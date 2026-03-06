Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
SECARA bahasa, nuzulul Qur'an berarti turunnya Al-Qur'an. Di Indonesia, Nuzulul Qur'an diperingati oleh umat Islam dan menjadi hari besar agama yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sependek pengetahuan penulis, peringatan seperti itu hanya ada di Indonesia. Hal demikian menunjukkan betapa besar komitmen dan dukungan pemerintah terhadap umat beragama, termasuk umat Islam.
Dari sudut pandang historis dan teologis, ada empat proses turunnya Al-Qur'an. Pertama, turunnya Al-Qur'an dari sidrat al-muntaha ke langit dunia. Al-Qur'an turunnya sekaligus dengan susunan lengkap. Sebagian ahli tafsir menyebut peristiwa itu sebagai Lailatulqadar.
Kedua, proses turunnya Al-Qur'an dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama lebih dari 22 tahun (610-6232 M). Surat Al-Alaq (96): 1-5 turun pertama kali pada 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad bertahanut di Gua Hira. Adapun ayat terakhir yang diturunkan ialah Surat Al-Maidah [5]:3 di saat Nabi Muhammad sedang melaksanakan haji wadak (perpisahan). Wahyu pertama ini sekaligus menandai diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah.
Ketiga, proses ketika Rasulullah Muhammad menyampaikan wahyu yang diterima kepada para sahabat dan memerintahkan mereka untuk menuliskannya di berbagai media. Para sahabat menulis dalam bentuk simbol-simbol di media yang beragam, seperti pelepah kurma, tulang, dan sebagainya. Para sahabat yang mendengar dari Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat lain. Proses ini menjadi awal tradisi membaca dan menulis, tradisi belajar dan awal pendidikan di dunia Islam.
Keempat, proses ketika umat Islam melaksanakan tilawatil Qur'an. Menurut Abdullah Yusuf Ali (1872 -1953) dalam The Meaning of The Holy Qur'an (1995), tilawatil Qur'an memiliki empat kesatuan proses: membaca, memahami, mengamalkan secara pribadi, serta mendakwahkan, membumikan, dan membuktikan kebenaran Al-Qur'an dalam kehidupan.
Secara historis dan teologis, tiga proses pertama telah usai. Yang harus dilakukan ialah proses keempat. Proses ini tiada pernah berakhir.
Ramadan adalah bulan nuzulul Qur'an dan tilawatil Qur'an, bulan edukasi saat kita belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nabi Muhammad bersabda: “Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Qur'an,” (HR Bukhari dari Utsman bin Affan).
Puasa Ramadan tingkatkan sensitivitas insulin penderita diabetes. Simak panduan pola makan, aturan hidrasi 2-4-2, dan tips medis dari pakar endokrin di sini.
SELAMA menjalankan ibadah puasa Ramadan, asupan air minum umumnya juga berkurang. Tak jarang banyak yang kemudian bertanya, apakah hal tersebut bisa memengaruhi kesehatan ginjal?
DI antara isu yang mengguncang dunia Islam dari Maroko di barat hingga Indonesia di timur adalah sekularisme, baik sekularisme politik maupun kultural.
Pasien dengan kanker stadium lanjut disertai kondisi umum yang buruk, cachexia, atau malnutrisi berat memerlukan perhatian khusus dianjurkan tidak berpuasa.
DI antara masalah yang dihadapi bangsa Indonesia ialah lingkungan.
Telusuri 13 peristiwa penting umat Islam di bulan Ramadan, mulai dari turunnya Al-Quran hingga kemenangan besar yang mengubah peta peradaban dunia.
Tradisi Memasak Menu Kenduri Nuzulul Quran
Jelaskan perbedaan Nuzulul Quran 17 Ramadan dan Lailatul Qadar. Simak sejarah, proses turunnya Al-Quran, dan amalan utama untuk meraih keberkahan.
Sebanyak 1.216 peserta dari Sekolah Lansia (Lanjut Usia) mengikuti penulisan ayat-ayat Al Quran bersama-sama di lokasi acara.
Peringatan Nuzulul Quran 2026 jatuh pada 6-7 Maret. Simak jadwal resmi Pemerintah vs Muhammadiyah, amalan utama, dan agenda nasional di Istana Negara.
Temukan daftar amalan Nuzulul Quran terbaik sesuai sunnah. Lengkap dengan doa, tata cara ibadah di malam 17 Ramadan, dan maknanya bagi umat Muslim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved