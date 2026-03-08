13 Peristiwa Penting Umat Islam di Bulan Ramadan dalam Sejarah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BULAN Ramadan bukan sekadar waktu untuk meningkatkan ibadah ritual, tetapi juga merupakan bulan perjuangan dan momentum bersejarah bagi umat Islam. Dalam catatan sejarah, banyak peristiwa besar yang terjadi justru saat umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa.
Itu membuktikan bahwa Ramadan bukanlah penghalang untuk produktivitas dan kemenangan. Apa saja itu? Berikut penjelasannya.
Berikut 13 peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah peradaban Islam dunia:
Baca juga : Perang Persia-Romawi Mengapa Umat Islam Dukung Kemenangan Romawi
Baca juga: 26 Tokoh Ilmuwan dan Penemuan yang Bermanfaat bagi Manusia
Apa makna kemenangan di bulan Ramadan?
Kemenangan di bulan Ramadan menunjukkan bahwa kekuatan spiritual dan ketaatan kepada Allah SWT mampu melampaui keterbatasan fisik manusia.
Mengapa banyak perang terjadi di bulan Ramadan?
Dalam sejarah, perang yang terjadi adalah bentuk pertahanan diri dan upaya menegakkan keadilan, di mana para pejuang Muslim meyakini keberkahan Ramadan membawa pertolongan Allah (Ma'unah).
Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti
Demikian 13 peristiwa penting umat Islam di bulan Ramadan. Semoga sejarah ini memotivasi kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih produktif dan bermakna. (I-2)
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggaungkan pesan pentingnya menjaga ekologi pada peringatan Nuzulul Quran yang digelar di Masjid Negara IKN.
Tradisi Memasak Menu Kenduri Nuzulul Quran
Jelaskan perbedaan Nuzulul Quran 17 Ramadan dan Lailatul Qadar. Simak sejarah, proses turunnya Al-Quran, dan amalan utama untuk meraih keberkahan.
Sebanyak 1.216 peserta dari Sekolah Lansia (Lanjut Usia) mengikuti penulisan ayat-ayat Al Quran bersama-sama di lokasi acara.
Peringatan Nuzulul Quran 2026 jatuh pada 6-7 Maret. Simak jadwal resmi Pemerintah vs Muhammadiyah, amalan utama, dan agenda nasional di Istana Negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved