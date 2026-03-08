10 Sahabat Nabi Dijamin Masuk Surga: Nama dan Keutamaan Mereka

Ilustrasi.(Freepik)

DALAM sejarah Islam, terdapat 10 nama istimewa yang mendapatkan jaminan surga secara langsung dari lisan Rasulullah SAW dalam satu waktu. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Al-Asyara al-Mubashshirun bi al-Jannah.

Jaminan ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk apresiasi atas pengorbanan, loyalitas, dan keteguhan iman mereka dalam membela dakwah Islam di masa-masa sulit. Siapa saja mereka? Berikut nama-nama sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga.

Daftar Lengkap 10 Sahabat Nabi Penghuni Surga

Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, berikut profil singkat sepuluh sahabat tersebut:

Abu Bakar Ash-Shiddiq: Khalifah pertama yang dikenal dengan kejujurannya. Beliau mengorbankan seluruh hartanya demi kejayaan Islam. Umar bin Khattab: Pemimpin yang adil dan ditakuti oleh setan. Beliau meletakkan dasar-dasar administrasi negara Islam yang modern di zamannya. Utsman bin Affan: Sosok yang sangat pemalu tetapi dermawan. Beliau mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi satu standar yang kita gunakan hingga hari ini. Ali bin Abi Thalib: Sosok pemuda pemberani yang cerdas. Beliau menjadi rujukan dalam berbagai persoalan hukum dan logika. Thalhah bin Ubaidillah: Sahabat yang sangat setia. Dalam Perang Uhud, beliau menjadikan dirinya perisai hidup bagi Rasulullah SAW. Zubair bin Awwam: Pembela Rasulullah yang sangat berani di medan perang. Beliau adalah putra dari bibi Nabi, Shafiyyah binti Abdul Muthalib. Abdurrahman bin Auf: Konglomerat yang zuhud. Beliau membuktikan bahwa kekayaan bisa menjadi wasilah (perantara) menuju surga jika dikelola dengan benar. Sa'ad bin Abi Waqqas: Penakluk Persia dan sosok yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Said bin Zaid: Sahabat yang teguh memegang prinsip. Beliau termasuk orang-orang awal yang berhijrah demi mempertahankan iman. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah: Sosok yang sangat amanah. Rasulullah menyebutnya sebagai orang paling terpercaya di kalangan umat Islam.

Pelajaran Berharga (Lesson Learned) Ke-10 sahabat di atas memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun memiliki kesamaan dalam: Integritas: Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan.

Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Pengorbanan: Mendahulukan kepentingan Allah dan Rasul-Nya di atas kepentingan pribadi.

Mendahulukan kepentingan Allah dan Rasul-Nya di atas kepentingan pribadi. Istiqamah: Tetap teguh dalam iman meski menghadapi ujian berat.

People Also Ask (FAQ) tentang Sahabat Nabi

Apakah wanita juga ada yang dijamin masuk surga?

Ya, Rasulullah juga memberikan kabar gembira surga kepada beberapa wanita, di antaranya Khadijah binti Khuwailid, Fatimah Az-Zahra, Maryam binti Imran, dan Asiyah istri Fir'aun. Apa kunci utama mereka dijamin masuk surga?

Kunci utamanya adalah ketulusan niat (ikhlas), ketaatan penuh kepada Rasulullah, dan konsistensi dalam beramal saleh hingga akhir hayat.

Demikian ulasan mengenai 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semoga kisah hidup mereka menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan agama. (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.