Nuzulul Quran 2026: Sejarah, Keutamaan, dan Amalan Lengkap Malam 17 Ramadan

Nuzulul Quran merupakan salah satu momentum paling sakral dalam kalender Islam yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Peristiwa ini menandai turunnya wahyu pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yang menjadi titik awal transformasi peradaban manusia dari masa kegelapan menuju cahaya iman.
Di tahun 2026 (1447 Hijriah), peringatan ini kembali menjadi momen refleksi bagi umat Muslim di Indonesia untuk memperkuat kedekatan dengan kitab suci di tengah dinamika zaman yang kian cepat.
Penetapan 17 Ramadan 1447 H di Indonesia mengikuti hasil sidang isbat pemerintah dan maklumat organisasi keagamaan. Berikut adalah perkiraan jadwalnya:
|Versi Penetapan
|Tanggal 17 Ramadan 1447 H
|Malam Peringatan
|Muhammadiyah
|Jumat, 6 Maret 2026
|Kamis malam, 5 Maret 2026
|Pemerintah (Kemenag)
|Sabtu, 7 Maret 2026
|Jumat malam, 6 Maret 2026
Peristiwa agung ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW sedang ber-tahannuts (menyendiri) di Gua Hira. Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5. Perintah pertama yang turun bukanlah perintah salat atau puasa, melainkan "Iqra" yang berarti "Bacalah". Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan literasi.
Banyak umat Muslim yang masih bingung membedakan keduanya. Berikut penjelasannya menurut para ulama:
Untuk meraih keberkahan maksimal, berikut adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama:
