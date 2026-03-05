Kapan Malam Nuzulul Quran 2026? Simak Perbedaan Jadwal Pemerintah dan Muhammadiyah

Ilustrasi(Freepik.com)

UMAT Islam di Indonesia bersiap menyambut malam Nuzulul Quran 2026 yang jatuh pada pertengahan Ramadan 1447 Hijriah. Peristiwa ini merupakan momentum bersejarah turunnya wahyu pertama Al-Quran, yakni Surah Al-Alaq ayat 1-5, kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril di Gua Hira.

Jadwal Nuzulul Quran 2026 Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

Penentuan tanggal Nuzulul Quran 2026 mengalami sedikit perbedaan mengikuti ketetapan awal puasa Ramadan 1447 H. Berikut adalah rinciannya:

Versi Penetapan 17 Ramadan 1447 H Malam Peringatan Pemerintah (Kemenag) Sabtu, 7 Maret 2026 Jumat malam, 6 Maret 2026 Muhammadiyah Jumat, 6 Maret 2026 Kamis malam, 5 Maret 2026

Perbedaan ini muncul karena metode penentuan awal bulan (Hisab vs Rukyat), namun inti dari peringatan ini tetap sama, yakni meningkatkan interaksi umat dengan kitab suci Al-Quran.

Makna Peristiwa Nuzulul Quran

Nuzulul Quran secara bahasa berarti "turunnya Al-Quran". Peristiwa ini terjadi pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Wahyu pertama, Iqra, bukan sekadar perintah membaca teks, melainkan perintah bagi umat manusia untuk menelaah tanda-tanda kebesaran Tuhan dan fenomena alam semesta melalui ilmu pengetahuan.

Informasi Penting: Al-Quran tidak diturunkan sekaligus dalam satu waktu, melainkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun (22 tahun, 2 bulan, 22 hari) untuk menjawab berbagai persoalan umat kala itu.

Amalan yang Dianjurkan

Menyambut malam yang penuh berkah ini, umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Berikut adalah beberapa amalan utama:

Tadarus Al-Quran: Targetkan untuk menyelesaikan beberapa juz atau memahami terjemahan satu surat secara mendalam.

Targetkan untuk menyelesaikan beberapa juz atau memahami terjemahan satu surat secara mendalam. I'tikaf di Masjid: Terutama bagi mereka yang ingin memulai pemanasan sebelum memasuki 10 malam terakhir Ramadan.

Terutama bagi mereka yang ingin memulai pemanasan sebelum memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Memperbanyak Doa: Salah satu doa yang dianjurkan adalah memohon agar diberikan kemudahan dalam mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran.

Salah satu doa yang dianjurkan adalah memohon agar diberikan kemudahan dalam mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Shalat Sunnah: Memperbanyak shalat malam (Tahajud) sebagai bentuk syukur atas nikmat iman dan Islam.

Peringatan Nuzulul Quran 2026 di tingkat nasional rencananya akan dipusatkan di Istana Negara dengan tema penguatan literasi Al-Quran untuk kemajuan bangsa.