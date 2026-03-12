Daftar Surat Al-Quran Juz 1 sampai Juz 10 untuk Khatam Tiga Hari

Ilustrasi.(Freepik)

MEMAHAMI pembagian juz dalam Al-Quran sangat penting bagi setiap Muslim, terutama bagi mereka yang sedang mengejar target hafalan atau ingin menyelesaikan tilawah secara sistematis atau khatam dalam tiga hari. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz memiliki pembagian yang unik. Pasalnya, satu juz tidak selalu berisi satu surat penuh, melainkan sering kali terdiri dari potongan beberapa surat.

Bagi Anda yang sedang mempraktikkan metode khatam dalam waktu singkat, mengetahui rincian Juz 1 sampai Juz 10 adalah langkah awal yang krusial. Berikut rincian lengkap mengenai surat apa saja yang terdapat dalam 10 juz pertama Al-Quran berdasarkan Mushaf Standar Madinah.

Tabel Rincian Surat Juz 1 Sampai Juz 10

Juz Nama Surat dan Batas Ayat Juz 1 Al-Fatihah (1-7), Al-Baqarah (1-141) Juz 2 Al-Baqarah (142-252) Juz 3 Al-Baqarah (253-286), Ali Imran (1-92) Juz 4 Ali Imran (93-200), An-Nisa (1-23) Juz 5 An-Nisa (24-147) Juz 6 An-Nisa (148-176), Al-Maidah (1-81) Juz 7 Al-Maidah (82-120), Al-An'am (1-110) Juz 8 Al-An'am (111-165), Al-A'raf (1-87) Juz 9 Al-A'raf (88-206), Al-Anfal (1-40) Juz 10 Al-Anfal (41-75), At-Taubah (1-92)

Mengenal Tema Besar Setiap Juz

Juz 1 - Juz 3: Hukum dan Perjanjian

Sepuluh juz pertama ini didominasi oleh surat-surat Madaniyah (Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah). Pada Juz 1 hingga Juz 3, fokus utama adalah mengenai penciptaan manusia, kisah Bani Israil, hingga penetapan hukum-hukum dasar seperti puasa, haji, dan zakat.

Baca juga : Metode Khatam Al-Quran dalam 3 Hari Dalil, Hadits, dan Panduan Praktis

Juz 4 - Juz 6: Keadilan Sosial dan Keluarga

Masuk ke Juz 4 hingga Juz 6, pembahasan bergeser ke arah tatanan sosial. Surat An-Nisa membahas secara mendalam tentang hak waris, pernikahan, dan perlindungan terhadap kaum dhuafa (lemah).

Juz 7 - Juz 10: Sejarah Para Nabi dan Jihad

Mulai Juz 7, pembaca akan menemui surat Makkiyah seperti Al-An'am yang menekankan ketauhidan. Kemudian pada Juz 9 dan 10, Al-Quran mulai menceritakan kisah heroik para Nabi menghadapi penguasa dzalim serta hukum-hukum perjuangan dalam surat Al-Anfal dan At-Taubah.

Rincian Daftar Surat Juz 1 Sampai Juz 10

Pembagian juz ini didasarkan pada Mushaf Madinah (Standar Internasional) yang umum digunakan di Indonesia dan seluruh dunia.

Baca juga : Juz 1 Al-Quran Meliputi Al-Fatihah sampai Al-Baqarah Ayat 141

Juz 1: Fondasi Keimanan

Juz pertama dimulai dari surat pembuka Al-Quran dan masuk ke surat terpanjang.

Surat Al-Fatihah: Ayat 1 - 7 (Lengkap)

Surat Al-Baqarah: Ayat 1 - 141

Juz 2: Perubahan Kiblat dan Hukum Sosial

Juz ini melanjutkan surat Al-Baqarah dengan fokus pada hukum-hukum syariat.

Surat Al-Baqarah: Ayat 142 - 252

Baca juga: Hanya 7 Menit per Salat Taktik Khatam Al-Quran 30 Juz tanpa Ganggu Jadwal Kerja

Juz 3: Ayat Kursi dan Keluarga Imran

Di juz ini, surat Al-Baqarah selesai dan berpindah ke surat berikutnya.

