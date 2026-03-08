Surat Ghafir: Makna, Asbabun Nuzul, Pesan Utama, Keutamaan Membacanya

Ilustrasi.(Freepik)

SURAT Ghafir adalah surat ke-40 dalam juz 24 di Al-Qur'an yang terdiri dari 85 ayat. Masuk dalam golongan surat Makkiyah, Ghafir merupakan surat pertama dari tujuh surat yang diawali dengan huruf Muqatta'at, Ha Mim.

Surat ini dikenal sangat menyentuh hati karena menekankan pada sifat kasih sayang Allah sekaligus ketegasan-Nya terhadap kesombongan manusia. Surat Ghafir sering kali disebut sebagai surat yang memberikan kesejukan bagi hati yang penuh dosa tetapi merindukan ampunan.

Sebagai bagian dari kelompok Hawamim (surat yang diawali dengan Ha-Mim), Ghafir menyimpan pesan kuat tentang otoritas Allah, keajaiban doa, dan keteguhan iman. Ingin tahu lebih jauh? Simak pemaparan di bawah ini.

Makna dan Nama Lain Surat Ghafir

Surat ini memiliki beberapa nama yang diakui oleh para ulama tafsir, di antaranya:

Ghafir: Berarti "Sang Pengampun". Nama ini diambil dari ayat ke-3 yang menyebutkan sifat Allah sebagai Ghafir adz-dzanbi (Yang mengampuni dosa).

Berarti "Sang Pengampun". Nama ini diambil dari ayat ke-3 yang menyebutkan sifat Allah sebagai Ghafir adz-dzanbi (Yang mengampuni dosa). Al-Mu'min: Berarti "Orang yang Beriman". Nama ini merujuk pada kisah di ayat ke-28 tentang seorang laki-laki dari keluarga Firaun yang beriman secara sembunyi-sembunyi dan membela Nabi Musa AS.

Berarti "Orang yang Beriman". Nama ini merujuk pada kisah di ayat ke-28 tentang seorang laki-laki dari keluarga Firaun yang beriman secara sembunyi-sembunyi dan membela Nabi Musa AS. At-Tawl: Nama ini diambil dari akhir ayat ke-3, Zit-Tawl, yang berarti Allah adalah Pemilik Karunia yang tidak pernah putus.

Asbabun Nuzul: Latar Belakang Penurunan

Secara umum, Surat Ghafir turun untuk memperkuat mental Rasulullah SAW dan para sahabat di tengah tekanan kaum musyrikin Mekah. Beberapa ayat memiliki sebab turun yang spesifik:

Ayat Konteks Peristiwa Ayat 4 Merespons perdebatan orang-orang kafir terhadap ayat Allah tanpa landasan kebenaran, hanya didasari kesombongan. Ayat 56 Turun saat kaum Yahudi mendatangi Nabi SAW dan membicarakan tentang fitnah Dajjal dengan nada yang meremehkan kekuasaan Allah.

Secara umum, surat ini turun di Mekah (Makkiyah) untuk menjawab tantangan kaum kafir Quraisy yang terus mendebat kebenaran wahyu tanpa dasar ilmu. Salah satu asbabun nuzul yang spesifik berkaitan dengan ayat 56, yang turun ketika orang-orang Yahudi mendatangi Nabi SAW untuk membanggakan kekuatan Dajjal di akhir zaman. Allah menurunkan ayat tersebut untuk menegaskan bahwa kesombongan mereka tidak akan pernah mencapai tujuannya.

Pesan Utama dalam Surat Ghafir

Surat ini membawa pesan-pesan teologis dan moral yang sangat relevan untuk kehidupan modern:

Kewajiban Berdoa: Melalui ayat 60, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk selalu berdoa dan berjanji akan mengabulkannya. Ini adalah obat bagi keputusasaan. Keseimbangan Hidup (Work-Life Balance): Dalam ayat 61, Allah menjelaskan fungsi malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja (melihat), menunjukkan pentingnya manajemen waktu bagi manusia. Keteguhan Prinsip: Kisah Mu'min Ali Firaun mengajarkan bahwa kebenaran harus disuarakan meskipun berada di lingkungan yang menentang.

Pesan sentral Surat Ghafir ialah pengakuan atas keesaan Allah. Namun, ayat yang paling ikonik bagi umat Islam ialah ayat 60, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu."

Ayat ini merupakan deklarasi bahwa doa adalah bentuk ibadah tertinggi dan sombonglah mereka yang enggan memohon kepada-Nya.

Membaca dan mentadabburi Surat Ghafir memberikan banyak manfaat spiritual bagi seorang Muslim:

1. Perlindungan dari Keburukan: Dalam sebuah hadits riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa siapa yang membaca awal Surat Ghafir (ayat 1-3) dan Ayat Kursi di pagi hari, ia akan dijaga oleh Allah hingga sore hari. 2. Harapan yang Tidak Terputus: Rasulullah SAW bersabda bahwa bagi pembaca surat ini, Allah tidak akan memutus harapannya di hari kiamat dan memberinya kedudukan orang-orang yang bertakwa. 3. Pengampunan Dosa: Sesuai namanya, surat ini menjadi pengingat bahwa pintu tobat selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin kembali kepada-Nya.

Berdasarkan berbagai riwayat, membaca Surat Ghafir memiliki keistimewaan luar biasa:

Perlindungan Ilahi: Hadits menyebutkan membaca awal Surat Ghafir (ayat 1-3) bersama Ayat Kursi di pagi hari akan menjaga seseorang hingga petang.

Harapan di Hari Kiamat: Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membaca surat ini, Allah tidak akan memutuskan harapannya di hari kiamat.

Keberkahan Duniawi: Beberapa ulama menyebutkan pengamalan surat ini membawa ketenangan batin dan kelancaran dalam urusan kehidupan.

People Also Ask (FAQ)

Apa pesan utama dari Surat Ghafir ayat 60?

Pesan utamanya adalah perintah Allah kepada manusia untuk selalu meminta (berdoa) kepada-Nya dan peringatan bahwa enggan berdoa adalah bentuk kesombongan.

Kenapa Surat Ghafir disebut juga Surat Al-Mu'min?

Karena di dalamnya terdapat kisah inspiratif tentang seorang laki-laki beriman dari kalangan keluarga Firaun yang membela dakwah Nabi Musa AS secara bijaksana.

Apa keistimewaan kelompok surat Ha Mim?

Ibnu Abbas RA menyebutkan bahwa surat-surat yang diawali Ha Mim adalah saripati atau perhiasan Al-Qur'an yang sangat indah maknanya. (i-2)

