Panduan Zakat Fitrah 2026: Besaran Resmi Baznas & Cara Hitung

Panitia zakat menuntun warga untuk berdoa saat membayar zakat di Masjid Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025)(ANTARA/RAISAN AL FARISI)

Zakat fitrah adalah kewajiban tahunan yang menjadi penyempurna ibadah puasa Ramadhan bagi setiap Muslim. Di tahun 2026 (1447 Hijriah), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menetapkan standar baru yang menyesuaikan dengan dinamika harga pangan nasional. Memahami cara menghitung dan niat yang benar bukan hanya soal menggugurkan kewajiban, tetapi juga memastikan bantuan yang kita berikan layak bagi para mustahik.

Besaran Resmi Zakat Fitrah 2026

Berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026, berikut adalah rincian besaran zakat fitrah yang berlaku secara nasional:

Bentuk Pembayaran Besaran per Jiwa Beras (Berat) 2,5 Kilogram Beras (Volume) 3,5 Liter Uang Tunai Mata Uang Rupiah 50.000

Nominal uang tersebut setara dengan harga beras premium yang dikonsumsi masyarakat secara umum. Jika Anda mengonsumsi beras dengan harga yang jauh lebih tinggi, disarankan untuk menyesuaikan nilai zakat dengan harga beras yang dikonsumsi sehari-hari.

Cara Menghitung Zakat Fitrah Keluarga

Untuk menghitung total zakat yang harus dikeluarkan, Anda dapat menggunakan rumus sederhana: Jumlah Jiwa x Besaran Zakat. Berikut adalah tabel simulasi untuk memudahkan Anda:

Jumlah Anggota Keluarga Total (Uang) Total (Beras) 1 Orang Mata Uang Rupiah 50.000 2,5 Kg 3 Orang Mata Uang Rupiah 150.000 7,5 Kg 5 Orang Mata Uang Rupiah 250.000 12,5 Kg

Bacaan Niat Zakat Fitrah Lengkap

Niat merupakan salah satu rukun zakat. Niat dilakukan di dalam hati, namun melafalkannya secara lisan hukumnya sunah untuk memantapkan hati.

Niat untuk Diri Sendiri: Nawaytu an ukhrija zakaata al-fithri ‘an nafsii fardhan lillaahi ta’aalaa.

Niat Kolektif (Keluarga): Nawaytu an ukhrija zakaata al-fithri 'annii wa 'an jamii'i maa yalzamunii nafaqatuhum syar'an fardhan lillaahi ta’aalaa.

Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah dapat dibayarkan sejak awal bulan Ramadhan. Namun, batas akhir pembayarannya adalah sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Pembayaran yang dilakukan setelah salat Idul Fitri tanpa alasan yang mendesak dianggap sebagai sedekah biasa dan tidak menggugurkan kewajiban zakat fitrah.

Informasi Tambahan: Selain zakat fitrah, BAZNAS juga menetapkan besaran fidyah tahun 2026 sebesar Mata Uang Rupiah 65.000 per jiwa per hari bagi mereka yang memiliki uzur permanen dalam menjalankan puasa.

People Also Ask (FAQ)

Apakah bayi yang lahir di malam takbiran wajib bayar zakat fitrah?

Jika bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir Ramadhan, maka ia wajib dizakati. Namun jika lahir setelah matahari terbenam (malam takbiran), maka tidak ada kewajiban zakat fitrah baginya.

Bolehkah zakat fitrah diberikan langsung ke fakir miskin?

Boleh, namun sangat disarankan melalui lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS atau LAZ di masjid terdekat untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan tepat sasaran.

Kesimpulan

Menunaikan zakat fitrah adalah bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Ramadhan. Dengan mengikuti standar BAZNAS 2026 sebesar Mata Uang Rupiah 50.000 atau 2,5 kg beras premium, kita turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan dan kebahagiaan saudara-saudara kita yang membutuhkan di hari raya Idul Fitri.