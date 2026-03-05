Surat Asy-Syura: Makna, Asbabun Nuzul, Kandungan, dan Keutamaan Membacanya

Ilustrasi.(Freepik)

SURAT Asy-Syura ialah surat ke-42 di juz 25 dalam mushaf Al-Qur'an yang terdiri dari 53 ayat. Sebagai bagian dari kelompok surat Makkiyyah, surat ini memiliki posisi strategis dalam menjelaskan fondasi akidah dan tata cara hidup bermasyarakat dalam Islam.

Nama Asy-Syura yang berarti Musyawarah diambil dari ayat ke-38. Ini menegaskan bahwa urusan kaum mukmin diputuskan melalui kesepakatan bersama.

Makna dan Asbabun Nuzul Surat Asy-Syura

Secara esensial, Surat Asy-Syura mengajarkan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki sumber yang sama dengan nabi-nabi terdahulu. Allah SWT menekankan pentingnya persatuan dan larangan berpecah belah.

Beberapa ayat dalam surat ini memiliki latar belakang sejarah (Asbabun Nuzul) yang spesifik:

Ayat 16: Turun sebagai respons terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang membanggakan kitab mereka di hadapan umat Islam. Allah menegaskan bahwa kebenaran Islam tidak dapat dibantah.

Ayat 27: Berkaitan dengan keinginan sebagian sahabat (Ashhabush Shuffah) untuk mendapatkan kelapangan rezeki duniawi. Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa distribusi rezeki dilakukan dengan kadar tertentu demi mencegah manusia berbuat melampaui batas di bumi.

Kandungan Pokok Surat Asy-Syura

Surat ini mencakup empat pilar utama yang menjadi pedoman hidup seorang Muslim:

1. Prinsip Tauhid dan Keagungan Allah

Dalam ayat 11, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai’un wa huwas-sami’ul bashir" (Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat). Ini dasar utama dalam memahami sifat Allah yang berbeda mutlak dengan makhluk-Nya.

2. Kesatuan Syariat Para Nabi

Ayat 13 menjelaskan bahwa pokok-pokok agama (tauhid) yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sama dengan yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Hal ini menunjukkan kesinambungan risalah langit sepanjang sejarah manusia.

3. Demokrasi Islam (Musyawarah)

Surat ini menjadi landasan sistem sosial Islam. Dalam ayat 38, Allah memuji orang-orang yang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. Ini mencakup segala aspek, mulai dari urusan keluarga hingga kenegaraan.

4. Kepastian Hari Pembalasan

Allah mengingatkan tentang kedatangan hari kiamat di mana setiap orang akan melihat hasil dari perbuatannya. Bagi orang beriman disediakan surga, sementara bagi yang zalim disediakan azab yang pedih.

Keutamaan Membaca Surat Asy-Syura

Membaca Surat Asy-Syura dengan penuh perenungan memberikan beberapa keutamaan bagi pembacanya, antara lain:

Mendapat Ampunan: Sebagaimana digambarkan dalam ayat 5, para malaikat senantiasa bertasbih dan memohonkan ampun bagi orang-orang di bumi.

Memperkuat Tawakal: Surat ini mengajarkan bahwa segala keputusan akhir berada di tangan Allah, sehingga pembacanya akan merasa lebih tenang dalam menghadapi persoalan hidup.

Wasilah Kedamaian: Mengamalkan kandungan surat ini, terutama prinsip musyawarah, akan mendatangkan keharmonisan dalam hubungan antarmanusia.

Wasilah Kesembuhan: Sebagian ulama mengaitkan perenungan pada sifat Allah Yang Maha Mendengar dan Melihat dalam surat ini sebagai sarana mendekatkan diri saat memohon kesembuhan.

Kesimpulan

Surat Asy-Syura bukan sekadar bacaan ritual, melainkan panduan ideologis bagi umat Islam untuk menjaga ketauhidan sekaligus membangun tatanan sosial yang demokratis melalui musyawarah. Memahami asbabun nuzul dan kandungan pokoknya akan membantu kita mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara lebih nyata di era modern.

FAQ (People Also Ask)

Apa arti dari Asy-Syura?

Asy-Syura berarti Musyawarah, merujuk pada salah satu sifat orang beriman dalam menyelesaikan urusan mereka.

Dimana Surat Asy-Syura diturunkan?

Surat ini termasuk golongan Makkiyyah, diturunkan di kota Mekkah sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah.

Apa pesan utama ayat 13 Surat Asy-Syura?

Pesan utamanya adalah perintah untuk menegakkan agama dan larangan berpecah belah dalam urusan akidah.

Checklist Amalan dari Surat Asy-Syura

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan keluarga atau kerja.

Menanamkan keyakinan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk-Nya.

Menjaga persatuan dan tidak berpecah belah dalam urusan agama.

Rutin membaca dan mentadabburi maknanya di waktu senggang. (I-2)

