Merinding! Inilah Makna Mendalam Surat Al-Jatsiyah yang Membuat Manusia Bertekuk Lutut

Ilustrasi.(Freepik)

SURAT Al-Jatsiyah merupakan surat ke-45 dalam juz 25 di Al-Qur'an yang terdiri dari 37 ayat. Termasuk dalam golongan surat Makkiyah, Al-Jatsiyah membawa pesan yang sangat kuat mengenai otoritas Allah SWT atas alam semesta dan peringatan bagi mereka yang sombong terhadap kebenaran.

Nama Al-Jatsiyah sendiri diambil dari ayat ke-28 yang menggambarkan keadaan umat manusia pada hari kiamat. Simak artikel ini lebih lanjut.

Makna Nama Al-Jatsiyah: Mengapa Disebut Yang Bertekuk Lutut?

Kata Al-Jatsiyah secara harfiah berarti Yang Bertekuk Lutut. Nama ini merujuk pada pemandangan dahsyat di hari pembalasan ketika setiap umat akan dikumpulkan dan jatuh berlutut di hadapan pengadilan Allah SWT karena rasa takut dan tunduk yang luar biasa.

Penggunaan nama ini bukan tanpa alasan. Surat ini banyak menyindir kaum musyrikin yang di dunia bersikap sombong, angkuh, dan enggan tunduk pada wahyu. Allah menggambarkan bahwa keangkuhan tersebut akan berakhir dengan ketundukan mutlak yang tidak bisa dihindari di akhirat kelak.

Secara umum, surat-surat Makkiyah turun untuk mengokohkan akidah di tengah penolakan kaum kafir Quraisy. Namun, ada riwayat spesifik mengenai asbabun nuzul beberapa ayat dalam surat ini.

Salah satunya berkaitan dengan perilaku An-Nadr bin al-Harith, seorang tokoh Quraisy yang sering mengejek ayat-ayat Allah dan lebih memilih mendengarkan dongeng-dongeng Persia untuk memalingkan orang dari Al-Qur'an. Ayat ke-7 yang berbunyi, "Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa," turun sebagai teguran keras bagi orang-orang seperti dia yang mendengar ayat Allah dibacakan, tetapi tetap sombong seolah-olah tidak mendengarnya.

Info Penting: Surat ini juga turun untuk menjawab keraguan kaum musyrikin yang hanya percaya pada hukum alam (Dahriyyun) dan menganggap bahwa kehidupan ini hanyalah tentang mati dan hidup di dunia saja tanpa ada kebangkitan.

Pesan Utama dalam Surat Al-Jatsiyah

Surat ini mengandung pilar-pilar dakwah yang sangat mendalam bagi umat Muslim:

1. Tanda-Tanda Kebesaran Allah di Alam Semesta

Pada awal surat (ayat 3-6), Allah mengajak manusia memperhatikan penciptaan langit, bumi, pergantian malam dan siang, serta penciptaan makhluk hidup. Semua itu adalah ayat atau tanda bagi orang-orang yang beriman dan yakin.

2. Peringatan terhadap Kesombongan

Allah mengecam orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. Mereka memiliki telinga tapi tidak mendengar, memiliki mata tapi tidak melihat kebenaran karena hatinya telah dikunci oleh Allah akibat kesombongan mereka sendiri.

3. Keadilan di Hari Pembalasan

Surat ini menegaskan bahwa orang yang berbuat jahat tidak akan pernah disamakan dengan orang yang beriman dan beramal saleh. Keadilan Allah akan ditegakkan secara mutlak.

4. Penundukan Alam untuk Manusia

Dalam ayat 13, Allah menyebutkan bahwa Dia telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Ini adalah pesan agar manusia bersyukur, bukan justru menjadi sombong.

Keutamaan Membaca Surat Al-Jatsiyah

Membaca Al-Qur'an secara keseluruhan adalah ibadah. Namun para ulama menyebutkan beberapa keutamaan khusus bagi mereka yang merenungi Surat Al-Jatsiyah:

Perlindungan di Hari Kiamat: Mereka yang akrab dengan surat ini diharapkan mendapatkan perlindungan Allah saat semua orang bertekuk lutut ketakutan di padang mahsyar.

Mereka yang akrab dengan surat ini diharapkan mendapatkan perlindungan Allah saat semua orang bertekuk lutut ketakutan di padang mahsyar. Penenang Hati: Ayat-ayat tentang kebesaran alam semesta berfungsi sebagai sarana tadabbur yang efektif untuk meningkatkan keimanan.

Ayat-ayat tentang kebesaran alam semesta berfungsi sebagai sarana tadabbur yang efektif untuk meningkatkan keimanan. Pengingat Hakikat Hidup: Membantu kita untuk tetap rendah hati dan menyadari bahwa segala fasilitas di dunia adalah amanah.

