Nuzulul Quran 2026: Sejarah, Keutamaan, dan Amalan Lengkap Malam 17 Ramadan

Nuzulul Quran merupakan salah satu momentum paling sakral dalam kalender Islam yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Peristiwa ini menandai turunnya wahyu pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yang menjadi titik awal transformasi peradaban manusia dari masa kegelapan menuju cahaya iman.

Di tahun 2026 (1447 Hijriah), peringatan ini kembali menjadi momen refleksi bagi umat Muslim di Indonesia untuk memperkuat kedekatan dengan kitab suci di tengah dinamika zaman yang kian cepat.

Jadwal Nuzulul Quran 2026 di Indonesia

Penetapan 17 Ramadan 1447 H di Indonesia mengikuti hasil sidang isbat pemerintah dan maklumat organisasi keagamaan. Berikut adalah perkiraan jadwalnya:

Versi Penetapan Tanggal 17 Ramadan 1447 H Malam Peringatan Muhammadiyah Jumat, 6 Maret 2026 Kamis malam, 5 Maret 2026 Pemerintah (Kemenag) Sabtu, 7 Maret 2026 Jumat malam, 6 Maret 2026

Sejarah Singkat: Wahyu Pertama di Gua Hira

Peristiwa agung ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW sedang ber-tahannuts (menyendiri) di Gua Hira. Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5. Perintah pertama yang turun bukanlah perintah salat atau puasa, melainkan "Iqra" yang berarti "Bacalah". Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan literasi.

People Also Ask: Apa Perbedaan Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Banyak umat Muslim yang masih bingung membedakan keduanya. Berikut penjelasannya menurut para ulama: Nuzulul Quran (17 Ramadan): Merujuk pada peristiwa turunnya wahyu pertama (Al-Alaq 1-5) dari Allah SWT melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di bumi secara berangsur-angsur.

Merujuk pada peristiwa turunnya wahyu pertama (Al-Alaq 1-5) dari Allah SWT melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di bumi secara berangsur-angsur. Lailatul Qadar (10 Malam Terakhir): Merujuk pada peristiwa turunnya Al-Quran secara utuh (30 juz) dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah (langit dunia). Lailatul Qadar memiliki kemuliaan "lebih baik dari seribu bulan".

Keutamaan Malam Nuzulul Quran

Malam Penuh Berkah: Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ad-Dukhan ayat 3, Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ad-Dukhan ayat 3, Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Momen Turunnya Rahmat: Para malaikat turun ke bumi membawa doa dan rahmat bagi mereka yang menghidupkan malam dengan ibadah.

Para malaikat turun ke bumi membawa doa dan rahmat bagi mereka yang menghidupkan malam dengan ibadah. Pengingat Fungsi Al-Quran: Sebagai Al-Furqan (pembeda yang hak dan batil) dan Asy-Syifa (obat penawar hati).

Amalan Sunnah di Malam Nuzulul Quran

Untuk meraih keberkahan maksimal, berikut adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama:

Tadarus Al-Quran: Bukan sekadar membaca, tapi mulailah mempelajari tafsir dan maknanya agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Salat Malam (Qiyamul Lail): Menunaikan Tahajud, Hajat, dan Witir di sepertiga malam terakhir. I’tikaf: Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah, menjauhkan diri sejenak dari hiruk-pikuk duniawi. Memperbanyak Doa: Memohon ketetapan iman, keberkahan keluarga, dan kemudahan dalam mempelajari Al-Quran.

Kesimpulan: Nuzulul Quran 2026 adalah momentum bagi kita semua untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama. Dengan semangat "Iqra", mari kita tingkatkan literasi dan kualitas spiritual demi masa depan yang lebih berkah.