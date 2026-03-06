Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Muhasabah

Abdul Mu'ti
07/3/2026 05:00
Muhasabah
Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Sekretaris Umum PP Muhammadiyah(MI/Seno)

<p>SECARA bahasa, muhasabah berasal dari lafaz <em>hasaba</em> yang berarti menghitung, menilai, atau mengevaluasi. Dalam ilmu tasawuf, muhasabah berarti introspeksi, wawas diri, evaluasi diri, atau melihat ke dalam diri atas semua perbuatan. Dengan muhasabah, seseorang berusaha menilai kekurangan diri, dosa-dosa, dan kesalahan.</p> <p>Muhasabah merupakan sifat terpuji agar manusia tidak pongah dan bangga diri dengan amal perbuatannya. &quot;Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang sabar?&quot; (QS Ali Imran [3]:142).</p> <p>Allah melarang manusia merasa dirinya bersih dari dosa. &quot;Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia (Allah) mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa,&quot; (QS An-Najm [53]:32).</p> <p>Sahabat Umar bin Khattab memberi nasihat, &quot;Hisablah dirimu sebelum dihisab. Timbanglah (amal perbuatanmu) sebelum kamu diimbangi.&quot; Islam mengajarkan agar manusia senantiasa rendah hati dan tidak jemawa.</p> <p>Manusia bertakwa bukanlah mereka yang tidak berbuat dosa. Berbuat dosa adalah hal yang bisa dialami dan dilakukan siapa saja. &quot;Orang-orang yang apabila berbuat keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera ingat Allah dan memohon ampun atas segala dosanya,&quot; (QS Ali Imran [3]: 135).</p> <p>Orang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang bisa bangkit kembali setelah terjatuh. Orang hebat bukan mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang bisa belajar dari kekalahannya.</p> <p>Orang bersih bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa, melainkan mereka yang sadar akan kesalahannya, meminta ampun atas dosa-dosanya, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.</p> <p>Ramadan adalah momentum melakukan muhasabah, memperbaiki diri dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memohon ampunan, dan melakukan islah: memperbaiki diri dengan amal saleh, berpikir jernih, dan hati yang bersih.</p>



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya
LOAD MORE
Renungan Ramadan
LOAD MORE
Cahaya Hati
LOAD MORE
Tafsir Al-Misbah
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved