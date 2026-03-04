Sering Tertukar? Cara Cepat Bedakan Karakteristik Juz 25, 26, 27

Headline
MEMASUKI sepertiga terakhir Al-Qur'an, kita akan merasakan perubahan ritme bacaan yang signifikan. Jika juz-juz awal banyak didominasi oleh hukum-hukum panjang dan sejarah umat terdahulu, Juz 25, 26, dan 27 menawarkan transisi yang menarik dari dialektika tauhid menuju visualisasi akhirat yang sangat puitis.
Juz 25 dimulai dari pertengahan Surah Fussilat (ayat 47) dan berakhir pada akhir Surah Al-Jatsiyah. Fokus utama juz ini adalah mempertegas bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang benar.
Juz 26 memiliki karakteristik unik karena mencampurkan nuansa perjuangan dengan aturan etika bermasyarakat. Dimulai dari Surah Al-Ahqaf hingga pertengahan Surah Az-Zariyat (ayat 30).
Juz 27 adalah salah satu juz yang paling populer karena mengandung surat-surat yang sering dibaca secara rutin oleh umat Islam.
|Fitur
|Juz 25
|Juz 26
|Juz 27
|Awal Ayat
|Fussilat: 47
|Al-Ahqaf: 1
|Az-Zariyat: 31
|Fokus Tema
|Kebenaran Wahyu
|Etika & Kemenangan
|Visualisasi Surga
Apa perbedaan mencolok antara Juz 26 dan 27?
Juz 26 lebih banyak membahas aturan praktis kehidupan sosial dan politik Islam, sedangkan Juz 27 lebih fokus pada aspek eskatologi (kehidupan setelah mati) dengan bahasa yang lebih puitis.
Surat apa yang paling ikonik di Juz 27?
Surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah adalah dua surat paling ikonik di juz ini karena keindahan rima dan kedalaman maknanya tentang nikmat Allah.
Apa surat terpendek di antara ketiga juz ini?
Secara jumlah ayat, surat-surat di juz 27 cenderung memiliki ayat yang lebih pendek tetapi jumlah suratnya lebih banyak dibandingkan juz 25.
Manakah yang lebih banyak mengandung surat Madaniyah?
Juz 26 memiliki porsi surat Madaniyah yang signifikan (seperti Al-Fath dan Al-Hujurat) karena membahas tatanan sosial dan kemenangan perang. (I-2)
