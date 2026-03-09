Karakteristik Juz 24, 25, 26: Daftar Surat dan Kandungan Utamanya

Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI bagian akhir Al-Qur'an, pembaca akan merasakan perubahan ritme yang signifikan. Karakteristik Juz 24, 25, dan 26 menonjol karena pergeseran temanya yang sangat sistematis, mulai dari penguatan iman di tingkat personal hingga penataan etika di tingkat sosial.

Pada sepertiga terakhir Al-Qur'an, kita akan merasakan pergeseran tema yang sangat kuat. Jika juz-juz awal banyak membahas hukum waris dan sejarah panjang umat terdahulu, Juz 24 hingga 26 menawarkan dialektika tentang kebenaran wahyu dan bagaimana iman diaplikasikan dalam interaksi sosial.

1. Karakteristik Juz 24: Pesan Pengampunan dan Keteguhan

Juz 24 terdiri dari akhir Surah Az-Zumar (ayat 32-75), Surah Ghafir (seluruhnya), dan awal Surah Fussilat (ayat 1-46). Karakter utama dari juz ini adalah penekanan pada sifat Allah yang Maha Pengampun (Ghafir).

Baca juga : Daftar Dua Surat pada Juz 14 Al-Qur'an

Sisi Emosional: Mengajak hamba yang merasa penuh dosa untuk kembali bertaubat tanpa rasa putus asa.

Mengajak hamba yang merasa penuh dosa untuk kembali bertaubat tanpa rasa putus asa. Kisah Inspiratif: Menampilkan sosok laki-laki beriman dari keluarga Firaun yang secara cerdas membela Nabi Musa. Ini mengajarkan kita strategi dalam berdakwah.

Menampilkan sosok laki-laki beriman dari keluarga Firaun yang secara cerdas membela Nabi Musa. Ini mengajarkan kita strategi dalam berdakwah. Vibe: Teduh dan Menguatkan.

Teduh dan Menguatkan. Tema Utama: Janji pengampunan bagi yang bertaubat dan kisah "Mukmin Keluarga Firaun" yang menunjukkan keberanian dalam iman.

2. Karakteristik Juz 25: Keagungan Wahyu dan Fenomena Alam

Juz 25 mencakup sisa Surah Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, dan Al-Jatsiyah. Hampir seluruh surat di juz ini dimulai dengan Muqatta'at Ha-Mim yang dikenal sebagai kelompok Al-Hawamim.

Baca juga: Sering Tertukar Cara Cepat Bedakan Karakteristik Juz 25, 26, 27

Poin Kunci: Fokus Juz 25 adalah dialektika wahyu. Allah menantang logika manusia untuk melihat bukti kebesaran-Nya di langit, bumi, dan dalam diri mereka sendiri.

Asy-Syura: Menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan.

Menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Az-Zukhruf: Mengingatkan bahwa perhiasan dunia hanyalah fana dibanding kemuliaan akhirat.

Mengingatkan bahwa perhiasan dunia hanyalah fana dibanding kemuliaan akhirat. Vibe: Intelektual dan Reflektif.

Intelektual dan Reflektif. Tema Utama: Musyawarah (Surah Asy-Syura), perhiasan dunia vs akhirat (Surah Az-Zukhruf), dan tanda-tanda kiamat (Surah Ad-Dukhan).

Baca juga: Metode Khatam Al-Quran dalam Seminggu Panduan Fami Bi Syauqin

3. Karakteristik Juz 26: Kemenangan dan Fondasi Akhlak

Juz 26 membawa atmosfer yang lebih dinamis. Terdiri dari Surah Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, dan awal Az-Zariyat. Perbedaan mencolok juz ini adalah masuknya nuansa Madaniyah yang mengatur tatanan negara dan masyarakat.

Kemenangan Nyata: Surah Al-Fath memberikan kabar gembira tentang kemenangan Islam yang gemilang.

Surah Al-Fath memberikan kabar gembira tentang kemenangan Islam yang gemilang. Konstitusi Akhlak: Surah Al-Hujurat sering disebut sebagai Surat Adab karena berisi larangan menghina, berprasangka buruk (su'udzon), dan ghibah.

Surah Al-Hujurat sering disebut sebagai Surat Adab karena berisi larangan menghina, berprasangka buruk (su'udzon), dan ghibah. Eskatologi: Surah Qaf memberikan gambaran mendalam tentang kematian dan hari kebangkitan dengan bahasa yang sangat puitis namun menggetarkan.

Surah Qaf memberikan gambaran mendalam tentang kematian dan hari kebangkitan dengan bahasa yang sangat puitis namun menggetarkan. Vibe: Disiplin, Tegas, dan Tertata.

Disiplin, Tegas, dan Tertata. Tema Utama: Kabar gembira kemenangan Islam, perintah menjaga adab terhadap Rasulullah, serta larangan sosial seperti ghibah dan prasangka buruk (Surah Al-Hujurat).

Baca juga: Surat Ghafir Makna, Asbabun Nuzul, Pesan Utama, Keutamaan Membacanya

Tabel Ringkasan Karakteristik

Juz Vibe Utama Fokus Konten 24 Harapan (Hope) Pengampunan dosa dan keteguhan iman individu. 25 Refleksi (Reflection) Kebenaran Al-Qur'an dan tanda-tanda alam. 26 Disiplin (Discipline) Kemenangan perjuangan dan etika bermasyarakat.

Pertanyaan yang Sering Muncul

1. Apa saja surat dalam Juz 25?

Juz 25 berisi kelanjutan Surah Fussilat, Surah Asy-Syura, Surah Az-Zukhruf, Surah Ad-Dukhan, dan Surah Al-Jatsiyah.

Baca juga : Dua Surat ini yang Termasuk Juz 15 Al-Qur'an

2. Mengapa Juz 26 sangat penting untuk dipelajari dalam konteks sosial?

Karena di dalamnya terdapat Surah Al-Hujurat yang menjadi panduan utama umat Islam dalam menjaga lisan, menghindari konflik sosial, dan menghormati privasi orang lain.

3. Apa tema besar dari Surah Ghafir di Juz 24?

Tema besarnya adalah tentang pengampunan Allah (Al-Ghafir) dan bantahan terhadap orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan kebenaran.

Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti

4. Juz 24 dimulai dari surat apa?

Dimulai dari Surah Az-Zumar ayat 32.

5. Apa itu surat Al-Hawamim?

Kumpulan tujuh surat yang dimulai dengan huruf Ha Mim, yang sebagian besar ada di Juz 24 dan 25.

Baca juga: Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Doa bagi Pemberi Zakat

6. Surat apa yang membahas adab sosial di Juz 26?

Surah Al-Hujurat. (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.