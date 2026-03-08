10 Sahabat Nabi Dijamin Masuk Surga: Nama dan Keutamaan Mereka

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DALAM sejarah Islam, terdapat 10 nama istimewa yang mendapatkan jaminan surga secara langsung dari lisan Rasulullah SAW dalam satu waktu. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Al-Asyara al-Mubashshirun bi al-Jannah.
Jaminan ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk apresiasi atas pengorbanan, loyalitas, dan keteguhan iman mereka dalam membela dakwah Islam di masa-masa sulit. Siapa saja mereka? Berikut nama-nama sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga.
Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, berikut profil singkat sepuluh sahabat tersebut:
Baca juga: 13 Peristiwa Penting Umat Islam di Bulan Ramadan dalam Sejarah
Baca juga: 10 Malaikat yang Wajib Diketahui dan Tugas Mereka
Ke-10 sahabat di atas memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun memiliki kesamaan dalam:
Baca juga: 25 Nabi dan Rasul beserta Tugas dan Mukjizatnya
Apakah wanita juga ada yang dijamin masuk surga?
Ya, Rasulullah juga memberikan kabar gembira surga kepada beberapa wanita, di antaranya Khadijah binti Khuwailid, Fatimah Az-Zahra, Maryam binti Imran, dan Asiyah istri Fir'aun.
Apa kunci utama mereka dijamin masuk surga?
Kunci utamanya adalah ketulusan niat (ikhlas), ketaatan penuh kepada Rasulullah, dan konsistensi dalam beramal saleh hingga akhir hayat.
Demikian ulasan mengenai 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semoga kisah hidup mereka menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan agama. (I-2)
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved