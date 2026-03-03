Asmaul Husna Al-Muntaqim: Makna, Dalil, dan Keutamaan Zikirnya

Tulisan arab Al-Muntaqim.(Youtube Faniza Aulia)

DALAM ajaran Islam, mengenal Allah melalui Asmaul Husna adalah kunci untuk mempertebal iman. Salah satu nama yang menggambarkan keagungan dan keadilan Allah adalah Al-Muntaqim.

Dalam deretan 99 Asmaul Husna, Al-Muntaqim menempati urutan ke-81. Secara bahasa, Al-Muntaqim berasal dari kata naqama yang berarti menghukum atau memberi balasan atas suatu perbuatan.

Allah ialah Sang Pemberi Balasan yang tidak pernah salah sasaran, memberikan hukuman kepada para pendosa dan orang-orang zalim setelah berkali-kali memberikan kesempatan untuk bertobat. Yuk simak lebih jauh tentang asmaul husna Al-Muntaqim.

Makna Al-Muntaqim dalam Asmaul Husna

Secara etimologi, Al-Muntaqim berasal dari akar kata yang berarti menghukum atau membalas perbuatan buruk. Namun, perlu dipahami bahwa pembalasan Allah sangat berbeda dengan dendam manusia.

Berbeda dengan makhluk yang membalas dendam karena emosi, pembalasan Allah (Intiqam) didasari oleh keadilan dan hikmah. Allah tidak langsung menghukum hamba-Nya pada kesalahan pertama. Dia memberikan peringatan melalui lisan para Nabi, tanda-tanda alam, dan kegelisahan hati.

Allah bersifat Al-Muntaqim setelah Dia memberikan peringatan (Al-Indzar), memberikan kesempatan untuk bertobat, dan menunjukkan jalan kebenaran. Allah tidak terburu-buru dalam menghukum.

Dia Maha Penyabar (Ash-Shabur). Namun ketika batas kezaliman telah terlampaui dan hamba tersebut tetap membangkang, ketetapan Al-Muntaqim akan berlaku sebagai bentuk keadilan bagi mereka yang dizalimi.

Dalil Al-Qur'an Terkait Al-Muntaqim

Keberadaan sifat ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui beberapa ayat, di antaranya:

Surat As-Sajdah Ayat 22: "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa."

"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa." Surat Ali Imran Ayat 4: "...Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa (Dzu-ntiqaam)."

"...Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa (Dzu-ntiqaam)." Surat Az-Zukhruf Ayat 41: "Maka jika Kami mewafatkanmu (sebelum engkau melihat kemenangan), maka sesungguhnya Kami akan memberikan balasan kepada mereka (di akhirat)."

Keutamaan Berzikir dengan Ya Muntaqim

Mengamalkan zikir Ya Muntaqim secara istikamah diyakini memberikan manfaat spiritual bagi umat muslim. Berikut beberapa keutamaannya:

Manfaat Zikir Deskripsi Spiritual Benteng dari Kezaliman Memberikan kekuatan batin bagi mereka yang sedang dizalimi agar tetap sabar karena Allah yang akan membalas. Penghancur Sifat Sombong Mengingatkan diri sendiri bahwa ada kekuatan besar yang mampu membalas setiap kesombongan manusia. Keadilan Ilahi Menumbuhkan keyakinan bahwa tidak ada satu pun perbuatan buruk yang luput dari perhitungan Allah.

Cara Mengamalkan Sifat Al-Muntaqim dalam Kehidupan

Meneladani Al-Muntaqim bukan berarti manusia diperbolehkan menjadi pendendam. Sebaliknya, pengamalannya meliputi:

Membenci Kemaksiatan: Kita harus memiliki rasa tidak suka terhadap perbuatan dosa, baik yang dilakukan diri sendiri maupun orang lain. Menegakkan Keadilan: Jika memiliki otoritas, gunakanlah untuk membela yang benar dan menghukum yang salah secara adil. Bertobat sebelum Terlambat: Menyadari bahwa Allah Maha Membalas harus memicu kita untuk segera memohon ampun sebelum pembalasan itu tiba.

Catatan Penting: Sifat Al-Muntaqim Allah selalu beriringan dengan sifat-Nya yang lain seperti Al-Ghaffar (Maha Pengampun) dan Ar-Rahman (Maha Penyayang). Pembalasan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar menutup pintu hidayah bagi dirinya sendiri.

FAQ: People Also Ask

1. Apa arti Al-Muntaqim dalam Asmaul Husna?

Artinya Allah Maha Pemberi Balasan atau Yang Maha Menghukum orang-orang berdosa dengan adil.

2. Apakah Al-Muntaqim sama dengan dendam?

Tidak. Dendam didasari emosi dan kebencian, sedangkan Al-Muntaqim didasari pada keadilan mutlak untuk menegakkan kebenaran.

3. Apa manfaat membaca Ya Muntaqim?

Membantu seseorang mendapatkan perlindungan Allah dari musuh atau orang yang berniat jahat/zalim.

Checklist Refleksi Diri

Apakah saya hari ini telah merugikan hak orang lain?

Sudahkah saya memohon perlindungan kepada Al-Muntaqim dari fitnah?

Apakah saya sadar bahwa setiap perbuatan kecil akan ada balasannya? (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.