Surat Asy-Syura: Makna, Asbabun Nuzul, Kandungan, dan Keutamaan Membacanya

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SURAT Asy-Syura ialah surat ke-42 di juz 25 dalam mushaf Al-Qur'an yang terdiri dari 53 ayat. Sebagai bagian dari kelompok surat Makkiyyah, surat ini memiliki posisi strategis dalam menjelaskan fondasi akidah dan tata cara hidup bermasyarakat dalam Islam.
Nama Asy-Syura yang berarti Musyawarah diambil dari ayat ke-38. Ini menegaskan bahwa urusan kaum mukmin diputuskan melalui kesepakatan bersama.
Secara esensial, Surat Asy-Syura mengajarkan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki sumber yang sama dengan nabi-nabi terdahulu. Allah SWT menekankan pentingnya persatuan dan larangan berpecah belah.
Beberapa ayat dalam surat ini memiliki latar belakang sejarah (Asbabun Nuzul) yang spesifik:
Surat ini mencakup empat pilar utama yang menjadi pedoman hidup seorang Muslim:
Dalam ayat 11, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai’un wa huwas-sami’ul bashir" (Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat). Ini dasar utama dalam memahami sifat Allah yang berbeda mutlak dengan makhluk-Nya.
Ayat 13 menjelaskan bahwa pokok-pokok agama (tauhid) yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sama dengan yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Hal ini menunjukkan kesinambungan risalah langit sepanjang sejarah manusia.
Surat ini menjadi landasan sistem sosial Islam. Dalam ayat 38, Allah memuji orang-orang yang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. Ini mencakup segala aspek, mulai dari urusan keluarga hingga kenegaraan.
Allah mengingatkan tentang kedatangan hari kiamat di mana setiap orang akan melihat hasil dari perbuatannya. Bagi orang beriman disediakan surga, sementara bagi yang zalim disediakan azab yang pedih.
Membaca Surat Asy-Syura dengan penuh perenungan memberikan beberapa keutamaan bagi pembacanya, antara lain:
Surat Asy-Syura bukan sekadar bacaan ritual, melainkan panduan ideologis bagi umat Islam untuk menjaga ketauhidan sekaligus membangun tatanan sosial yang demokratis melalui musyawarah. Memahami asbabun nuzul dan kandungan pokoknya akan membantu kita mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara lebih nyata di era modern.
Apa arti dari Asy-Syura?
Asy-Syura berarti Musyawarah, merujuk pada salah satu sifat orang beriman dalam menyelesaikan urusan mereka.
Dimana Surat Asy-Syura diturunkan?
Surat ini termasuk golongan Makkiyyah, diturunkan di kota Mekkah sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah.
Apa pesan utama ayat 13 Surat Asy-Syura?
Pesan utamanya adalah perintah untuk menegakkan agama dan larangan berpecah belah dalam urusan akidah.
