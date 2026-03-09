Karakteristik Juz 24, 25, 26: Daftar Surat dan Kandungan Utamanya

Headline
MEMASUKI bagian akhir Al-Qur'an, pembaca akan merasakan perubahan ritme yang signifikan. Karakteristik Juz 24, 25, dan 26 menonjol karena pergeseran temanya yang sangat sistematis, mulai dari penguatan iman di tingkat personal hingga penataan etika di tingkat sosial.
Pada sepertiga terakhir Al-Qur'an, kita akan merasakan pergeseran tema yang sangat kuat. Jika juz-juz awal banyak membahas hukum waris dan sejarah panjang umat terdahulu, Juz 24 hingga 26 menawarkan dialektika tentang kebenaran wahyu dan bagaimana iman diaplikasikan dalam interaksi sosial.
Juz 24 terdiri dari akhir Surah Az-Zumar (ayat 32-75), Surah Ghafir (seluruhnya), dan awal Surah Fussilat (ayat 1-46). Karakter utama dari juz ini adalah penekanan pada sifat Allah yang Maha Pengampun (Ghafir).
Juz 25 mencakup sisa Surah Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, dan Al-Jatsiyah. Hampir seluruh surat di juz ini dimulai dengan Muqatta'at Ha-Mim yang dikenal sebagai kelompok Al-Hawamim.
Juz 26 membawa atmosfer yang lebih dinamis. Terdiri dari Surah Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, dan awal Az-Zariyat. Perbedaan mencolok juz ini adalah masuknya nuansa Madaniyah yang mengatur tatanan negara dan masyarakat.
|Juz
|Vibe Utama
|Fokus Konten
|24
|Harapan (Hope)
|Pengampunan dosa dan keteguhan iman individu.
|25
|Refleksi (Reflection)
|Kebenaran Al-Qur'an dan tanda-tanda alam.
|26
|Disiplin (Discipline)
|Kemenangan perjuangan dan etika bermasyarakat.
1. Apa saja surat dalam Juz 25?
Juz 25 berisi kelanjutan Surah Fussilat, Surah Asy-Syura, Surah Az-Zukhruf, Surah Ad-Dukhan, dan Surah Al-Jatsiyah.
2. Mengapa Juz 26 sangat penting untuk dipelajari dalam konteks sosial?
Karena di dalamnya terdapat Surah Al-Hujurat yang menjadi panduan utama umat Islam dalam menjaga lisan, menghindari konflik sosial, dan menghormati privasi orang lain.
3. Apa tema besar dari Surah Ghafir di Juz 24?
Tema besarnya adalah tentang pengampunan Allah (Al-Ghafir) dan bantahan terhadap orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan kebenaran.
4. Juz 24 dimulai dari surat apa?
Dimulai dari Surah Az-Zumar ayat 32.
5. Apa itu surat Al-Hawamim?
Kumpulan tujuh surat yang dimulai dengan huruf Ha Mim, yang sebagian besar ada di Juz 24 dan 25.
6. Surat apa yang membahas adab sosial di Juz 26?
Surah Al-Hujurat. (I-2)
