Surat Az-Zumar: Makna, Asbabun Nuzul, dan Keutamaan Membacanya

SURAT Az-Zumar merupakan surat ke-39 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 75 ayat dan terbagi di juz 23 dan juz 24. Tergolong dalam kelompok surat Makkiyyah, Az-Zumar membawa pesan-pesan fundamental tentang ketauhidan, keikhlasan beragama, dan kepastian hari pembalasan.

Nama Az-Zumar sendiri berarti Rombongan-Rombongan. Ini merujuk pada peristiwa di akhirat saat manusia digiring menuju surga atau neraka secara berkelompok.

Makna dan Kandungan Utama Surat Az-Zumar

Secara harfiah, Az-Zumar diambil dari ayat 71 dan 73 yang menggambarkan pemisahan akhir umat manusia. Namun, secara substansial, surat ini sering disebut sebagai Surat Ikhlas karena penekanannya yang sangat kuat pada pemurnian ketaatan hanya kepada Allah SWT.

Pesan utama dalam surat ini meliputi:

Pemurnian Tauhid: Allah menegaskan bahwa agama yang bersih hanya milik-Nya (Ayat 3). Manusia diminta menyembah Allah tanpa perantara apa pun.

Fenomena Alam sebagai Bukti Kekuasaan: Penjelasan tentang pergantian siang dan malam (Ayat 5) sebagai tanda kebesaran Sang Pencipta.

Optimisme dan Taubat: Penegasan bahwa pintu ampunan Allah terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalan-Nya.

Asbabun Nuzul: Kisah di Balik Ayat-Ayat Penting

Salah satu ayat yang paling fenomenal dalam surat ini adalah Ayat 53. Ini sering disebut sebagai ayat yang paling memberi harapan dalam Al-Qur'an.

"Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'"

Asbabun Nuzul Ayat 53

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan kaum musyrikin di Mekah yang telah banyak melakukan dosa besar seperti membunuh dan berzina. Mereka merasa bahwa dosa mereka terlalu besar untuk diampuni meskipun mereka ingin masuk Islam. Allah kemudian menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa rahmat-Nya jauh lebih besar dari dosa apa pun, selama seseorang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Asbabun Nuzul Ayat 9

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sosok Ammar bin Yasir atau Abu Bakar Ash-Shiddiq yang tekun beribadah di malam hari. Ini membedakan kedudukan mereka yang berilmu dan takut kepada akhirat dengan mereka yang ingkar.

Keutamaan Membaca Surat Az-Zumar

Surat Az-Zumar memiliki kedudukan istimewa dalam tradisi ibadah Rasulullah SAW. Berikut beberapa keutamaannya:

Amalan Sebelum Tidur Rasulullah SAW: Berdasarkan hadits riwayat Tirmidzi, Nabi SAW tidak akan tidur sebelum membaca Surat Al-Isra dan Surat Az-Zumar. Penguat Aqidah: Membaca Az-Zumar secara rutin membantu seorang muslim untuk tetap istikamah dalam tauhid dan tidak mudah goyah oleh godaan syirik. Wasilah Perlindungan: Ayat-ayat yang menggambarkan kebesaran Allah (seperti ayat 67) sering dijadikan doa untuk memohon perlindungan dari mara bahaya.

FAQ (People Also Ask)

Apa arti nama Az-Zumar?

Az-Zumar berarti rombongan-rombongan merujuk pada kelompok penghuni surga dan neraka saat digiring di hari kiamat.

Mengapa Rasulullah SAW membaca Az-Zumar setiap malam?

Karena surat ini mengandung pengingat tentang tauhid, hari akhir, dan rahmat Allah, yang sangat baik untuk dijadikan bahan muhasabah sebelum tidur.

Apakah semua dosa bisa diampuni menurut Surat Az-Zumar ayat 53?

Ya, Allah menegaskan bahwa Dia mengampuni semua dosa bagi mereka yang bertaubat sebelum ajal menjemput, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Checklist Praktik: Membaca Surat Az-Zumar sebelum tidur sebagai sunnah.

Merenungkan ayat 53 saat merasa terbebani oleh kesalahan masa lalu.

Menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah harian. (I-2)

