Mengenal Amil Zakat: dari Baznas hingga Panitia Masjid (UPZ)

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Menjelang akhir Ramadan 2026, umat Muslim di Indonesia mulai sibuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Namun, tahukah Anda siapa saja pihak yang secara sah dan legal menurut syariat serta hukum negara berhak mengelola dana umat tersebut?
Pengelolaan zakat yang profesional sangat krusial agar bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan. Berikut adalah tiga pilar utama pengelola zakat fitrah di Indonesia sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011.
BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Di tahun 2026, BAZNAS tetap menjadi koordinator utama pengelolaan zakat secara nasional.
LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (ormas, yayasan, atau institusi swasta) yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Contohnya seperti LAZISMU, LAZISNU, Rumah Zakat, atau Dompet Dhuafa.
Banyak masyarakat yang terbiasa membayar zakat di masjid lingkungan rumah. Secara hukum, panitia di masjid ini berfungsi sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Berdasarkan kriteria syariat dan aturan teknis yang berlaku di Indonesia pada 2026, seorang amil harus memenuhi syarat berikut:
|Syarat
|Penjelasan
|Muslim & Mukallaf
|Beragama Islam, sudah baligh, dan berakal sehat.
|Amanah
|Memiliki integritas tinggi dan jujur dalam mengelola dana.
|Faqih
|Memahami ilmu fikih zakat (tata cara, nishab, dan asnaf).
|Legalitas
|Diangkat oleh pemerintah atau lembaga resmi (ber-SK).
Apakah panitia zakat yang tidak punya SK BAZNAS boleh mengambil bagian 'Amil'?
Secara syariat dan regulasi, jika mereka tidak memiliki SK resmi, mereka hanya bertindak sebagai wakil (wakalah). Mereka tidak berhak mengambil bagian 1/8 dari harta zakat sebagai upah amil.
Berapa persen hak amil dari zakat yang dikelola?
Berdasarkan ketentuan asnaf, amil berhak mendapatkan maksimal 12,5% (1/8 bagian) dari zakat yang terkumpul sebagai biaya operasional dan upah kerja, namun tetap memperhatikan asas kewajaran.
Sumber: UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Panduan Amil BAZNAS 2026.
Pahami perbedaan zakat profesi dan zakat fitrah. Cek nishab terbaru 2026 sebesar Rp7,64 juta/bulan dan ketentuan bayar zakat fitrah Rp50.000.
Apakah korban bencana wajib bayar zakat fitrah? Simak penjelasan hukum Islam mengenai kriteria mampu dan status mustahik bagi penyintas musibah.
Update resmi Zakat Fitrah 2026 sebesar Rp50.000 per jiwa. Simak panduan lengkap niat, cara menghitung untuk keluarga, dan syarat sahnya di sini.
niat zakat fitrah keluarga, niat zakat fitrah untuk anak istri, doa zakat fitrah mewakili keluarga, cara bayar zakat fitrah sekeluarga, hukum zakat fitrah 2026
Bacaan niat zakat fitrah untuk diri sendiri (Arab, Latin, Arti) serta update besaran zakat fitrah 2026 sebesar Rp50.000 atau 2,5 kg beras
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved