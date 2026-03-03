Surat Az-Zukhruf: Makna, Asbabun Nuzul, dan Keutamaan Membacanya

Headline
SURAT Az-Zukhruf merupakan surat ke-43 dalam juz 25 di Al-Qur'an yang memiliki pesan mendalam tentang hakikat kehidupan. Nama Az-Zukhruf sendiri berarti perhiasan atau emas. Ini merupakan simbol yang sering kali melalaikan manusia dari tujuan utama penciptaannya.
Nama Az-Zukhruf diambil dari ayat ke-35. Surat ini termasuk golongan Makkiyah dan turun untuk menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta benda, melainkan dari ketakwaannya.
Dinamakan Az-Zukhruf karena merujuk pada ayat ke-35 yang menjelaskan bahwa perhiasan emas dan segala kemewahan dunia hanyalah kesenangan sementara. Allah SWT menegaskan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan pada tingkat ketakwaan seseorang.
Ada beberapa poin penting yang menjadi inti dari surat ini:
Berdasarkan berbagai literatur Islam, terdapat beberapa fadhilah bagi mereka yang rutin membaca surat ini:
|Keutamaan
|Penjelasan
|Perlindungan Alam Kubur
|Dijauhkan dari himpitan kubur dan gangguan binatang tanah bagi yang istikamah membacanya.
|Doa Keselamatan
|Mengandung doa naik kendaraan (Ayat 13-14) yang diajarkan Rasulullah SAW untuk keselamatan perjalanan.
|Penawar Sedih
|Memberikan ketenangan hati saat menghadapi musibah dengan mengingat janji surga (Ayat 68-73).
Membaca Surat Az-Zukhruf mengajak kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang ada dan tidak silau dengan gemerlap dunia yang fana. Mari jadikan Al-Qur'an sebagai hiasan sejati di dalam hati kita. (I-2)
