Mengenal Al-Barru, Sifat Allah yang Maha Melimpahkan Kebaikan

Tulisan arab Al-Barru.(Youtube muslimlifes)

DALAM daftar 99 Asmaul Husna, Al-Barru (الْبَرُّ) merupakan nama Allah yang ke-79. Secara etimologi, Al-Barru berasal dari akar kata al-birr yang berarti kebaikan, kebajikan, atau kedermawanan yang sangat luas.

Memahami nama ini membantu umat Islam menyadari bahwa setiap nikmat yang dirasakan adalah bukti nyata dari kedermawanan Allah SWT yang tak terbatas. Mau tahu lebih detail? Simak tulisan ini.

Makna Al-Barru dalam Islam

Al-Barru memiliki arti Yang Maha Melimpahkan Kebaikan. Allah SWT adalah sumber dari segala kebajikan. Tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang bisa lepas dari kebaikan-Nya, bahkan untuk sekejap mata. Para ulama menjelaskan bahwa kebaikan Allah (Al-Birr) terbagi menjadi dua dimensi utama:

Kebaikan Duniawi: Meliputi kesehatan, rezeki, keluarga, dan segala fasilitas alam semesta yang dinikmati oleh seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang ingkar.

Meliputi kesehatan, rezeki, keluarga, dan segala fasilitas alam semesta yang dinikmati oleh seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang ingkar. Kebaikan Ukhrawi: Berupa hidayah Islam, kemudahan dalam beribadah, serta pahala dan surga yang dikhususkan bagi hamba-hamba-Nya yang bertakwa.

Dalil Al-Qur'an tentang Al-Barru

Nama Al-Barru disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah At-Tur ayat 28:

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُۗ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ

"Inna kunna min qablu nad'uhu, innahu huwal-barrur-rahim."

Artinya: "Sesungguhnya kami menyembah-Nya sejak dahulu. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang."

Manfaat Mengamalkan Zikir Ya Barru

Mengamalkan asmaul husna sebagai wirid atau zikir harian memiliki keutamaan spiritual yang besar. Berikut beberapa manfaat zikir Ya Barru:

Jenis Amalan Keutamaan / Khasiat Zikir Rutin (Ya Barru) Menenangkan hati dan menjauhkan dari sifat kikir. Dibacakan untuk Anak Diyakini menjaga anak dari kecelakaan dan marabahaya. Zikir saat Kesulitan Memohon kemudahan urusan dan keberkahan rezeki.

Implementasi Sifat Al-Barru dalam Kehidupan

Meneladani sifat Al-Barru berarti berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Berikut langkah praktisnya:

1. Berbakti kepada Orangtua (Birrul Walidain)

Istilah birr paling sering dikaitkan dengan bakti kepada orangtua. Meneladani Al-Barru dimulai dengan memberikan kebaikan terbaik kepada ayah dan ibu.

2. Menebar Kebaikan Universal

Sifat Al-Barru Allah tidak membeda-bedakan makhluk dalam memberi rezeki. Kita diajarkan untuk membantu sesama manusia tanpa memandang suku, agama, atau status sosial.

3. Jujur dan Menepati Janji

Kebaikan yang sejati berakar pada kejujuran. Menepati janji adalah salah satu bentuk kebajikan (al-birr) yang sangat ditekankan dalam Islam.

Checklist Amalan Hari Ini: Membaca zikir Ya Barru minimal 100 kali.

Memberikan sedekah atau bantuan kecil kepada yang membutuhkan.

Menghubungi atau mendoakan orangtua.

FAQ: Pertanyaan Sering Diajukan

Apa perbedaan Al-Barru dan Ar-Rahman?

Ar-Rahman menekankan pada kasih sayang Allah yang luas, sedangkan Al-Barru lebih menekankan pada perbuatan baik dan kedermawanan Allah yang melimpah dalam bentuk pemberian nikmat.

Kapan waktu terbaik mengamalkan zikir Al-Barru?

Zikir ini baik diamalkan setelah shalat fardu atau di waktu sepertiga malam untuk memohon ketetapan hati dalam kebaikan. (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.