Surat Ghafir: Makna, Asbabun Nuzul, Pesan Utama, Keutamaan Membacanya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SURAT Ghafir adalah surat ke-40 dalam juz 24 di Al-Qur'an yang terdiri dari 85 ayat. Masuk dalam golongan surat Makkiyah, Ghafir merupakan surat pertama dari tujuh surat yang diawali dengan huruf Muqatta'at, Ha Mim.
Surat ini dikenal sangat menyentuh hati karena menekankan pada sifat kasih sayang Allah sekaligus ketegasan-Nya terhadap kesombongan manusia. Surat Ghafir sering kali disebut sebagai surat yang memberikan kesejukan bagi hati yang penuh dosa tetapi merindukan ampunan.
Sebagai bagian dari kelompok Hawamim (surat yang diawali dengan Ha-Mim), Ghafir menyimpan pesan kuat tentang otoritas Allah, keajaiban doa, dan keteguhan iman. Ingin tahu lebih jauh? Simak pemaparan di bawah ini.
Surat ini memiliki beberapa nama yang diakui oleh para ulama tafsir, di antaranya:
Baca juga: Makna Dzul Jalali Wal Ikram Dalil, Keutamaan Zikir, dan Pengamalannya
Secara umum, Surat Ghafir turun untuk memperkuat mental Rasulullah SAW dan para sahabat di tengah tekanan kaum musyrikin Mekah. Beberapa ayat memiliki sebab turun yang spesifik:
|Ayat
|Konteks Peristiwa
|Ayat 4
|Merespons perdebatan orang-orang kafir terhadap ayat Allah tanpa landasan kebenaran, hanya didasari kesombongan.
|Ayat 56
|Turun saat kaum Yahudi mendatangi Nabi SAW dan membicarakan tentang fitnah Dajjal dengan nada yang meremehkan kekuasaan Allah.
Baca juga : Surat Asy-Syura: Makna, Asbabun Nuzul, Kandungan, dan Keutamaan Membacanya
Secara umum, surat ini turun di Mekah (Makkiyah) untuk menjawab tantangan kaum kafir Quraisy yang terus mendebat kebenaran wahyu tanpa dasar ilmu. Salah satu asbabun nuzul yang spesifik berkaitan dengan ayat 56, yang turun ketika orang-orang Yahudi mendatangi Nabi SAW untuk membanggakan kekuatan Dajjal di akhir zaman. Allah menurunkan ayat tersebut untuk menegaskan bahwa kesombongan mereka tidak akan pernah mencapai tujuannya.
Surat ini membawa pesan-pesan teologis dan moral yang sangat relevan untuk kehidupan modern:
Baca juga: 10 Sahabat Nabi Dijamin Masuk Surga Nama dan Keutamaan Mereka
Pesan sentral Surat Ghafir ialah pengakuan atas keesaan Allah. Namun, ayat yang paling ikonik bagi umat Islam ialah ayat 60, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu."
Ayat ini merupakan deklarasi bahwa doa adalah bentuk ibadah tertinggi dan sombonglah mereka yang enggan memohon kepada-Nya.
Membaca dan mentadabburi Surat Ghafir memberikan banyak manfaat spiritual bagi seorang Muslim:
1. Perlindungan dari Keburukan: Dalam sebuah hadits riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa siapa yang membaca awal Surat Ghafir (ayat 1-3) dan Ayat Kursi di pagi hari, ia akan dijaga oleh Allah hingga sore hari.
2. Harapan yang Tidak Terputus: Rasulullah SAW bersabda bahwa bagi pembaca surat ini, Allah tidak akan memutus harapannya di hari kiamat dan memberinya kedudukan orang-orang yang bertakwa.
3. Pengampunan Dosa: Sesuai namanya, surat ini menjadi pengingat bahwa pintu tobat selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin kembali kepada-Nya.
Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti
Berdasarkan berbagai riwayat, membaca Surat Ghafir memiliki keistimewaan luar biasa:
Baca juga: Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Doa bagi Pemberi Zakat
Apa pesan utama dari Surat Ghafir ayat 60?
Pesan utamanya adalah perintah Allah kepada manusia untuk selalu meminta (berdoa) kepada-Nya dan peringatan bahwa enggan berdoa adalah bentuk kesombongan.
Kenapa Surat Ghafir disebut juga Surat Al-Mu'min?
Karena di dalamnya terdapat kisah inspiratif tentang seorang laki-laki beriman dari kalangan keluarga Firaun yang membela dakwah Nabi Musa AS secara bijaksana.
Baca juga: Doa Menerima Zakat Fitrah Arab, Latin, dan Arti
Apa keistimewaan kelompok surat Ha Mim?
Ibnu Abbas RA menyebutkan bahwa surat-surat yang diawali Ha Mim adalah saripati atau perhiasan Al-Qur'an yang sangat indah maknanya. (i-2)
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Pelajari makna mendalam Surat Fushshilat, kisah asbabun nuzul Utbah bin Rabi'ah, pesan tentang istikamah, serta keutamaan membacanya bagi umat Muslim.
Pelajari makna mendalam Surat Asy-Syura, mulai dari sejarah asbabun nuzul, pokok kandungan tentang tauhid, hingga keutamaan membacanya bagi umat Muslim.
Pelajari makna mendalam, asbabun nuzul, dan keutamaan Surat Az-Zukhruf. Temukan pesan utama tentang hakikat perhiasan dunia dan akhirat di sini.
Pelajari makna mendalam Surat Ad-Dukhan Juz 25, sejarah asbabun nuzul tentang kabut asap, pesan utama bagi umat, serta keutamaan membacanya bagi muslim.
Pelajari makna mendalam Surat Al-Jatsiyah, asbabun nuzul, pesan utama tentang tauhid, serta keutamaan membacanya untuk mempertebal keimanan Anda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved