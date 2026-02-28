Surat Al-Ahqaf: Makna, Asbabun Nuzul, dan Keutamaan Membacanya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SURAT Al-Ahqaf adalah surat ke-46 dalam Al-Qur'an yang menyimpan pesan mendalam tentang ketauhidan, sejarah umat terdahulu, hingga pedoman hidup berkeluarga. Sebagai bagian dari kelompok surat Ha Mim, Al-Ahqaf menjadi pengingat bagi manusia akan pentingnya kerendahan hati di tengah kejayaan materi.
Surat ini bukan sekadar narasi sejarah, melainkan panduan spiritual tentang tauhid, akhlak kepada orangtua, dan pembuktian kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Lebih lengkapnya simak pemaparan berikut.
Kata Al-Ahqaf secara harfiah berarti Bukit-Bukit Pasir. Nama ini diambil dari ayat ke-21 yang mengisahkan Nabi Hud AS saat memberikan peringatan kepada kaum 'Ad.
Kaum 'Ad tinggal di wilayah perbukitan pasir yang terletak di antara Yaman dan Oman (Hadramaut). Meskipun memiliki peradaban yang maju dan kekuatan fisik yang luar biasa, mereka binasa oleh azab Allah berupa angin kencang karena kesombongan dan penolakan terhadap dakwah tauhid.
Memahami konteks turunnya ayat (Asbabun Nuzul) sangat penting untuk menangkap pesan utamanya. Salah satu momen krusial dalam Surat Al-Ahqaf adalah turunnya ayat 10 yang berkaitan dengan Abdullah bin Salam.
Diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani, ketika Abdullah bin Salam (seorang alim dari kalangan Yahudi) menyatakan keimanannya setelah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW, kaumnya justru menghina dan mengingkarinya. Ayat ini turun untuk menyindir kesombongan kaum kafir yang menolak kebenaran padahal saksi dari kalangan mereka sendiri telah mengakuinya.
Baca juga: Memahami Asmaul Husna Al-Waali Makna, Dalil, Perbedaan dengan Al-Waliy
Membaca dan mengamalkan isi Surat Al-Ahqaf membawa berbagai fadhilah bagi seorang mukmin, di antaranya:
|Keutamaan
|Penjelasan
|Ketenangan Batin
|Menjauhkan pembacanya dari kegelisahan hidup di dunia dan ketakutan pada hari kiamat.
|Syafaat Akhirat
|Menjadi wasilah perlindungan dari azab bagi mereka yang merenungi maknanya secara rutin.
|Keberkahan Keluarga
|Mengandung doa-doa mustajab untuk kebaikan keturunan dan keharmonisan dengan orang tua.
Baca juga: Asmaul Husna Al-Bathin Memahami Kedekatan Allah yang Maha Tersembunyi
Sebagai tambahan, berikut sejumlah keutamaan dan khasiat Surat Al-Ahqaf. Ini dilansir dari abusyuja.com.
1. Surat Al-Ahqaf termasuk Al-Matsani untuk Rasulullah SAW sebagai pengganti kitab Injil.
2. Orang yang membaca Surat Al-Ahqaf akan terhindar dari kegelisahan hidup di dunia dan keguncangan hari kiamat.
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang membaca Surat Al-Ahqaf setiap hari atau setiap hari Jumat, Allah tidak akan menimpakan kesulitan hidup di dunia dan ia juga aman dari keguncangan (ketakutan) di hari kiamat, Insya Allah." (Tsawabul A’mal halaman 143)
Baca juga: Doa Lailatul Qadar, Dialog Nabi dan Aisyah, Kenapa Pakai Afuw bukan Maghfirah
3. Surat Al-Ahqaf dapat dijadikan wasilah atau doa agar anak-anak kita dijaga dari segala penyakit.
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang menuliskannya (Surat Al-Ahqaf) dan mengalungkannya kepada anak kecil atau menulisnya dan meminumkan airnya kepada anak tersebut, ia akan memiliki tubuh yang kuat, selamat dan sehat, serta mendapatkan kebahagiaan di dalam ayunan." (Tafsirul Burhan, Juz VII, hlm. 184)
