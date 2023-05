Doa Minta Rezeki Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa

ADA beberapa berita orang yang bunuh diri atau membunuh anak atau orangtua sendiri karena himpitan ekonomi dan kesulitan rezeki. Padahal, Allah telah memberikan rezeki kepada setiap manusia asal mereka berusaha sekuat tenaga dan berdoa tanpa putus asa. Karena itu, cobalah berdoa minta rezeki yang dibaca para nabi Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Umat Islam semestinya tidak perlu gelap mata ketika kesulitan memperoleh rezeki. Ini karena mereka yakin bahwa Allah pasti memberikan rezeki kepada setiap hamba-Nya. Nah, ini ada beberapa doa memohon rezeki yang pernah dibaca nabi-nabi Allah SWT yaitu Nabi Musa AS, Nabi Sulaiman AS, dan Nabi Isa AS. Yuk kita baca dan hafalkan.

Doa minta rezeki Nabi Musa AS

Doa meminta rezeki Nabi Musa AS tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 24. Rezeki yang diminta Nabi Musa ini disebutkan dalam hal harta dan jodoh.

رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Rabbi innii limaa anzalta ilayya min khairin faqiir.

Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.

Doa minta rezeki Nabi Sulaiman AS

Doa meminta rezeki Nabi Sulaiman AS tertera dalam Al-Qur'an Surat Shaad ayat 35. Rezeki yang diminta Nabi Sulaiman terkait dengan kekuasaan.

رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ

Rabbighfirlii wahablii mulkal laa yambaghiili ahadimim ba'dii innaka antal wahhaab.

Ya Tuhan ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.

Doa minta rezeki Nabi Isa AS

Doa meminta rezeki Nabi Isa AS tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 114. Rezeki yang diminta Nabi Isa dalam hal ini terkait dengan makanan dan minuman.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا مَا ئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيداً لا ولِنَا وَاخِرِنَا وَايَة مِنْكَ وَارزَ قُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Allaahumma rabbanaa anzil 'alaynaa maa idatam minas samaa i takuunulanaa 'iidal li awwalinaa wa akhirinaa wa aayatam minka warzuuqnaa wa anta khairur raziqiin.

Ya Tuhan kami turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang beriman bersama kami maupun yang datang setelah kami serta menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau dan berilah kami rezeki dan dan Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki.

Itulah doa meminta rezeki yang dibaca Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Karena keimanan dan kesalehan para nabi, Allah pun mengabulkan permohonan mereka.

Namun rezeki itu dapat berbentuk apa saja, seperti harta, kekuasaan, jabatan, jodoh, rumah, kesehatan, anak saleh, dan segala hal yang baik-baik. Yuk kita baca doanya semoga Allah melancarkan rezeki kita semua. (Z-2)