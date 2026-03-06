Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Sekretaris Umum PP Muhammadiyah(MI/Seno)

SECARA bahasa, nuzulul Qur'an berarti turunnya Al-Qur'an. Di Indonesia, Nuzulul Qur'an diperingati oleh umat Islam dan menjadi hari besar agama yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sependek pengetahuan penulis, peringatan seperti itu hanya ada di Indonesia. Hal demikian menunjukkan betapa besar komitmen dan dukungan pemerintah terhadap umat beragama, termasuk umat Islam.

Dari sudut pandang historis dan teologis, ada empat proses turunnya Al-Qur'an. Pertama, turunnya Al-Qur'an dari sidrat al-muntaha ke langit dunia. Al-Qur'an turunnya sekaligus dengan susunan lengkap. Sebagian ahli tafsir menyebut peristiwa itu sebagai Lailatulqadar.

Kedua, proses turunnya Al-Qur'an dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama lebih dari 22 tahun (610-6232 M). Surat Al-Alaq (96): 1-5 turun pertama kali pada 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad bertahanut di Gua Hira. Adapun ayat terakhir yang diturunkan ialah Surat Al-Maidah [5]:3 di saat Nabi Muhammad sedang melaksanakan haji wadak (perpisahan). Wahyu pertama ini sekaligus menandai diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah.

Ketiga, proses ketika Rasulullah Muhammad menyampaikan wahyu yang diterima kepada para sahabat dan memerintahkan mereka untuk menuliskannya di berbagai media. Para sahabat menulis dalam bentuk simbol-simbol di media yang beragam, seperti pelepah kurma, tulang, dan sebagainya. Para sahabat yang mendengar dari Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat lain. Proses ini menjadi awal tradisi membaca dan menulis, tradisi belajar dan awal pendidikan di dunia Islam.

Keempat, proses ketika umat Islam melaksanakan tilawatil Qur'an. Menurut Abdullah Yusuf Ali (1872 -1953) dalam The Meaning of The Holy Qur'an (1995), tilawatil Qur'an memiliki empat kesatuan proses: membaca, memahami, mengamalkan secara pribadi, serta mendakwahkan, membumikan, dan membuktikan kebenaran Al-Qur'an dalam kehidupan.

Secara historis dan teologis, tiga proses pertama telah usai. Yang harus dilakukan ialah proses keempat. Proses ini tiada pernah berakhir.

Ramadan adalah bulan nuzulul Qur'an dan tilawatil Qur'an, bulan edukasi saat kita belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nabi Muhammad bersabda: “Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Qur'an,” (HR Bukhari dari Utsman bin Affan).