Makna Malikul Mulk: Dalil, Keutamaan Zikir, dan Cara Mengamalkannya

Tulisan arab Malikul Mulk.(Youtube muslimlifes)

DALAM menjalani hiruk-pikuk kehidupan, manusia sering kali merasa memiliki kuasa atas harta, jabatan, atau pencapaiannya. Namun, Asmaul Husna ke-84, Malikul Mulk (مَالِكُ الْمُلْكِ), hadir sebagai pengingat bahwa segala bentuk otoritas di dunia ini hanyalah titipan sementara.

Secara harfiah, Malikul Mulk artinya ialah Yang Maha Pemilik Kerajaan atau Penguasa Kekuasaan Mutlak. Memahami nama ini sangat krusial bagi setiap muslim untuk menjaga tauhid dan menghindari sifat sombong dalam diri. Yuk simak penjelasannya.

Makna Malikul Mulk dalam Akidah Islam

Allah SWT sebagai Malikul Mulk memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Jika raja di dunia membutuhkan rakyat atau menteri untuk berkuasa, Allah tidak membutuhkan siapa pun. Dia menjalankan semua urusan di langit dan bumi sesuai kehendak-Nya tanpa ada yang bisa menghalangi.

Dalil Al-Qur'an tentang Malikul Mulk

Penyebutan sifat ini secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Ali Imran ayat 26:

"Katakanlah (Muhammad), 'Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'"

Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 107 juga menegaskan bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah semata, dan tidak ada pelindung selain Dia.

Keutamaan Mengamalkan Zikir Ya Malikul Mulk

Para ulama sering menganjurkan zikir ini untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Berikut beberapa fadhilah atau manfaatnya:

Manfaat Zikir Penjelasan Kestabilan Jabatan Membantu menjaga amanah jabatan agar tidak mudah digoyahkan oleh fitnah atau kezaliman. Kelapangan Rezeki Membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wibawa dan Kemuliaan Orang yang istikamah berzikir akan diberikan pancaran kewibawaan dan dihormati sesama.

Cara Mengamalkan dalam Kehidupan Sehari-hari

Meneladani sifat Malikul Mulk dapat dilakukan dengan langkah nyata sebagai berikut:

Menghindari Kesombongan: Sadar bahwa harta dan pangkat adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh Allah.

Sadar bahwa harta dan pangkat adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh Allah. Menjadi Pemimpin Adil: Jika Anda seorang manajer, kepala keluarga, atau pejabat, gunakan kekuasaan untuk melindungi yang lemah.

Jika Anda seorang manajer, kepala keluarga, atau pejabat, gunakan kekuasaan untuk melindungi yang lemah. Tawakal Mutlak: Setelah berusaha, serahkan segala urusan kepada Allah karena Dialah penentu hasil akhir.

People Also Ask (FAQ)

1. Apa perbedaan Al-Malik dan Malikul Mulk?

Al-Malik berarti Maha Raja, fokus pada sifat kepemimpinan-Nya. Sedangkan Malikul Mulk berarti Pemilik Kerajaan, menekankan pada kepemilikan mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam semesta.

2. Berapa kali zikir Ya Malikul Mulk sebaiknya dibaca?

Beberapa referensi menyebutkan dibaca 212 kali setelah salat fardu atau di tengah malam untuk hajat khusus terkait kedudukan dan rezeki. Namun yang terpenting adalah keikhlasan dan konsistensi.

3. Apakah zikir ini bisa memperlancar urusan kerja?

Ya, dengan meyakini Allah sebagai pemilik segala urusan, beban mental dalam bekerja akan berkurang dan fokus kepada Allah SWT akan meningkat.

Practical Checklist Pengamalan:

Bacalah Ya Malikul Mulk minimal 11x setiap selesai salat fardu.

Niatkan setiap pekerjaan sebagai ibadah kepada Sang Pemilik Kekuasaan.

Sisihkan sebagian harta (sedekah) sebagai pengakuan bahwa harta tersebut milik Allah. (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.