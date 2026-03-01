Perbedaan Juz 26, 27, 28, 29, 30: Daftar Surat dan Kandungannya

Ilustrasi.(Freepik)

MEMAHAMI struktur Al-Qur'an adalah langkah penting dalam mendalami maknanya. Bagi umat Islam, Juz 26 hingga Juz 30 sering menjadi fokus utama dalam ibadah harian dan hafalan.

Memasuki bagian akhir Al-Qur'an, kita akan menemukan perubahan gaya bahasa dan tema yang sangat menarik. Jika juz-juz awal didominasi oleh narasi panjang mengenai hukum dan sejarah umat manusia (seperti Al-Baqarah), juz 26 hingga 30 menawarkan ritme yang lebih cepat, puitis, dan penuh dengan hentakan peringatan.

Secara tematik dan karakteristik bahasa, kelima juz ini memiliki perbedaan yang sangat kontras. Apa sajakah itu? Simak pemaparan berikut.

Baca juga: Perbedaan Juz 27 sampai Juz 30 dari Karakteristik hingga Tema

1. Juz 26: Fokus pada Kemenangan dan Etika

Juz ini merupakan transisi antara surat-surat panjang di pertengahan Al-Qur'an menuju surat-surat pendek di akhir. Terdiri dari enam surat utama: Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, dan sebagian Az-Zariyat.

Kandungan utamanya meliputi janji kemenangan bagi umat Islam, tata krama sosial dalam berinteraksi (terutama di Surah Al-Hujurat), serta penguatan iman melalui kisah-kisah jin yang mendengarkan Al-Qur'an.

Baca juga: Perbedaan Juz 28, 29, 30 Urutan, Nama Surat, Karakteristiknya

Juz ini unik karena mencampurkan nuansa Makkiyah (akidah) dan Madaniyah (hukum/sosial).

Daftar Surat: Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, dan awal Az-Zariyat.

Karakteristik: Fokus pada kemenangan Islam (Al-Fath) dan etika sosial (Al-Hujurat). Di sini Allah mengatur bagaimana cara bersikap kepada Rasulullah dan sesama mukmin.

Vibe: Otoritatif dan Penataan.

Baca juga: Sembilan Surat di Juz 28 Mulai Al-Mujadilah sampai At-Tahrim

2. Juz 27: Keindahan Visual Akhirat

Juz 27 sangat dikenal karena keindahan bahasanya yang puitis. Surat-surat di dalamnya seperti Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah memberikan gambaran mendetail tentang kenikmatan surga dan kengerian neraka.

Baca juga: Apa saja Persamaan dan Perbedaan Juz 30 dengan Juz 29

Juz ini sangat populer karena mengandung Surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah yang sering dibaca secara rutin oleh umat Islam. Tema besarnya adalah pembuktian kekuasaan Allah melalui alam semesta dan sejarah umat terdahulu yang membangkang.

Daftar Surat: Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid.

Karakteristik: Penuh dengan penggambaran visual tentang kiamat, surga, dan neraka. Bahasanya sangat ritmis dan indah.

Vibe: Estetik dan Reflektif.

Baca juga: Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal Batasan Jumlah, Waktu, dan Cara Hitung

3. Juz 28: Pedoman Hukum dan Sosial (Madaniyah)

Jika Anda mencari panduan praktis kehidupan bermasyarakat, Juz 28 adalah tempatnya. Sebagian besar surat di sini adalah Madaniyah, yang turun saat komunitas Muslim di Madinah mulai terbentuk kuat.

Membahas hukum keluarga (talak, zihar), etika dalam majelis, hingga peringatan keras terhadap kaum munafik yang merusak dari dalam. Surat-suratnya antara lain Al-Mujadilah hingga At-Tahrim. Inilah Juz Hukum di bagian akhir Al-Qur'an.

Baca juga: Mengenal Al-Mutaaalii Makna, Dalil, dan Rahasia Keutamaan Zikirnya

Daftar Surat: Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim.

Karakteristik: Ayat-ayatnya cenderung lebih panjang dibanding juz 29 atau 30. Membahas masalah domestik (talak, zihar) hingga masalah kenegaraan dan kemunafikan.

Vibe: Regulatif dan Instruksional.

4. Juz 29: Fondasi Akidah dan Logika Tauhid

Dikenal sebagai Juz Tabarak, juz ini didominasi oleh surat-surat Makkiyah. Tujuannya memperkuat akar keimanan para sahabat di tengah penindasan kaum musyrik Mekah.

Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti

Gaya bahasanya mulai memendek dan berirama kuat. Surat Al-Mulk sebagai pembuka memberikan pesan kuat tentang kerajaan Allah atas segala sesuatu, diikuti dengan surat-surat lain yang membahas hari kebangkitan secara logis. Fokusnya menghantam logika manusia agar mengakui kekuasaan Allah.

Daftar Surat: Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jinn, Al-Muzzammil, Al-Muddatstsir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat.

Karakteristik: Ayat mulai memendek dengan rima akhir yang kuat. Tema utamanya adalah pembuktian hari kebangkitan.

Vibe: Peringatan dan Logika Akidah.

Baca juga: Surat Al-Ahqaf Makna, Asbabun Nuzul, dan Keutamaan Membacanya

5. Juz 30: Intisari Peringatan (Juz Amma)

Sebagai juz terakhir, Juz 30 atau Juz Amma berisi 37 surat pendek yang sangat padat makna. Fokusnya ialah hentakan pada jiwa manusia untuk menyadari bahwa dunia ini fana dan akhirat adalah tujuan akhir.

Ciri khasnya adalah penggunaan sumpah-sumpah Allah (Demi waktu fajar, Demi matahari) untuk menarik perhatian pembaca pada tanda-tanda kebesaran-Nya di kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Perbedaan Mukjizat, Karamah, Maunah, Sihir, dan Istidraj Beserta Dalilnya

Daftar Surat: 37 Surat (dimulai dari An-Naba' hingga An-Nas).

Karakteristik: Kalimatnya sangat pendek, puitis, dan penuh dengan sumpah-sumpah Allah atas nama alam semesta (matahari, waktu fajar, malam).

Vibe: Emosional dan Urgensi.

Baca juga: Tujuh Surat dalam Juz 27 dari Adz-Dzariyat Ayat 31 sampai Al-Hadid

Tabel Perbandingan Cepat

Fitur Juz 26 Juz 27 Juz 28 Juz 29 Juz 30 Dominasi Mix (Makkiyah/Madaniyah) Makkiyah Madaniyah Makkiyah Makkiyah Tema Utama Akhlak & Kemenangan Kenikmatan & Alam Hukum & Masyarakat Tauhid & Kiamat Peringatan Singkat Panjang Ayat Sedang Sedang-Pendek Panjang Pendek Sangat Pendek

Baca juga: Memahami Perbedaan Tafwidh dan Takwil dalam Menjelaskan Sifat Allah

Checklist untuk Penghafal: Juz 28: Perhatikan kata kunci "Wahai orang-orang yang beriman" (Ya ayyuhalladzina amanu) karena banyak mengandung hukum.

Perhatikan kata kunci "Wahai orang-orang yang beriman" (Ya ayyuhalladzina amanu) karena banyak mengandung hukum. Juz 29: Fokus pada rima akhir (sajak) yang sangat kuat dan mirip antarayat.

Fokus pada rima akhir (sajak) yang sangat kuat dan mirip antarayat. Juz 30: Manfaatkan pendeknya ayat untuk pengulangan (murojaah) yang lebih cepat.

Baca juga: Juz 26 Al-Quran Mulai Surat Al-Ahqaf hingga Adz-Dzariyat Ayat 30

FAQ: People Also Ask

Apa perbedaan utama Juz 28 dan Juz 29?

Juz 28 berfokus pada hukum sosial dan kemasyarakatan (Madaniyah), sedangkan Juz 29 berfokus pada penguatan akidah dan hari kiamat (Makkiyah).

Baca juga: Kumpulan Surat Pendek yang Mudah Dihafal

Surat apa saja yang ada di Juz 30?

Terdapat 37 surat, dimulai dari An-Naba' hingga An-Nas.

Mengapa Juz 28 disebut Juz Madaniyah?

Karena hampir semua surat di dalamnya turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan membahas aturan sosial.

Baca juga: Bacaan Doa Sayyidul Istighfar Arab, Latin, dan Arti

Apa perbedaan mencolok antara Juz 29 dan 30?

Juz 29 memiliki ayat yang sedikit lebih panjang dan naratif tentang umat terdahulu (seperti kisah Nabi Nuh), sedangkan Juz 30 lebih fokus pada fenomena alam dan kiamat dengan ayat yang sangat singkat.

Surat apa yang menjadi pembatas juz?

Juz 26 dimulai dari Al-Ahqaf, Juz 27 dari Az-Zariyat (ayat 31), Juz 28 dari Al-Mujadilah, Juz 29 dari Al-Mulk, dan Juz 30 dari An-Naba'. (I-2)

Baca juga: 11 Surat dalam Juz 29 dari Al-Mulk sampai Al-Mursalat

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.