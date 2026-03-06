7 Amalan Nuzulul Quran Sesuai Sunnah untuk Meraih Keberkahan Malam 17 Ramadan

Ilustrasi(Freepik.com)

Nuzulul Quran adalah peristiwa agung turunnya wahyu pertama Al-Quran kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Diperingati setiap tanggal 17 Ramadan, malam ini menjadi kesempatan emas bagi umat Muslim untuk memperbaharui ikatan mereka dengan Kalamullah dan meraih pahala berlipat ganda.

Mengisi malam Nuzulul Quran dengan amalan yang tepat bukan sekadar menjalankan tradisi, melainkan upaya menjemput rahmat Allah SWT. Berikut adalah panduan amalan utama yang dapat Anda lakukan untuk menghidupkan malam istimewa ini:

1. Memperbanyak Tadarus Al-Quran

Amalan paling utama di malam turunnya Al-Quran adalah membacanya. Namun, di malam istimewa ini, cobalah untuk meningkatkan kualitas bacaan. Jika biasanya Anda mengejar target khatam, khusus di malam Nuzulul Quran, fokuslah pada tartil dan perbaikan tajwid. Rasulullah SAW dan para sahabat terbiasa memperlama bacaan Al-Quran mereka di bulan Ramadan.

2. Mengkaji Tafsir dan Makna (Amalan Intelektual)

Sesuai dengan perintah pertama "Iqra" (Bacalah), amalan yang sering terlupakan adalah memahami apa yang dibaca. Luangkan waktu untuk membaca terjemahan atau tafsir ringkas dari ayat-ayat yang Anda baca. Memahami pesan Tuhan akan memberikan dampak spiritual yang lebih mendalam pada jiwa dibandingkan hanya membaca tanpa mengerti maknanya.

3. Menghidupkan Qiyamul Lail (Salat Malam)

Salat malam seperti Tahajud, Hajat, dan Witir adalah sarana komunikasi paling intim antara hamba dan Pencipta. Menghidupkan malam 17 Ramadan dengan salat sunnah sangat dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis, siapa pun yang berdiri (salat) di malam Ramadan dengan penuh iman, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.

People Also Ask: Kapan Waktu Terbaik Melakukan Amalan Nuzulul Quran? Waktu terbaik dimulai sejak masuknya waktu Maghrib pada tanggal 16 Ramadan menuju tanggal 17 Ramadan, hingga terbitnya fajar (waktu Subuh). Puncaknya adalah pada sepertiga malam terakhir, di mana pintu langit dibuka dan doa-doa dikabulkan oleh Allah SWT.

4. Memperbanyak Doa Nuzulul Quran

Tidak ada satu doa khusus yang bersifat wajib, namun para ulama menganjurkan untuk memperbanyak doa memohon keberkahan Al-Quran. Salah satu doa yang masyhur diamalkan adalah:

"Allahummarhamni bil Quran. Waj’alhu lii imaaman wa nuuran wa hudan wa rohmah."

Artinya: "Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Jadikanlah ia bagiku pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat."

5. Itikaf di Masjid

Meskipun itikaf sangat identik dengan 10 malam terakhir Ramadan, memulainya sejak malam 17 Ramadan adalah langkah yang sangat baik. Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah akan membantu Anda lebih fokus dalam bertadarus dan berzikir tanpa gangguan perangkat elektronik atau urusan duniawi lainnya.

6. Sedekah Atas Nama Al-Quran

Wujudkan rasa syukur atas turunnya hidayah Al-Quran dengan berbagi kepada sesama. Anda bisa memberikan sedekah berupa makanan berbuka puasa, menyantuni anak yatim, atau menyumbang untuk pembangunan rumah tahfidz. Sedekah di malam Nuzulul Quran adalah bentuk nyata dari memuliakan nilai-nilai kedermawanan yang diajarkan Al-Quran.

7. Muhasabah dan Perbaikan Akhlak

Gunakan momen Nuzulul Quran untuk melakukan introspeksi diri (muhasabah). Renungkan sejauh mana Al-Quran telah memengaruhi perilaku sehari-hari kita. Amalan terbaik setelah malam Nuzulul Quran berlalu adalah perubahan perilaku menjadi lebih baik (berakhlak Al-Quran).

Checklist Amalan Target Minimal Tadarus Al-Quran 1 Juz atau Surat Pilihan Salat Malam Minimal 2 Rakaat Tahajud Zikir & Istighfar 100 Kali Sedekah Bebas (Ikhlas)

Kesimpulan: Menghidupkan malam Nuzulul Quran dengan berbagai amalan di atas adalah wujud kecintaan kita kepada Allah dan kitab suci-Nya. Semoga dengan konsistensi ibadah di malam 17 Ramadan, kita mendapatkan petunjuk (hidayah) yang tak terputus hingga Ramadan berakhir.