Menag Nasaruddin Umar: Peringatan Nuzulul Quran 2026 Digelar di Istana Negara

Umat Muslim di Indonesia bersiap menyambut malam Nuzulul Quran 1447 Hijriah yang jatuh pada pekan pertama Maret 2026. Momen turunnya wahyu pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ini menjadi salah satu peristiwa paling sakral di bulan suci Ramadan.

Berdasarkan kalender resmi Kementerian Agama (Kemenag) RI, 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Dengan merujuk pada ketetapan tersebut, maka 17 Ramadan 1447 H atau Nuzulul Quran akan diperingati pada Sabtu, 7 Maret 2026. Peringatannya sendiri sudah dimulai sejak Jumat (6/3) malam setelah waktu Magrib.

Namun, terdapat perbedaan dengan warga Muhammadiyah yang telah memulai puasa sehari lebih awal pada 18 Februari 2026. Bagi Muhammadiyah, malam Nuzulul Quran jatuh pada Kamis (5/3) malam dan diperingati sepanjang hari Jumat (6/3). Perbedaan ini muncul akibat penggunaan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal oleh Muhammadiyah, sementara Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS melalui sidang isbat.

Pusat Peringatan di Istana Negara Menteri Agama Nasaruddin Umar mengonfirmasi bahwa peringatan nasional Nuzulul Quran 2026 akan diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta. Keputusan ini diambil setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. "Insyaallah Nuzulul Quran yang akan datang direncanakan dilakukan di Istana Negara. Bapak Presiden telah memutuskan lokasi tersebut setelah mempertimbangkan beberapa opsi," ujar Menag Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan.

Amalan Utama Malam Nuzulul Quran

Para ulama menganjurkan umat Islam untuk menghidupkan malam ke-17 Ramadan dengan berbagai ibadah untuk meraih keberkahan. Berikut adalah beberapa amalan yang disarankan:

Amalan Keterangan Tadarus Al-Quran Membaca dan mendalami makna ayat suci Al-Quran. Iktikaf Berdiam diri di masjid untuk beribadah dan berzikir. Salat Malam Menunaikan salat Tahajud, Hajat, dan Witir. Zikir & Doa Memperbanyak istighfar dan permohonan ampunan.

Peringatan Nuzulul Quran tahun ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah mengimbau agar perbedaan tanggal peringatan tidak menjadi penghalang kerukunan, melainkan sebagai bentuk kekayaan ijtihad dalam Islam di Indonesia.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti peringatan secara daring, beberapa kanal media sosial resmi Kemenag dan Sekretariat Presiden biasanya akan menyiarkan secara langsung prosesi peringatan dari Istana Negara.