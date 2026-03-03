Asmaul Husna Al-Muntaqim: Makna, Dalil, dan Keutamaan Zikirnya

Headline
DALAM ajaran Islam, mengenal Allah melalui Asmaul Husna adalah kunci untuk mempertebal iman. Salah satu nama yang menggambarkan keagungan dan keadilan Allah adalah Al-Muntaqim.
Dalam deretan 99 Asmaul Husna, Al-Muntaqim menempati urutan ke-81. Secara bahasa, Al-Muntaqim berasal dari kata naqama yang berarti menghukum atau memberi balasan atas suatu perbuatan.
Allah ialah Sang Pemberi Balasan yang tidak pernah salah sasaran, memberikan hukuman kepada para pendosa dan orang-orang zalim setelah berkali-kali memberikan kesempatan untuk bertobat. Yuk simak lebih jauh tentang asmaul husna Al-Muntaqim.
Secara etimologi, Al-Muntaqim berasal dari akar kata yang berarti menghukum atau membalas perbuatan buruk. Namun, perlu dipahami bahwa pembalasan Allah sangat berbeda dengan dendam manusia.
Berbeda dengan makhluk yang membalas dendam karena emosi, pembalasan Allah (Intiqam) didasari oleh keadilan dan hikmah. Allah tidak langsung menghukum hamba-Nya pada kesalahan pertama. Dia memberikan peringatan melalui lisan para Nabi, tanda-tanda alam, dan kegelisahan hati.
Allah bersifat Al-Muntaqim setelah Dia memberikan peringatan (Al-Indzar), memberikan kesempatan untuk bertobat, dan menunjukkan jalan kebenaran. Allah tidak terburu-buru dalam menghukum.
Dia Maha Penyabar (Ash-Shabur). Namun ketika batas kezaliman telah terlampaui dan hamba tersebut tetap membangkang, ketetapan Al-Muntaqim akan berlaku sebagai bentuk keadilan bagi mereka yang dizalimi.
Keberadaan sifat ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui beberapa ayat, di antaranya:
Mengamalkan zikir Ya Muntaqim secara istikamah diyakini memberikan manfaat spiritual bagi umat muslim. Berikut beberapa keutamaannya:
|Manfaat Zikir
|Deskripsi Spiritual
|Benteng dari Kezaliman
|Memberikan kekuatan batin bagi mereka yang sedang dizalimi agar tetap sabar karena Allah yang akan membalas.
|Penghancur Sifat Sombong
|Mengingatkan diri sendiri bahwa ada kekuatan besar yang mampu membalas setiap kesombongan manusia.
|Keadilan Ilahi
|Menumbuhkan keyakinan bahwa tidak ada satu pun perbuatan buruk yang luput dari perhitungan Allah.
Meneladani Al-Muntaqim bukan berarti manusia diperbolehkan menjadi pendendam. Sebaliknya, pengamalannya meliputi:
1. Apa arti Al-Muntaqim dalam Asmaul Husna?
Artinya Allah Maha Pemberi Balasan atau Yang Maha Menghukum orang-orang berdosa dengan adil.
2. Apakah Al-Muntaqim sama dengan dendam?
Tidak. Dendam didasari emosi dan kebencian, sedangkan Al-Muntaqim didasari pada keadilan mutlak untuk menegakkan kebenaran.
3. Apa manfaat membaca Ya Muntaqim?
Membantu seseorang mendapatkan perlindungan Allah dari musuh atau orang yang berniat jahat/zalim.
