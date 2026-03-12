Metode Khatam Al-Quran dalam 3 Hari: Dalil, Hadits, dan Panduan Praktis

Ilustrasi.(Freepik)

MENGKHATAMKAN Al-Quran adalah impian setiap Muslim, apalagi di bulan Ramadan. Salah satu target yang menantang tetapi tetap sesuai dengan tuntunan sunnah adalah mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu tiga hari sekali.

Metode ini menuntut kedisiplinan tinggi karena mengharuskan seseorang menyelesaikan 10 juz dalam satu hari. Nah, bagaimana triknya? Berikut penjelasannya.

Dalil dan Batas Minimal Khatam Al-Quran

Rasulullah SAW memberikan panduan mengenai durasi minimal dalam mengkhatamkan Al-Quran agar pembaca tetap mendapatkan esensi pemahaman. Dalam hadits shahih:

Baca juga : Metode Khatam Al-Quran dalam Seminggu Panduan Fami Bi Syauqin

"Tidak akan paham orang yang membaca (mengkhatamkan) Al-Quran dalam waktu kurang dari tiga hari." (HR. Abu Dawud)

Hadits ini menjadi landasan bahwa durasi tiga hari adalah batas optimal bagi mereka yang ingin memperbanyak bacaan Al-Quran tanpa kehilangan kualitas tadabbur (perenungan).

Teladan Generasi Salaf

Para sahabat Nabi dan generasi salafus shalih dikenal sebagai pribadi yang sangat mencintai Al-Quran. Berikut beberapa teladan mereka:

Baca juga : Hanya 7 Menit per Salat Taktik Khatam Al-Quran 30 Juz tanpa Ganggu Jadwal Kerja

Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash: Beliau adalah sahabat yang diberikan rujukan oleh Nabi untuk khatam dalam waktu tiga hari setelah ingin mengkhatamkan setiap malam.

Beliau adalah sahabat yang diberikan rujukan oleh Nabi untuk khatam dalam waktu tiga hari setelah ingin mengkhatamkan setiap malam. Imam Syafi'i & Para Ulama: Meski dalam keseharian mereka memiliki jadwal rutin, pada momen tertentu seperti Ramadan, mereka meningkatkan intensitas bacaan hingga khatam dalam durasi yang sangat singkat.

Manajemen Waktu: Cara Membagi 10 Juz Sehari

Untuk menyelesaikan 10 juz Al-Quran dalam sehari, Anda perlu membagi waktu secara efisien. Berikut tabel simulasi pembagian bacaan berdasarkan waktu salat:

Waktu Salat Target Bacaan Estimasi Durasi Subuh 2 Juz 60 - 80 Menit Zuhur 2 Juz 60 - 80 Menit Asar 2 Juz 60 - 80 Menit Maghrib dan Isya 2 Juz 60 - 80 Menit Tahajud/Malam 2 Juz 60 - 80 Menit

Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti

Tips Sukses Khatam 3 Hari

Gunakan Metode Hadr: Membaca dengan tempo cepat tetapi tetap mematuhi hukum tajwid. Mushaf Standar: Gunakan mushaf pojok (20 halaman per juz) untuk memudahkan penghitungan target. Niat dan Doa: Mohon kemudahan kepada Allah agar diberikan kekuatan fisik dan kefokusan batin. Hindari Distraksi: Jauhkan ponsel atau gangguan lain saat sedang dalam slot waktu membaca.

People Also Ask: "Apakah boleh khatam Quran dalam 3 hari?"

Sangat boleh, bahkan ini adalah batas minimal yang disarankan Rasulullah SAW agar pembaca tetap bisa memahami apa yang dibaca. (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.