Surat Al-Baqarah: Ayat 253 - 286 (Selesai)

Surat Ali Imran: Ayat 1 - 92

Juz 4: Perjuangan di Medan Uhud

Juz keempat didominasi oleh kisah-kisah dalam surat Ali Imran dan awal surat An-Nisa.

Surat Ali Imran: Ayat 93 - 200 (Selesai)

Surat An-Nisa: Ayat 1 - 23

Baca juga: Metode Khatam Al-Quran dalam Seminggu Panduan Fami Bi Syauqin

Juz 5: Hukum Keluarga dan Keadilan

Fokus utama juz ini adalah surat An-Nisa yang membahas hak-hak wanita dan keadilan sosial.

Surat An-Nisa: Ayat 24 - 147

Juz 6: Penegasan Tauhid

Juz ini menyelesaikan surat An-Nisa dan memulai surat Al-Maidah.

Surat An-Nisa: Ayat 148 - 176 (Selesai)

Surat Al-Maidah: Ayat 1 - 81

Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti

Juz 7: Halal-Haram dan Kebesaran Allah

Berisi kelanjutan hukum pangan dalam Al-Maidah dan beralih ke surat Al-An'am.

Surat Al-Maidah: Ayat 82 - 120 (Selesai)

Surat Al-An'am: Ayat 1 - 110

Juz 8: Kisah Para Nabi

Juz ini berisi kelanjutan surat Al-An'am dan awal surat Al-A'raf yang kaya akan kisah sejarah.

Surat Al-An'am: Ayat 111 - 165 (Selesai)

Surat Al-A'raf: Ayat 1 - 87

Baca juga: Makna Asmaul Husna Al-Jami Dalil, Keutamaan Zikir, dan Pengamalannya

Juz 9: Perlawanan terhadap Kedzaliman

Menceritakan kisah Nabi Musa menghadapi Firaun hingga awal surat Al-Anfal.

Surat Al-A'raf: Ayat 88 - 206 (Selesai)

Surat Al-Anfal: Ayat 1 - 40

Juz 10: Perang Badr dan Harta Rampasan

Juz penutup dari sepertiga pertama Al-Quran ini membahas hukum perang dan pertobatan.

Surat Al-Anfal: Ayat 41 - 75 (Selesai)

Surat At-Taubah: Ayat 1 - 92

Baca juga: Surat Az-Zumar Makna, Asbabun Nuzul, dan Keutamaan Membacanya

Mengapa Mengetahui Pembagian Juz itu Penting?

Mengetahui rincian juz membantu pembaca Al-Quran dalam beberapa hal:

Manajemen Waktu: Anda bisa membagi waktu membaca (misalnya 1 juz per hari atau 10 juz per hari untuk khatam 3 hari).

Fokus Tadabbur: Setiap juz sering kali memiliki tema besar yang saling berkaitan.

Mempermudah Hafalan: Menghafal per juz memberikan target yang lebih terukur (milestone).

Kesimpulan

Pembagian Juz 1 sampai Juz 10 mencakup 9 surat yang berbeda, mulai dari Al-Fatihah hingga At-Taubah. Dengan memahami batasan ayat di setiap juznya, Anda dapat mengatur strategi tilawah harian dengan lebih efektif dan efisien.

Baca juga: 37 Surat dalam Juz Amma dengan Bahasa Arab, Latin, dan Terjemahan

Pertanyaan Sering Muncul

1. Juz 10 berakhir di surat apa?

Juz 10 berakhir pada surat At-Taubah ayat ke-92. Ayat selanjutnya (93) sudah masuk ke dalam Juz 11.

2. Surat apa yang paling banyak masuk ke berbagai juz?

Surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang yang mencakup hampir 2,5 juz (Juz 1, Juz 2, dan awal Juz 3).

Baca juga: Kumpulan Surat Pendek yang Mudah Dihafal

3. Bagaimana cara cepat menghafal urutan surat juz 1-10?

Anda bisa menghafal urutannya dengan singkatan atau sering melihat daftar indeks pada mushaf. Urutannya adalah: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah.

Tips Tadarus: Jika Anda ingin menyelesaikan 10 juz dalam sehari (untuk program khatam 3 hari), pastikan Anda menandai batas ayat di atas agar tidak terlewat masuk ke juz berikutnya.

Baca juga: Urutan Surat Juz 30 dalam Alquran, Dibaca saat Salat

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.