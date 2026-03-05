Kapan Malam Nuzulul Quran 2026? Simak Perbedaan Jadwal Pemerintah dan Muhammadiyah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
UMAT Islam di Indonesia bersiap menyambut malam Nuzulul Quran 2026 yang jatuh pada pertengahan Ramadan 1447 Hijriah. Peristiwa ini merupakan momentum bersejarah turunnya wahyu pertama Al-Quran, yakni Surah Al-Alaq ayat 1-5, kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril di Gua Hira.
Penentuan tanggal Nuzulul Quran 2026 mengalami sedikit perbedaan mengikuti ketetapan awal puasa Ramadan 1447 H. Berikut adalah rinciannya:
|Versi Penetapan
|17 Ramadan 1447 H
|Malam Peringatan
|Pemerintah (Kemenag)
|Sabtu, 7 Maret 2026
|Jumat malam, 6 Maret 2026
|Muhammadiyah
|Jumat, 6 Maret 2026
|Kamis malam, 5 Maret 2026
Perbedaan ini muncul karena metode penentuan awal bulan (Hisab vs Rukyat), namun inti dari peringatan ini tetap sama, yakni meningkatkan interaksi umat dengan kitab suci Al-Quran.
Nuzulul Quran secara bahasa berarti "turunnya Al-Quran". Peristiwa ini terjadi pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Wahyu pertama, Iqra, bukan sekadar perintah membaca teks, melainkan perintah bagi umat manusia untuk menelaah tanda-tanda kebesaran Tuhan dan fenomena alam semesta melalui ilmu pengetahuan.
Menyambut malam yang penuh berkah ini, umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Berikut adalah beberapa amalan utama:
Peringatan Nuzulul Quran 2026 di tingkat nasional rencananya akan dipusatkan di Istana Negara dengan tema penguatan literasi Al-Quran untuk kemajuan bangsa.
Panduan lengkap Nuzulul Quran 2026: Jadwal 17 Ramadan 1447 H, sejarah wahyu pertama di Gua Hira, keutamaan, hingga amalan sunnah sesuai anjuran ulama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved