pasalnya, satu juz tidak selalu berisi satu surat penuh, melainkan sering kali terdiri dari potongan beberapa surat.
Bagi Anda yang sedang mempraktikkan metode khatam dalam waktu singkat, mengetahui rincian Juz 1 sampai Juz 10 adalah langkah awal yang krusial. Berikut rincian lengkap mengenai surat apa saja yang terdapat dalam 10 juz pertama Al-Quran berdasarkan Mushaf Standar Madinah.
|Juz
|Nama Surat dan Batas Ayat
|Juz 1
|Al-Fatihah (1-7), Al-Baqarah (1-141)
|Juz 2
|Al-Baqarah (142-252)
|Juz 3
|Al-Baqarah (253-286), Ali Imran (1-92)
|Juz 4
|Ali Imran (93-200), An-Nisa (1-23)
|Juz 5
|An-Nisa (24-147)
|Juz 6
|An-Nisa (148-176), Al-Maidah (1-81)
|Juz 7
|Al-Maidah (82-120), Al-An'am (1-110)
|Juz 8
|Al-An'am (111-165), Al-A'raf (1-87)
|Juz 9
|Al-A'raf (88-206), Al-Anfal (1-40)
|Juz 10
|Al-Anfal (41-75), At-Taubah (1-92)
Sepuluh juz pertama ini didominasi oleh surat-surat Madaniyah (Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah). Pada Juz 1 hingga Juz 3, fokus utama adalah mengenai penciptaan manusia, kisah Bani Israil, hingga penetapan hukum-hukum dasar seperti puasa, haji, dan zakat.
Masuk ke Juz 4 hingga Juz 6, pembahasan bergeser ke arah tatanan sosial. Surat An-Nisa membahas secara mendalam tentang hak waris, pernikahan, dan perlindungan terhadap kaum dhuafa (lemah).
Mulai Juz 7, pembaca akan menemui surat Makkiyah seperti Al-An'am yang menekankan ketauhidan. Kemudian pada Juz 9 dan 10, Al-Quran mulai menceritakan kisah heroik para Nabi menghadapi penguasa dzalim serta hukum-hukum perjuangan dalam surat Al-Anfal dan At-Taubah.
Pembagian juz ini didasarkan pada Mushaf Madinah (Standar Internasional) yang umum digunakan di Indonesia dan seluruh dunia.
Juz pertama dimulai dari surat pembuka Al-Quran dan masuk ke surat terpanjang.
Surat Al-Fatihah: Ayat 1 - 7 (Lengkap)
Surat Al-Baqarah: Ayat 1 - 141
Juz ini melanjutkan surat Al-Baqarah dengan fokus pada hukum-hukum syariat.
Surat Al-Baqarah: Ayat 142 - 252
Baca juga: Hanya 7 Menit per Salat Taktik Khatam Al-Quran 30 Juz tanpa Ganggu Jadwal Kerja
Di juz ini, surat Al-Baqarah selesai dan berpindah ke surat berikutnya.
Surat Al-Baqarah: Ayat 253 - 286 (Selesai)
Surat Ali Imran: Ayat 1 - 92
Juz keempat didominasi oleh kisah-kisah dalam surat Ali Imran dan awal surat An-Nisa.
Surat Ali Imran: Ayat 93 - 200 (Selesai)
Surat An-Nisa: Ayat 1 - 23
Baca juga: Metode Khatam Al-Quran dalam Seminggu Panduan Fami Bi Syauqin
Fokus utama juz ini adalah surat An-Nisa yang membahas hak-hak wanita dan keadilan sosial.
Surat An-Nisa: Ayat 24 - 147
Juz ini menyelesaikan surat An-Nisa dan memulai surat Al-Maidah.
Surat An-Nisa: Ayat 148 - 176 (Selesai)
Surat Al-Maidah: Ayat 1 - 81
Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti
Berisi kelanjutan hukum pangan dalam Al-Maidah dan beralih ke surat Al-An'am.
Surat Al-Maidah: Ayat 82 - 120 (Selesai)
Surat Al-An'am: Ayat 1 - 110
Juz ini berisi kelanjutan surat Al-An'am dan awal surat Al-A'raf yang kaya akan kisah sejarah.
Surat Al-An'am: Ayat 111 - 165 (Selesai)
Surat Al-A'raf: Ayat 1 - 87
Baca juga: Makna Asmaul Husna Al-Jami Dalil, Keutamaan Zikir, dan Pengamalannya
Menceritakan kisah Nabi Musa menghadapi Firaun hingga awal surat Al-Anfal.
Surat Al-A'raf: Ayat 88 - 206 (Selesai)
Surat Al-Anfal: Ayat 1 - 40
Juz penutup dari sepertiga pertama Al-Quran ini membahas hukum perang dan pertobatan.
Surat Al-Anfal: Ayat 41 - 75 (Selesai)
Surat At-Taubah: Ayat 1 - 92
Baca juga: Surat Az-Zumar Makna, Asbabun Nuzul, dan Keutamaan Membacanya
Mengetahui rincian juz membantu pembaca Al-Quran dalam beberapa hal:
Pembagian Juz 1 sampai Juz 10 mencakup 9 surat yang berbeda, mulai dari Al-Fatihah hingga At-Taubah. Dengan memahami batasan ayat di setiap juznya, Anda dapat mengatur strategi tilawah harian dengan lebih efektif dan efisien.
Baca juga: 37 Surat dalam Juz Amma dengan Bahasa Arab, Latin, dan Terjemahan
Juz 10 berakhir pada surat At-Taubah ayat ke-92. Ayat selanjutnya (93) sudah masuk ke dalam Juz 11.
Surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang yang mencakup hampir 2,5 juz (Juz 1, Juz 2, dan awal Juz 3).
Baca juga: Kumpulan Surat Pendek yang Mudah Dihafal
Anda bisa menghafal urutannya dengan singkatan atau sering melihat daftar indeks pada mushaf. Urutannya adalah: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah.
Baca juga: Urutan Surat Juz 30 dalam Alquran, Dibaca saat Salat
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved