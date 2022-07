25 Nabi dan Rasul beserta Tugas dan Mukjizatnya

NABI dan Rasul ialah manusia-manusia terpilih yang ditunjuk dan bertugas untuk memberi petunjuk kepada manusia lainnya tentang keesaan Allah SWT dan membimbing mereka agar mematuhi dan melakukan ajaran-Nya. Dalam agama Islam, terdapat 25 Nabi dan Rasul dengan tugas dan mukjizatnya masing-masing.

25 Nabi dan Rasul beserta mukjizatnya

1. Nabi Adam 'alaihis salam (AS)

Nabi yang menjadi manusia dan khalifah pertama yang diciptakan Allah SWT ini memiliki umur yang panjang dan mengetahui segala hal tentang ciptaan makhluk hidup dan benda mati yang ada di bumi berkat pengajaran Allah SWT. Dari kisah Nabi Adam kita bisa mengambil poin bahwa kita tidak boleh mudah terhasut oleh setan dan kita harus memperbanyak bacaan taawuz sebelum melakukan sesuatu.

2. Nabi Idris AS

Nabi Idris merupakan cucu buyut dari Nabi Adam dan telah dinobatkan untuk menjadi penjahit. Nabi ini juga seorang ahli astronomi yang menggunakan potensi membaca bintang sebagai petunjuk arah saat memperkirakan kondisi cuaca dan waktu yang pas untuk bercocok tanam. Nabi Idris berpesan agar menjadikan salat jenazah sebagai penghormatan.

3. Nabi Nuh AS

Nabi Nuh bertugas menyerukan kepada umatnya untuk menyembah Allah semata. Ia pun mendapatkan tugas untuk membuat mukjizat yaitu membuat perahu yang besar untuk mengangkut manusia dan hewan dari banjir bandang.

4. Nabi Hud AS

Saat kaum Ad mengalami kekeringan sehingga tanaman mati dan sumber air pun habis, Nabi Hud ditunjuk untuk membuat mukjizat berupa penurunan hujan atas izin Allah SWT.

5. Nabi Sholeh AS

Mukjizat yang dibuat oleh Nabi Sholeh AS ialah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah kepada kaum Tsamud. Namun, kaumnya mengingkari janji dan memotong nadi unta tersebut. Karena hal tersebut, Allah memerintahkan para malaikat untuk melempar batu kepada sejumlah orang yang ingin menolak peringatan Nabi Sholeh sebagai azab kepada kaum Tsamud.

6. Nabi Ibrahim AS

Di usia yang sudah bisa dibilang tua, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan memberikan Ismail dan Ishak sebagai keturunan yang juga menjadi nabi. Mukjizat Nabi Ibrahim antara lain dapat tetap hidup meskipun dibakar oleh Raja Namrud, bisa menghidupkan burung yang sudah mati, dapat mengubah pasir menjadi makanan dan sebagainya.

7. Nabi Luth AS

Nabi Luth diutus untuk berdakwah kepada masyarakat Sodom agar mereka sadar akan perilaku mereka yang salah dan melewati batas yaitu homoseksual. Namun dakwaan Nabi Luth tidak didengar mereka. Pada akhirnya Allah SWT mengirim azab kesana.

8. Nabi Ismail AS

Pada awalnya, Nabi Ismail akan disembelih ayahnya sendiri yaitu Nabi Ibrahim. Namun saat akan disembelih, Allah SWT menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Itulah awal mula terciptanya Hari Raya Idhul Adha. Mukjizat lain dari Nabi Ismail yaitu mengeluarkan air zamzam saat bayi.

9. Nabi Ishak AS

Nabi Ishak ialah anak dari Nabi Ibrahim dan Sarah. Beliau merupakan hamba yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Keturunan Nabi Ishak ialah nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel.

10. Nabi Yakub AS

Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki yang tampan. Dengan karakter yang kuat dan memiliki keimanan yang luar biasa, dia berpesan agar anak-anaknya tetap menjalankan perintah Allah SWT sebelum dia wafat.

11. Nabi Yusuf AS

Beliau merupakan salah satu anak dari Nabi Yakub. Dia pernah bermimpi bahwa bulan, matahari, dan bintang bersujud kepadanya. Walaupun dia menghadapi cobaan dari saudara-saudaranya, dia tetap bisa melanjutkan hidupnya dan menjadi penafsir mimpi Raja Mesir. Bahkan ia mampu menampik godaan dari istri seorang pejabat Mesir untuk berzina. Ia lalu dipenjara tetapi akhirnya dipercaya menjadi bendahara Mesir.

12. Nabi Ayub AS

Nabi Ayub ialah seorang yang kaya, memiliki banyak harta benda, dan keturunan. Meski demikian, Ia berakhlak mulia, tidak sombong dan terus berbuat baik. Beliau mendapat cobaan dari Allah SWT berupa penyakit, bangkrut, dan ditinggalkan anak istri. Namun dia tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah SWT sehingga akhirnya anugerah yang dimiliki kembali lagi kepadanya.

13. Nabi Syuaib AS

Allah SWT mengirimkan ujian badai panas kepada kaum Madyan atas doa Nabi Syuaib karena penipuan mereka yang sudah membangkang. Karena cobaan yang dikirimkan Allah SWT tersebut, Kota Madyan hancur dan banyak orang-orang kafir terkubur di rumah mereka sendiri.

14. Nabi Musa AS

Nabi Musa memiliki mukjizat antara lain mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular, membelah laut merah, dan sebagainya. Nabi Musa merupakan nabi yang memimpin Bani Israel agar menyembah Allah SWT. Kitab Taurat pun diturunkan Alah SWT kepadanya.

15. Nabi Harun AS

Nabi Harun memiliki karunia di bidang bahasa yang sangat baik sehingga membuatnya pandai bertutur kata. Nabi Musa sempat meminta bantuan beliau untuk berdakwah kepada Raja Firaun.

16. Nabi Zulkifli AS

Nabi Zulkifli ialah nabi yang dikenal tegar dalam mendakwah agar orang-orang menyembah Allah SWT walaupun mendapatkan siksaan, dirantai, hingga dipenjara.

17. Nabi Daud AS

Mukjizat dari Nabi Daud ialah dianugerahi kitab Zabur dan memiliki suara yang merdu. Dengan suaranya dia dapat menyembuhkan orang saat dia membaca kita Zabur. Sebelum diangkat menjadi raja, ia mengalahkan Jalut atau Goliat dalam pertempuran.

18. Nabi Sulaiman AS

Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan, menundukkan angin, mengalirkan tembaga dari perut bumi dan bahkan dia memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud.

19. Nabi Ilyas AS

Nabi Ilyas diutus Allah SWT untuk berdakwah kepada Bani Israel yang sering menyembah patung Ba'al. Namun, dakwah Nabi Ilyas tidak didengar oleh Bani Israel. Allah SWT pun mengirimkan azab berupa kekeringan yang panjang.

20. Nabi Ilyasa AS

Tugas Nabi Ilyas dilanjutkan oleh Nabi Ilyasa. Mukjizat dari Nabi Ilyasa ialah menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah SWT.

21. Nabi Yunus AS

Nabi Yunus diutus untuk berdakwah kepada kaum Assyira agar mereka sadar dari penyembahan berhala yang mereka lakukan di Kota Niniwe. Saat perjalanan menuju ke sana, Nabi Yunus dibuang ke laut dan ditelan oleh paus. Allah SWT menyelamatkan Nabi Yunus dari paus yang telah menelannya.

22. Nabi Zakariya AS

Sama dengan Nabi Ibrahim, Allah SWT mengirimkan keturunan kepada Nabi Zakariya di usianya yang sudah tidak lagi muda. Nabi Zakariya merupakan keturunan dari Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS.

23. Nabi Yahya AS

Dengan integritas yang tinggi, Nabi Yahya ialah seorang yang sangat rajin dan suka membaca. Allah SWT mengaruniakan kemampuan untuk mengetahui syariat kepada Nabi Yahya.

24. Nabi Isa AS

Kelahiran Nabi Isa merupakan mukjizat dari Allah SWT. Nabi Isa lahir dari seorang perempuan suci bernama Maryam. Mukjizat dari Nabi Isa di antaranya menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan orang buta, dan dianugerahi kitab Injil.

25. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam (SAW)

Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir. Setelah beliau wafat tidak ada lagi nabi lain. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat antara lain membelah bulan, mengalirkan air dari jemari tangannya, menurunkan hujan, dan masih banyak lagi. Salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW ialah Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam. (OL-14)