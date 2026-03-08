Makna Dzul Jalali Wal Ikram: Dalil, Keutamaan Zikir, dan Pengamalannya

Headline
DALAM ajaran Islam, mengenal Allah melalui Asmaul Husna adalah fondasi keimanan. Salah satu nama yang paling agung dan penuh rahasia adalah Dzul Jalali Wal Ikram (ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ).
Dalam deretan 99 Asmaul Husna, Dzul Jalali Wal Ikram memiliki kedudukan sangat istimewa. Nama ini bukan sekadar pujian, melainkan kunci bagi para hamba yang ingin doanya segera diijabah. Rasulullah SAW bahkan secara khusus memerintahkan umatnya untuk memperbanyak menyebut nama ini dalam setiap permohonan.
Nama ini mencakup dua sifat utama Allah yang menjadi sandaran hidup setiap Muslim. Dua sifat itu ialah Kebesaran yang tak tertandingi dan Kemuliaan yang tak terbatas. Simak terus penjelasan berikut.
Secara harfiah, Dzul Jalali Wal Ikram berarti Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa nama ini menggabungkan sifat-sifat kemegahan (Jalal) dan sifat-sifat keindahan serta kemurahan (Ikram).
Nama istimewa ini disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Ar-Rahman:
"Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia (Dzul Jalaali Wal Ikraam)." (QS. Ar-Rahman [55]: 78)
Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:
"Tetaplah berdoa dengan mengucapkan: 'Yā Dzal Jalaali wal Ikraam' (Wahai Dzat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan)." (HR. Tirmidzi)
Mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir ini? Banyak ulama menyebutkan bahwa Dzul Jalali Wal Ikram termasuk dalam Ismullah Al-A'zham (Nama Allah yang Paling Agung).
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengucap Ya Dzal Jalali wal Ikram." Keutamaan mengamalkan zikir ini antara lain:
|Keutamaan
|Penjelasan
|Ismullah Al-A'zham
|Banyak ulama berpendapat nama ini ialah Nama Allah yang Paling Agung. Jika digunakan untuk berdoa, doa tersebut tidak akan ditolak.
|Pembuka Pintu Langit
|Zikir ini menjadi 'wasilah' yang sangat kuat agar permohonan seorang hamba segera diijabah oleh Allah SWT.
|Keseimbangan Iman
|Menyeimbangkan rasa takut (karena kebesaran-Nya) dan rasa harap (karena kemurahan-Nya) dalam diri seorang Muslim.
Agar mendapatkan keberkahan dari asma ini, berikut adalah panduan pengamalannya:
Apa arti Ya Dzal Jalali wal Ikram?
Artinya adalah Wahai Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan. Ini seruan kepada Allah sebagai Zat yang paling agung sekaligus paling pemurah.
Kapan waktu terbaik mengamalkan zikir ini?
Waktu terbaik adalah saat berdoa, di antara azan dan ikamah, sepertiga malam terakhir, serta setelah melaksanakan salat fardhu.
Apakah benar zikir ini bisa mengabulkan semua hajat?
Dengan izin Allah, karena nama ini termasuk Ismullah Al-A'zham, mengamalkannya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan menjadi sebab kuat terkabulnya doa.
