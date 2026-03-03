Surat Az-Zukhruf: Makna, Asbabun Nuzul, dan Keutamaan Membacanya

Ilustrasi.(Freepik)

SURAT Az-Zukhruf merupakan surat ke-43 dalam juz 25 di Al-Qur'an yang memiliki pesan mendalam tentang hakikat kehidupan. Nama Az-Zukhruf sendiri berarti perhiasan atau emas. Ini merupakan simbol yang sering kali melalaikan manusia dari tujuan utama penciptaannya.

Nama Az-Zukhruf diambil dari ayat ke-35. Surat ini termasuk golongan Makkiyah dan turun untuk menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta benda, melainkan dari ketakwaannya.

Makna Nama Az-Zukhruf

Dinamakan Az-Zukhruf karena merujuk pada ayat ke-35 yang menjelaskan bahwa perhiasan emas dan segala kemewahan dunia hanyalah kesenangan sementara. Allah SWT menegaskan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan pada tingkat ketakwaan seseorang.

Asbabun Nuzul Singkat: Ayat 19: Bantahan terhadap kaum musyrik yang menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah.

Bantahan terhadap kaum musyrik yang menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Ayat 31: Orang Quraisy (Walid bin Mughirah) sempat memprotes mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada tokoh kaya dari Mekkah atau Thaif. Allah menjawab bahwa pembagian rahmat (kenabian) adalah hak prerogatif-Nya, bukan berdasarkan kekayaan.

Orang Quraisy (Walid bin Mughirah) sempat memprotes mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada tokoh kaya dari Mekkah atau Thaif. Allah menjawab bahwa pembagian rahmat (kenabian) adalah hak prerogatif-Nya, bukan berdasarkan kekayaan. Ayat 80: Turun ketika tiga orang kafir berbisik-bisik di dekat Ka'bah dan meragukan apakah Allah mendengar bisikan mereka.

Pesan Utama Surat Az-Zukhruf

Ada beberapa poin penting yang menjadi inti dari surat ini:

Al-Qur'an sebagai Pedoman Utama: Menegaskan kedudukan Al-Qur'an yang berasal dari Lauhul Mahfuz (Ummul Kitab).

Menegaskan kedudukan Al-Qur'an yang berasal dari Lauhul Mahfuz (Ummul Kitab). Kritik Materialisme: Menjelaskan bahwa harta hanyalah titipan untuk memudahkan pengabdian, bukan tolak ukur derajat manusia.

Menjelaskan bahwa harta hanyalah titipan untuk memudahkan pengabdian, bukan tolak ukur derajat manusia. Kisah Para Nabi: Menyebutkan kisah Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa sebagai perbandingan bagi perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Keutamaan Membaca Surat Az-Zukhruf

Berdasarkan berbagai literatur Islam, terdapat beberapa fadhilah bagi mereka yang rutin membaca surat ini:

Keutamaan Penjelasan Perlindungan Alam Kubur Dijauhkan dari himpitan kubur dan gangguan binatang tanah bagi yang istikamah membacanya. Doa Keselamatan Mengandung doa naik kendaraan (Ayat 13-14) yang diajarkan Rasulullah SAW untuk keselamatan perjalanan. Penawar Sedih Memberikan ketenangan hati saat menghadapi musibah dengan mengingat janji surga (Ayat 68-73).

Pesan Penutup

Membaca Surat Az-Zukhruf mengajak kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang ada dan tidak silau dengan gemerlap dunia yang fana. Mari jadikan Al-Qur'an sebagai hiasan sejati di dalam hati kita. (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.