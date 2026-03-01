Mengenal Al-Barru, Sifat Allah yang Maha Melimpahkan Kebaikan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DALAM daftar 99 Asmaul Husna, Al-Barru (الْبَرُّ) merupakan nama Allah yang ke-79. Secara etimologi, Al-Barru berasal dari akar kata al-birr yang berarti kebaikan, kebajikan, atau kedermawanan yang sangat luas.
Memahami nama ini membantu umat Islam menyadari bahwa setiap nikmat yang dirasakan adalah bukti nyata dari kedermawanan Allah SWT yang tak terbatas. Mau tahu lebih detail? Simak tulisan ini.
Al-Barru memiliki arti Yang Maha Melimpahkan Kebaikan. Allah SWT adalah sumber dari segala kebajikan. Tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang bisa lepas dari kebaikan-Nya, bahkan untuk sekejap mata. Para ulama menjelaskan bahwa kebaikan Allah (Al-Birr) terbagi menjadi dua dimensi utama:
Nama Al-Barru disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah At-Tur ayat 28:
"Inna kunna min qablu nad'uhu, innahu huwal-barrur-rahim."
Artinya: "Sesungguhnya kami menyembah-Nya sejak dahulu. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang."
Mengamalkan asmaul husna sebagai wirid atau zikir harian memiliki keutamaan spiritual yang besar. Berikut beberapa manfaat zikir Ya Barru:
|Jenis Amalan
|Keutamaan / Khasiat
|Zikir Rutin (Ya Barru)
|Menenangkan hati dan menjauhkan dari sifat kikir.
|Dibacakan untuk Anak
|Diyakini menjaga anak dari kecelakaan dan marabahaya.
|Zikir saat Kesulitan
|Memohon kemudahan urusan dan keberkahan rezeki.
Baca juga: Perbedaan Juz 26, 27, 28, 29, 30 Daftar Surat dan Kandungannya
Meneladani sifat Al-Barru berarti berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Berikut langkah praktisnya:
Istilah birr paling sering dikaitkan dengan bakti kepada orangtua. Meneladani Al-Barru dimulai dengan memberikan kebaikan terbaik kepada ayah dan ibu.
Sifat Al-Barru Allah tidak membeda-bedakan makhluk dalam memberi rezeki. Kita diajarkan untuk membantu sesama manusia tanpa memandang suku, agama, atau status sosial.
Baca juga: Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal Batasan Jumlah, Waktu, dan Cara Hitung
Kebaikan yang sejati berakar pada kejujuran. Menepati janji adalah salah satu bentuk kebajikan (al-birr) yang sangat ditekankan dalam Islam.
Baca juga: Surat Al-Ahqaf Makna, Asbabun Nuzul, dan Keutamaan Membacanya
Apa perbedaan Al-Barru dan Ar-Rahman?
Ar-Rahman menekankan pada kasih sayang Allah yang luas, sedangkan Al-Barru lebih menekankan pada perbuatan baik dan kedermawanan Allah yang melimpah dalam bentuk pemberian nikmat.
Kapan waktu terbaik mengamalkan zikir Al-Barru?
Zikir ini baik diamalkan setelah shalat fardu atau di waktu sepertiga malam untuk memohon ketetapan hati dalam kebaikan. (I-2)
Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Al-Muqsith artinya Allah Maha Pemberi Keadilan. Simak makna mendalam, dalil Al-Qur'an, keutamaan zikir, serta cara mengamalkannya dalam kehidupan.
Pelajari makna mendalam Dzul Jalaali Wal Ikraam, dalil Al-Qur'an, hingga keutamaan zikirnya sebagai nama Allah yang paling agung untuk mengabulkan doa.
Temukan makna mendalam Malikul Mulk dalam Asmaul Husna, dalil Al-Qur'an, serta keutamaan zikirnya untuk ketenangan jiwa dan kelancaran rezeki.
Temukan makna mendalam Ar-Ra'uf (Maha Penyantun), dalil Al-Quran, fadhilah zikir Ya Ra'uf, serta cara mengamalkannya untuk hidup lebih tenang di 2026.
Al-Afuw berarti Maha Pemaaf yang menghapus dosa tanpa bekas. Simak makna, dalil, keutamaan zikir, dan cara mengamalkannya untuk ketenangan batin.
Temukan makna mendalam Al-Muntaqim (Maha Pemberi Balasan), dalil Al-Qur'an, keutamaan zikir, hingga cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved