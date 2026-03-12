Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga 2026: Arab, Latin, dan Ketentuan Baznas

Panitia zakat menuntun warga untuk berdoa saat membayar zakat di Masjid Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi /YU)

MENJELANG akhir Ramadan 2026, umat Muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Ibadah ini bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan sarana penyucian diri (tazkiyah) bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia. Bagi seorang kepala rumah tangga, memahami niat zakat fitrah untuk keluarga sangatlah krusial agar amanah zakat yang dititipkan sah secara syariat.

Bacaan Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga Lengkap

Berikut adalah kumpulan niat zakat fitrah yang disesuaikan dengan siapa yang akan dizakati, lengkap dengan teks Arab, latin, dan terjemahannya.

1. Niat untuk Diri Sendiri dan Seluruh Keluarga

Niat ini dibaca jika kepala keluarga ingin membayarkan zakat seluruh anggota rumah tangga dalam satu waktu.

Baca juga : Panduan Zakat Fitrah 2026: Besaran Resmi Baznas & Cara Hitung

Arab: نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّيْ وَعَنْ جَمِيْعِ مَا يَلْزَمُنِيْ نَفَقَاتُهُمْ شَرْعًا فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri 'anni wa 'an jamii'i ma yalzimuniy nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala."

2. Niat untuk Istri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِيْ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an zaujatii fardhan lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala."

3. Niat untuk Anak Laki-laki/Perempuan

Untuk anak laki-laki, gunakan kata 'an waladi, sedangkan untuk anak perempuan gunakan 'an binti diikuti nama anak tersebut.

Baca juga : Mengenal Amil Zakat: dari Baznas hingga Panitia Masjid (UPZ)

Besaran Zakat Fitrah 2026 dalam Mata Uang Rupiah dan Beras

Berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026, terdapat standar nilai zakat fitrah yang perlu dipatuhi oleh masyarakat Indonesia:

Kategori Besaran Per Jiwa Beras / Makanan Pokok 2,5 kg atau 3,5 liter Mata Uang Rupiah Rp50.000,00

Penting untuk dicatat bahwa nilai dalam mata uang Rupiah dapat bervariasi di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten) mengikuti harga pasar beras setempat. Namun, angka Rp50.000 menjadi acuan nasional untuk kualitas beras premium di tahun 2026.

Syarat Sah dan Waktu Pembayaran

Agar zakat fitrah Anda diterima, pastikan memenuhi syarat berikut:

Beragama Islam: Wajib bagi setiap Muslim.

Wajib bagi setiap Muslim. Ada Kelebihan Harta: Memiliki kelebihan makanan untuk malam dan hari raya Idulfitri.

Memiliki kelebihan makanan untuk malam dan hari raya Idulfitri. Menemui Waktu Wajib: Masih hidup saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan.

Waktu terbaik untuk membayar adalah saat Waktu Afdal, yaitu mulai setelah shalat Subuh pada hari raya Idulfitri hingga sebelum shalat Id dilaksanakan. Jika dibayarkan setelah shalat Id tanpa uzur syar'i, maka statusnya hanya dianggap sebagai sedekah biasa.

(H-4)