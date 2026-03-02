Makna At-Tawwab: Dalil, Fadhilah Zikir, dan Cara Mengamalkannya

Tulisan arab At-Tawwab.(Youtube Eko Art)

DALAM ajaran Islam, mengenal nama-nama Allah atau Asmaul Husna bukan sekadar menghafal, melainkan memahami sifat-Nya untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Salah satu nama yang memberikan harapan besar bagi setiap manusia ialah At-Tawwab.

Dalam deretan 99 Asmaul Husna, At-Tawwab (التواب) menempati urutan ke-80. Secara bahasa, kata ini berasal dari akar kata taaba yang berarti kembali.

Sebagai nama Allah, At-Tawwab bermakna bahwa Allah adalah Dzat yang terus-menerus memberikan taufik kepada hamba-Nya untuk bertaubat, lalu menerima taubat tersebut berkali-kali tanpa rasa bosan. Simak penjelasan lebih detailnya.

Baca juga : Mengenal Al-Barru, Sifat Allah yang Maha Melimpahkan Kebaikan

Makna At-Tawwab dalam Asmaul Husna

Secara etimologi, At-Tawwab berasal dari kata tauba yang berarti kembali. Allah disebut At-Tawwab karena Dia Maha Menerima Taubat hamba-Nya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalan yang benar, tidak peduli seberapa besar dosa yang telah dilakukan.

Berbeda dengan sifat manusia yang sering kali sulit memaafkan kesalahan yang berulang, Allah SWT melalui sifat At-Tawwab menunjukkan bahwa pintu maaf-Nya selalu terbuka. Allah tidak hanya menerima taubat setelah seseorang melakukan dosa besar, tetapi juga menyukai hamba-Nya yang senantiasa kembali kepada-Nya dalam setiap khilaf kecil.

Baca juga : Mengenal Al-Muta’aalii: Makna, Dalil, dan Rahasia Keutamaan Zikirnya

Penting: Sifat At-Tawwab Allah berlaku terus-menerus. Artinya, Allah tidak bosan menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai di kerongkongan (sakaratul maut).

Dalil Al-Qur'an Mengenai At-Tawwab

Nama At-Tawwab sering kali disandingkan dengan sifat Ar-Rahim (Maha Penyayang). Berikut beberapa dalilnya dalam Al-Qur'an:

Surah Al-Baqarah Ayat 128: "...dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

"...dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Surah An-Nisa Ayat 64: "...niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

"...niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Surah An-Nashr Ayat 3: "Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat."

Baca juga: Merinding Inilah Makna Mendalam Surat Al-Jatsiyah yang Membuat Manusia Bertekuk Lutut

Fadhilah dan Manfaat Dzikir Ya Tawwab

Mengamalkan dzikir dengan asma Ya Tawwab memiliki keutamaan spiritual yang mendalam bagi seorang muslim:

Manfaat Dzikir Penjelasan Pembersihan Hati Membantu menyucikan jiwa dari beban dosa dan rasa bersalah yang berlebihan. Taufik untuk Bertaubat Allah memberikan kemudahan bagi pengamalnya untuk menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Ketenangan Jiwa Menumbuhkan optimisme bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada murka-Nya.

Baca juga: Perbedaan Juz 26, 27, 28, 29, 30 Daftar Surat dan Kandungannya

Para ulama menyebutkan beberapa keutamaan bagi mereka yang rutin melantunkan zikir Ya Tawwab:

Diterimanya Taubat: Membaca Ya Tawwab secara istikamah diyakini dapat memudahkan seseorang mendapatkan hidayah untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh (taubatan nasuha).

Membaca Ya Tawwab secara istikamah diyakini dapat memudahkan seseorang mendapatkan hidayah untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh (taubatan nasuha). Ketenangan Batin: Menyadari bahwa Allah Maha Penerima Taubat akan menghilangkan rasa putus asa dan beban mental akibat dosa masa lalu.

Menyadari bahwa Allah Maha Penerima Taubat akan menghilangkan rasa putus asa dan beban mental akibat dosa masa lalu. Kemudahan Urusan: Beberapa referensi menyebutkan dzikir ini sebanyak 360 kali setelah shalat Dhuha dapat membantu melapangkan jalan keluar dari kesulitan.

Baca juga: Doa Lailatul Qadar, Dialog Nabi dan Aisyah, Kenapa Pakai Afuw bukan Maghfirah

Cara Mengamalkan Sifat At-Tawwab Sehari-hari

Meneladani sifat At-Tawwab berarti kita mencoba mencerminkan nilai-nilai pengampunan dalam kehidupan sosial:

Mudah Memaafkan: Tidak menyimpan dendam kepada orang yang pernah menyakiti kita. Memberi Kesempatan Kedua: Percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Segera Meminta Maaf: Jika melakukan kesalahan, jangan menunda untuk bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Introspeksi Diri: Selalu rutin melakukan muhasabah (evaluasi diri) setiap malam sebelum tidur. Mendorong Kebaikan: Membantu orang lain untuk memperbaiki diri alih-alih menghakimi masa lalu mereka.

Baca juga: 99 Asmaul Husna Arab, Latin, dan Artinya

Kesimpulan

At-Tawwab adalah oase bagi jiwa yang haus akan ampunan. Dengan memahami bahwa Allah Maha Penerima Taubat, seorang muslim tidak akan pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Jadikan dzikir Ya Tawwab sebagai pelipur lara dan motivasi untuk terus memperbaiki diri setiap hari.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Berapa kali dzikir Ya Tawwab dibaca?

Tidak ada batasan kaku, namun beberapa ulama menyarankan membaca 360 kali atau sebanyak-banyaknya secara ikhlas untuk mendapatkan ketenangan hati.

Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti

Apakah Allah menerima taubat orang yang mengulang dosa yang sama?

Ya, selama taubat dilakukan dengan tulus, penuh penyesalan, dan ada tekad kuat untuk berhenti, Allah At-Tawwab akan selalu menerima taubat hamba-Nya.

Apa bedanya Al-Ghafur dan At-Tawwab?

Al-Ghafur fokus pada pengampunan atau penutupan dosa, sedangkan At-Tawwab fokus pada kembalinya hamba kepada Allah dan penerimaan Allah atas kembalinya hamba tersebut.

Baca juga: Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Doa bagi Pemberi Zakat

Kapan waktu terbaik mengamalkan dzikir Ya Tawwab?

Kapan waktu terbaik mengamalkan dzikir Ya Tawwab? Dzikir ini baik dibaca kapan saja, terutama setelah melakukan kesalahan, di waktu sepertiga malam, atau setelah shalat fardhu dan Dhuha. (I-2)

Baca juga: Doa Menerima Zakat Fitrah Arab, Latin, dan Arti

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.