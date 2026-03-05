Surat Fushshilat: Asbabun Nuzul, Pesan Utama, dan Keutamaan Membacanya

Headline
SURAT Fushshilat merupakan surat ke-41 yang berada di dua juz yaitu juz 24 dan juz 25 dalam Al-Qur'an. Masuk dalam golongan Makkiyyah, surat yang terdiri dari 54 ayat ini diturunkan setelah Surat Al-Mu'min (Ghafir).
Nama Fushshilat sendiri secara harfiah berarti Yang Dijelaskan secara Rinci. Ini merujuk pada ayat ke-3 yang menegaskan bahwa kitab ini menjelaskan ayat-ayatnya dengan sangat gamblang dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
Dalam tradisi Islam, surat ini juga dikenal dengan nama Ha Mim as-Sajdah karena dimulai dengan huruf muqatta'ah Ha Mim dan mengandung ayat sajdah yang mengharuskan pembacanya melakukan sujud tilawah.
Salah satu peristiwa paling masyhur yang melatarbelakangi turunnya bagian awal Surat Fushshilat ialah kisah Utbah bin Rabi'ah. Saat dakwah Rasulullah SAW mulai menguat, kaum Quraisy merasa terancam dan mengutus Utbah--seorang negosiator ulung--untuk menemui Nabi.
Utbah menawarkan berbagai kemewahan: harta berlimpah, kedudukan sebagai pemimpin tertinggi, hingga pengobatan jika Nabi dianggap terkena gangguan jin. Rasulullah SAW mendengarkan dengan tenang hingga Utbah selesai bicara, lalu beliau membalasnya bukan dengan kata-kata manusia, melainkan dengan membacakan Surat Fushshilat ayat 1-13.
Ketika sampai pada ayat ke-13 yang berisi peringatan tentang petir yang menimpa kaum 'Ad dan Tsamud, Utbah sangat ketakutan hingga menutup mulut Rasulullah dengan tangannya dan memohon agar beliau berhenti demi hubungan kekerabatan mereka. Utbah kembali ke kaumnya dengan wajah berubah, mengakui bahwa yang didengarnya bukanlah sihir ataupun syair, melainkan perkataan yang memiliki kewibawaan luar biasa.
Surat ini membawa beberapa pesan fundamental bagi kehidupan seorang mukmin:
Membaca dan mengamalkan isi Surat Fushshilat memiliki berbagai keistimewaan, di antaranya:
Apa arti dari nama Fushshilat?
Fushshilat berarti Yang Dijelaskan. Ini merujuk pada penjelasan hukum, kisah, dan keimanan yang dirinci secara jelas.
Mengapa disebut Ha Mim as-Sajdah?
Karena dimulai dengan huruf Ha Mim dan mengandung ayat sajdah yang disunnahkan untuk bersujud tilawah.
Apa janji Allah bagi orang yang istikamah di surat ini?
Allah menjanjikan bahwa malaikat akan menemani mereka, menghilangkan rasa takut dan sedih, serta memberi kabar gembira tentang surga.
|Aksi
|Keterangan
|Tilawah Rutin
|Membaca dengan tartil dan merenungi makna ayat demi ayat.
|Sujud Tilawah
|Melakukan sujud saat membaca atau mendengar ayat ke-38.
|Tadabbur Alam
|Merenungkan ayat 9-12 saat melihat keindahan ciptaan Allah.
|Latihan Istikamah
|Berupaya konsisten dalam satu amal kebaikan setiap hari.
