Asmaul Husna Al-Muqsith: Cara Allah Menegakkan Keadilan di Alam Semesta

Tulisan arab Al-Muqsith.(Youtube AnggaraDesign)

DALAM Islam, memahami nama-nama Allah atau Asmaul Husna bukan sekadar menghafal, melainkan menyelami maknanya untuk diterapkan dalam karakter sehari-hari. Salah satu nama yang sangat relevan dengan tatanan sosial adalah Al-Muqsith.

Dalam hiruk-piruk kehidupan yang sering kali terasa tidak adil, umat Muslim memiliki pegangan spiritual yang kokoh melalui Asmaul Husna. Salah satu nama Allah yang memberikan ketenangan luar biasa adalah Al-Muqsith (المقسط). Secara bahasa, Al-Muqsith berasal dari akar kata qisth yang berarti adil, bagian yang tepat, atau keseimbangan.

Berbeda dengan sifat Al-Adl yang bermakna Allah Maha Adil secara mutlak dalam zat-Nya, Al-Muqsith lebih menekankan pada tindakan Allah dalam menegakkan keadilan di antara makhluk-Nya. Ia adalah Zat yang mengambil hak orang yang terzalimi dari si penzalim secara sempurna dan tanpa cacat.

Makna Al-Muqsith dalam Asmaul Husna

Secara etimologi, Al-Muqsith berasal dari kata qisth yang berarti adil atau bagian yang proporsional. Sebagai salah satu nama Allah, Al-Muqsith bermakna Zat Yang Maha Menegakkan Keadilan. Allah ialah Tuhan yang memberikan hak kepada setiap pemiliknya tanpa dikurangi sedikit pun dan mengambil hak dari orang yang zalim untuk dikembalikan kepada yang terzalimi.

Makna Mendalam Al-Muqsith

Al-Muqsith menggambarkan Allah sebagai pengatur yang menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Tidak ada satu pun amal kebaikan yang terlewat dari perhitungan-Nya, dan tidak ada kezaliman yang akan dibiarkan tanpa pembalasan yang setimpal. Sifat ini memberikan harapan bagi mereka yang merasa tertindas bahwa di pengadilan Allah, keadilan sejati pasti tegak.

Dalil Al-Qur'an tentang Keadilan Allah

Konsep keadilan (qisth) yang melekat pada sifat Al-Muqsith ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surat Ali Imran ayat 18:

"Syahidallāhu annahū lā ilāha illā huwa wal-malā'ikatu wa ulul-'ilmi qā'imam bil-qisth..."

Artinya: "Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan..." (QS. Ali Imran: 18).

Disebutkan pula di QS. Al-Ma'idah Ayat 42:

"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (al-muqsithin)."

Keutamaan Membaca Zikir Al-Muqsith

Para ulama dan ahli hikmah sering menganjurkan zikir menggunakan nama ini untuk mendapatkan manfaat spiritual, antara lain:

Keutamaan Penjelasan Ketenangan Batin Menghilangkan keraguan dan rasa waswas dalam beribadah maupun mengambil keputusan. Kewibawaan Orang yang istikamah meneladani Al-Muqsith akan disegani karena sikapnya yang adil dan objektif. Harmoni Sosial Membantu meredam amarah dan keinginan untuk berlaku zalim kepada orang lain.

Cara Mengamalkan Sifat Al-Muqsith dalam Kehidupan

Meneladani Al-Muqsith berarti menjadi agen keadilan di lingkungan terkecil kita:

Dalam Keluarga: Bersikap adil kepada pasangan dan anak-anak dalam hal perhatian maupun materi.

Bersikap adil kepada pasangan dan anak-anak dalam hal perhatian maupun materi. Dalam Pekerjaan: Menjadi pemimpin yang tidak tebang pilih dan memberikan apresiasi sesuai prestasi.

Menjadi pemimpin yang tidak tebang pilih dan memberikan apresiasi sesuai prestasi. Dalam Bermasyarakat: Tidak mudah terprovokasi untuk berbuat tidak adil hanya karena perbedaan suku, agama, atau golongan.

Tidak mudah terprovokasi untuk berbuat tidak adil hanya karena perbedaan suku, agama, atau golongan. Adil pada Diri Sendiri: Memberikan hak tubuh untuk istirahat dan hak ruhani untuk beribadah secara seimbang.

Checklist Keadilan Diri (Self-Reflection) Sudahkah kita menjadi pribadi yang Muqsith? Cek poin berikut: Apakah saya sudah memberikan hak tubuh saya (istirahat/nutrisi) secara adil? Apakah saya sering mengambil keputusan berdasarkan emosi atau data yang adil? Apakah saya berani membela kebenaran meskipun itu merugikan kepentingan pribadi saya?

Pertanyaan yang Sering Muncul

1. Apa perbedaan Al-Adl dan Al-Muqsith?

Al-Adl adalah adil dalam arti Allah itu sendiri adalah keadilan, sedangkan Al-Muqsith adalah Allah yang secara aktif mewujudkan keadilan di antara hamba-hamba-Nya.

2. Kapan waktu terbaik berzikir Ya Muqsith?

Zikir ini baik dibaca setelah salat fardu atau saat seseorang sedang menghadapi konflik yang membutuhkan keputusan adil.

3. Bagaimana cara Allah menunjukkan sifat Al-Muqsith di dunia?

Melalui hukum sebab-akibat (sunnatullah) dan perasaan tenang yang didapatkan orang-orang yang jujur serta kegelisahan pada pelaku kezaliman.

Kesimpulan

Al-Muqsith adalah pengingat bahwa tidak ada keadilan yang hilang di alam semesta ini. Dengan memahami dan mengamalkannya, kita diajak untuk menjadi pribadi yang harmoni, seimbang, dan selalu menjunjung tinggi kebenaran tanpa pandang bulu.

Demikian ulasan mengenai makna, dalil, dan keutamaan Asmaul Husna Al-Muqsith. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah untuk menjadi hamba yang adil dan dicintai-Nya. (I-2)