Termasuk Al-Matsani: Kelompok surat ini untuk Rasulullah SAW sebagai pengganti Injil.

Dijauhkan dari jilatan api neraka Jahanam: Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang membaca Surat Al-Jatsiyah, pahalanya yaitu ia tidak akan melihat api neraka, tidak mendengar embusan Jahanam dan suaranya, dan ia akan bersama denganku." (Tsawabul A'mal: 143)

Peroleh ketenangan di hari kiamat: Barangsiapa yang membaca Surat Al-Jatsiyah, Allah akan menenangkan ketakutan hatinya di hari kiamat, ketika itu ia berlutut dengan aurat tertutup. Barangsiapa yang menulisnya dan membawanya, ia akan aman dari paksaan orang-orang yang berlaku sewenang-wenang dan penguasa. Ia akan dihormati dan dicintai oleh setiap mata manusia yang melihatnya dengan penuh penghormatan, dengan izin Allah. (Tafsirul Burhan, Juz 7: 173)

Terhindar dari godaan setan dan kezaliman penguasa: "Barangsiapa yang menulisnya (Surat Al-Jatsiyah) dan membawanya, ia akan aman dari godaan setan, paksaan orang yang sewenang-wenang, dihormati, dan dicintai setiap orang yang melihatnya." (Tafsirul Burhan, Juz 7: 173)

Aman dari segala bencana dan gangguan jin: Di dalam kitab Al-Misbah dinyatakan bahwa barangsiapa yang membawanya (membacanya), ia akan aman dari segala bencana dan ia terjaga dari keburukan (godaan) jin. (Al-Misbah lil Kafami: 610)

Wasilah memperoleh keberkahan berdagang: Adapun caranya yaitu dengan membaca Surat Al-Jatsiyah ayat 1-4.

Wasilah mendapatkan perhatian dari orang lain: Caranya membaca Surat Al-Jatsiyah ayat 12-13 secara istikamah.

FAQ: Mengenal Lebih Dekat Surat Al-Jatsiyah

Pertanyaan Jawaban Apa arti Al-Jatsiyah? Artinya adalah Yang Bertekuk Lutut. Surat ini juz berapa? Surat Al-Jatsiyah berada di dalam Juz 25. Apa isi ayat 13? Penegasan bahwa Allah menundukkan langit dan bumi untuk manusia.

Berikut pertanyaan lain yang sering muncul.

1. Apakah Surat Al-Jatsiyah termasuk Makkiyah atau Madaniyah?

Termasuk surat Makkiyah karena turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah.

2. Apa hubungan Al-Jatsiyah dengan kaum Dahriyyun?

Surat ini membantah paham Dahriyyun (atheisme kuno) yang percaya bahwa waktu dan alamlah yang mematikan manusia, bukan Tuhan.

3. Bagaimana cara mengamalkan Surat Al-Jatsiyah dalam kehidupan sehari-hari?

Dengan selalu rendah hati, menjauhi sifat sombong, dan sering melakukan tadabbur alam.

4. Mengapa Allah mengunci hati seseorang dalam surat ini?

Hal itu terjadi sebagai akibat dari pilihan manusia itu sendiri yang terus-menerus mengikuti hawa nafsu dan menolak kebenaran meski bukti sudah jelas.

5. Apa ancaman bagi orang yang mengejek ayat Allah dalam surat ini?

Ancamannya adalah azab yang menghinakan di akhirat.

6.Berapa jumlah ayat dalam Surat Al-Jatsiyah?

Terdapat 37 ayat.

7. Apa keistimewaan memulai surat dengan Huruf Muqatta'at Ha Mim?

Al-Jatsiyah adalah salah satu dari tujuh surat Hawamim yang semuanya memiliki keutamaan tinggi dalam menjelaskan hakikat wahyu.

Kesimpulan

Surat Al-Jatsiyah adalah pengingat keras bagi manusia agar tidak terjebak dalam kesombongan intelektual maupun harta. Dengan merenungi asbabun nuzul dan pesan utamanya, kita diajak untuk kembali menundukkan hati di hadapan Allah SWT, sebagaimana seluruh umat akan bertekuk lutut di hadapan-Nya kelak. Membaca dan memahami surat ini akan membawa ketenangan sekaligus keteguhan iman dalam menghadapi fitnah dunia.

Refleksi Surat Al-Jatsiyah

Sudahkah saya memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam sekitar hari ini?

Apakah saya masih sering mendahulukan hawa nafsu di atas perintah Allah?

Bagaimana sikap saya saat mendengar teguran atau nasihat agama?

Sudahkah saya bersyukur atas segala fasilitas di bumi yang Allah tundukkan untuk manusia? (I-2)