4. Surat Al-Ahqaf dapat dijadikan wasilah doa agar dicintai banyak orang dan sebagai obat untuk segala penyakit.
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang menulisnya (Surat Al-Ahqaf) di dalam lembaran, membasuhnya dengan air zamzam, dan meminumnya, ia akan dicintai oleh orang lain, perkataannya akan didengar, tidak ada suatu yang didengar kecuali perkataannya, dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Tulislah dan celupkan ke dalam air, lalu basuhkan airnya pada beberapa penyakit, penyakit itu akan sembuh karenanya, dengan izin Allah." (Tafsirul Burhan, Juz VII, hlm. 184)
Baca juga: Tarawih 20 Rakaat Vs 8 Rakaat antara Umar bin Khattab dan Al-Bani
5. Surat Al-Ahqaf dapat dijadikan doa wasilah agar memperoleh nikmat dari Allah. Adapun caranya yaitu dengan membaca Surat Al-Ahqaf ayat 15 secara terus menerus.
6. Surat Al-Ahqaf dapat dijadikan doa atau wasilah agar terhindar dari kejahatan musuh dan dapat mengalahkannya. Caranya membaca Surat Al-Ahqaf ayat 21-25 secara rutin dan istikamah.
Baca juga: Rumus Imam Al-Ghazali Puasa Ramadan Mulai Kamis, Kapan Lailatul Qadar
Baca juga: Zakat Fitrah Pakai Beras atau Uang Simak Perbandingan Empat Mazhab
Surat Al-Ahqaf mengajarkan kita bahwa kejayaan suatu bangsa atau individu tidak akan kekal tanpa landasan iman. Pesan tentang berbakti kepada orangtua dan kesadaran akan usia kematangan (40 tahun) menjadi pengingat agar kita selalu memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Dengan rutin membaca dan memahami maknanya, kita diharapkan mendapatkan perlindungan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan yang fana ini.
Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Pelajari karakteristik unik Juz 24, 25, dan 26 Al-Qur'an. Mulai dari pesan pengampunan, keajaiban wahyu, hingga aturan adab sosial yang mendalam.
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa tujuan utama berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Salah satu indikator utama ketakwaan tersebut adalah kedermawanan atau kesediaan untuk berbagi.
Temukan makna mendalam Surat Ghafir, sejarah asbabun nuzul, pesan utama tentang tauhid, hingga keutamaan membacanya sebagai pelindung dan pembuka pintu doa.
Dalam satu tahun, percetakan tersebut memproduksi sekitar 50 set Al-Qur’an Braille. Setiap set terdiri dari 30 jilid, sehingga total produksi mencapai sekitar 1.500 buku.
Pelajari makna mendalam Surat Fushshilat, kisah asbabun nuzul Utbah bin Rabi'ah, pesan tentang istikamah, serta keutamaan membacanya bagi umat Muslim.
Pelajari makna mendalam Surat Asy-Syura, mulai dari sejarah asbabun nuzul, pokok kandungan tentang tauhid, hingga keutamaan membacanya bagi umat Muslim.
Temukan makna mendalam Surat Ghafir, sejarah asbabun nuzul, pesan utama tentang tauhid, hingga keutamaan membacanya sebagai pelindung dan pembuka pintu doa.
Pelajari makna mendalam Surat Fushshilat, kisah asbabun nuzul Utbah bin Rabi'ah, pesan tentang istikamah, serta keutamaan membacanya bagi umat Muslim.
Pelajari makna mendalam Surat Asy-Syura, mulai dari sejarah asbabun nuzul, pokok kandungan tentang tauhid, hingga keutamaan membacanya bagi umat Muslim.
Pelajari makna mendalam, asbabun nuzul, dan keutamaan Surat Az-Zukhruf. Temukan pesan utama tentang hakikat perhiasan dunia dan akhirat di sini.
Pelajari makna mendalam Surat Ad-Dukhan Juz 25, sejarah asbabun nuzul tentang kabut asap, pesan utama bagi umat, serta keutamaan membacanya bagi muslim.
Pelajari makna mendalam Surat Al-Jatsiyah, asbabun nuzul, pesan utama tentang tauhid, serta keutamaan membacanya untuk mempertebal keimanan Anda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved