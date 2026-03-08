Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, mengajak umat Islam untuk tidak hanya sekadar melafalkan ayat suci Al-Qur’an, tetapi juga mendalami makna yang terkandung di dalamnya sebagai kompas kehidupan. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan tausiyah dalam kegiatan Teladan Mengaji & Berbagi, yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Teladan (Ikat) SMAN 3 Jakarta di Masjid Mabes TNI AD, Sabtu (7/3).
Sebagai alumni SMAN 3 Jakarta lulusan 1986, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Al-Qur’an merupakan petunjuk, rahmat, serta cahaya bagi umat manusia.
Ia mengingatkan agar interaksi dengan kitab suci dimulai dengan hati yang bersih dan permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan setan.
Dalam pesannya, Abdul Mu’ti menyoroti dua dimensi penting dalam membaca Al-Qur’an:
Terkait ibadah di bulan Ramadan, ia menambahkan bahwa tujuan utama berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Salah satu indikator utama ketakwaan tersebut adalah kedermawanan atau kesediaan untuk berbagi.
“Orang bertakwa digambarkan sebagai mereka yang bersedia menginfakkan harta yang dicintainya kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan,” jelasnya.
Semangat berbagi ini tercermin dalam kegiatan tersebut melalui penyaluran santunan bagi 250 anak yatim.
Di akhir tausiyahnya, Abdul Mu’ti menggarisbawahi pentingnya sektor pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, penguatan pendidikan agama dan internalisasi nilai-nilai Al-Qur’an adalah kunci bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi berakhlak mulia. Langkah ini diharapkan mampu mencetak generasi Indonesia yang unggul menuju visi besar 2045. (Z-1)
SEMUA orang ingin hidup tenang dan bahagia.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mendukung kebijakan Komdigi yang membatasi penggunaan media sosial (medsos) bagi anak di bawah 16 tahun.
SECARA bahasa, muhasabah berasal dari lafaz hasaba yang berarti menghitung, menilai, atau mengevaluasi.
SECARA bahasa, nuzulul Qur'an berarti turunnya Al-Qur'an.
REKAM jejak (track record) adalah catatan perjalanan kehidupan seseorang, organisasi, perusahaan, lembaga negara, dan sebagainya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved