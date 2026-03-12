Metode Khatam Al-Quran dalam 3 Hari: Dalil, Hadits, dan Panduan Praktis

Headline
MENGKHATAMKAN Al-Quran adalah impian setiap Muslim, apalagi di bulan Ramadan. Salah satu target yang menantang tetapi tetap sesuai dengan tuntunan sunnah adalah mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu tiga hari sekali.
Metode ini menuntut kedisiplinan tinggi karena mengharuskan seseorang menyelesaikan 10 juz dalam satu hari. Nah, bagaimana triknya? Berikut penjelasannya.
Rasulullah SAW memberikan panduan mengenai durasi minimal dalam mengkhatamkan Al-Quran agar pembaca tetap mendapatkan esensi pemahaman. Dalam hadits shahih:
"Tidak akan paham orang yang membaca (mengkhatamkan) Al-Quran dalam waktu kurang dari tiga hari." (HR. Abu Dawud)
Hadits ini menjadi landasan bahwa durasi tiga hari adalah batas optimal bagi mereka yang ingin memperbanyak bacaan Al-Quran tanpa kehilangan kualitas tadabbur (perenungan).
Para sahabat Nabi dan generasi salafus shalih dikenal sebagai pribadi yang sangat mencintai Al-Quran. Berikut beberapa teladan mereka:
Untuk menyelesaikan 10 juz Al-Quran dalam sehari, Anda perlu membagi waktu secara efisien. Berikut tabel simulasi pembagian bacaan berdasarkan waktu salat:
|Waktu Salat
|Target Bacaan
|Estimasi Durasi
|Subuh
|2 Juz
|60 - 80 Menit
|Zuhur
|2 Juz
|60 - 80 Menit
|Asar
|2 Juz
|60 - 80 Menit
|Maghrib dan Isya
|2 Juz
|60 - 80 Menit
|Tahajud/Malam
|2 Juz
|60 - 80 Menit
"Apakah boleh khatam Quran dalam 3 hari?"
Sangat boleh, bahkan ini adalah batas minimal yang disarankan Rasulullah SAW agar pembaca tetap bisa memahami apa yang dibaca. (I-2)
