13 Peristiwa Penting Umat Islam di Bulan Ramadan dalam Sejarah

Ilustrasi.(Freepik)

BULAN Ramadan bukan sekadar waktu untuk meningkatkan ibadah ritual, tetapi juga merupakan bulan perjuangan dan momentum bersejarah bagi umat Islam. Dalam catatan sejarah, banyak peristiwa besar yang terjadi justru saat umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa.

Itu membuktikan bahwa Ramadan bukanlah penghalang untuk produktivitas dan kemenangan. Apa saja itu? Berikut penjelasannya.

Daftar Peristiwa Monumental di Bulan Ramadan

Berikut 13 peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah peradaban Islam dunia:

Nuzulul Quran (17 Ramadan): Turunnya wahyu pertama Al-Quran, Surat Al-Alaq 1-5, kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Lailatul Qadar: Malam kemuliaan yang lebih baik dari seribu bulan, terjadi pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan. Perang Badar (17 Ramadan 2 H): Kemenangan pertama militer umat Islam melawan kaum Quraisy meski kalah dalam jumlah personel. Fathu Makkah (20 Ramadan 8 H): Pembebasan kota Mekah dari kesyirikan tanpa ada pertumpahan darah. Wafatnya Khadijah binti Khuwailid (10 Ramadan): Berpulangnya istri pertama Rasulullah SAW yang merupakan pendukung finansial dan moral utama dakwah Islam. Wafatnya Fatimah Az-Zahra (3 Ramadan 11 H): Putri bungsu Rasulullah SAW wafat tak lama setelah wafatnya Baginda Nabi. Wafatnya hanya beberapa bulan setelah wafatnya sang ayah. Penaklukan Andalusia (Ramadan 92 H): Pasukan Islam di bawah pimpinan Thariq bin Ziyad berhasil memasuki semenanjung Iberia (Spanyol). Ia memimpin pasukan Islam menyeberangi selat Gibraltar dan memulai penaklukan Andalusia. Perang Ain Jalut (Ramadan 658 H): Keberhasilan pasukan Muslim mengalahkan tentara Mongol di Palestina, tepatnya Ain Jalut. Ini menyelamatkan dunia Islam dari kehancuran total. Pembebasan Amorium (Ramadan 223 H): Respons tegas Khalifah Al-Mu'tashim terhadap pelecehan seorang wanita Muslimah oleh tentara Romawi. Khalifah Al-Mu'tashim Billah memimpin penaklukan kota strategis Bizantium, Amorium. Disyariatkannya Azan (Ramadan 1 H): Menurut beberapa riwayat, perintah untuk mengumandangkan azan pertama kali disyariatkan pada bulan Ramadan tahun pertama Hijriah. Ketetapan panggilan salat ini dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Wafatnya Aisyah binti Abu Bakar (17 Ramadan 58 H): Wafatnya Ummul Mukminin yang menjadi guru bagi banyak sahabat dalam ilmu hadis dan fikih. Pembangunan Masjid Al-Azhar (Ramadan 359 H): Peletakan batu pertama pembangunan pusat ilmu pengetahuan Islam di Kairo, Mesir. Masjid ini menjadi cikal bakal universitas tertua di dunia, Al-Azhar di Mesir. Kemerdekaan Republik Indonesia (9 Ramadan 1364 H): Bagi umat Islam di Indonesia, Ramadan memiliki makna nasionalisme. Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan suci Ramadan.

Practical Checklist: Menghidupkan Sejarah di Bulan Ramadan Membaca sejarah Nuzulul Quran untuk meningkatkan kecintaan pada Al-Quran.

Mempelajari sirah nabawiyah mengenai perjuangan sahabat di Perang Badar.

Meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir untuk meraih Lailatul Qadar.

Meneladani kesabaran para tokoh wanita Islam yang wafat di bulan Ramadan.

People Also Ask (FAQ)

Apa makna kemenangan di bulan Ramadan?

Kemenangan di bulan Ramadan menunjukkan bahwa kekuatan spiritual dan ketaatan kepada Allah SWT mampu melampaui keterbatasan fisik manusia. Mengapa banyak perang terjadi di bulan Ramadan?

Dalam sejarah, perang yang terjadi adalah bentuk pertahanan diri dan upaya menegakkan keadilan, di mana para pejuang Muslim meyakini keberkahan Ramadan membawa pertolongan Allah (Ma'unah).

Demikian 13 peristiwa penting umat Islam di bulan Ramadan. Semoga sejarah ini memotivasi kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih produktif dan bermakna. (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.