Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga Lengkap: Arab, Latin, dan Tata Caranya

Ilustrasi(Freepik.com)

Zakat fitrah merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap jiwa muslim sebelum fajar Idulfitri menyingsing. Bagi seorang kepala keluarga, tanggung jawab ini meluas tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, anak-anak, hingga asisten rumah tangga yang nafkahnya ditanggung secara syariat.

Memahami niat zakat fitrah untuk keluarga menjadi sangat penting agar ibadah yang dilakukan sah. Niat adalah pembeda antara ibadah dengan perbuatan biasa, dan dalam Islam, niat merupakan penentu diterima atau tidaknya sebuah amal.

Hukum Zakat Fitrah bagi Anggota Keluarga

Secara hukum asal, setiap muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Namun, bagi anggota keluarga yang belum mampu secara finansial atau masih menjadi tanggungan, kewajiban tersebut beralih kepada kepala keluarga (ayah atau suami). Kewajiban ini mencakup anak yang belum baligh, istri, hingga orang tua yang sudah tidak mampu bekerja.

Baca juga : Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri: Arab, Latin, Arti, dan Besaran 2026

Bacaan Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga

Berikut adalah berbagai macam lafal niat yang dapat disesuaikan dengan siapa saja anggota keluarga yang akan dibayarkan zakatnya:

1. Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Keluarga (Kolektif) نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّيْ وَعَنْ جَمِيْعِ مَا يَلْزَمُنِيْ نَفَقَاتُهُمْ شَرْعًا فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى Latin: Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'annii wa 'an jamii'i maa yalzamunii nafaqaatuhum syar'an fardhan lillaahi ta'aalaa. Baca juga : Niat Zakat Fitrah untuk Anak Laki-laki dan Perempuan: Arab, Latin, dan Doanya Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku secara syariat, fardu karena Allah Ta'ala."

2. Niat Zakat Fitrah untuk Istri نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى Latin: Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an zaujatii fardhan lillaahi ta'aalaa. Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala."

3. Niat Zakat Fitrah untuk Anak Untuk anak laki-laki, gunakan kata waladii, sedangkan untuk anak perempuan gunakan kata bintii disertai penyebutan nama anak. Latin (Laki-laki): Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an waladii ... fardhan lillaahi ta'aalaa. Latin (Perempuan): Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an bintii ... fardhan lillaahi ta'aalaa.

Besaran Zakat Fitrah 2026

Berdasarkan ketentuan syariat dan konversi BAZNAS untuk tahun 2026, berikut adalah besaran zakat fitrah yang harus disiapkan:

Bentuk Zakat Besaran Per Jiwa Beras / Makanan Pokok 2,5 kg atau 3,5 liter Uang Tunai (Estimasi 2026) Mata Uang Rupiah 45.000 - 60.000

Tata Cara Menyerahkan Zakat Fitrah Keluarga

Agar prosesi ibadah berjalan lancar, pastikan Anda mengikuti urutan berikut:

Menghitung total jiwa dalam keluarga yang menjadi tanggungan. Menyiapkan beras atau uang tunai sesuai jumlah jiwa dikali besaran zakat. Mendatangi Amil Zakat resmi di masjid atau lembaga sosial. Melafalkan niat secara lisan atau dalam hati saat menyerahkan harta zakat. Menerima doa dari Amil dan membalasnya dengan doa syukur.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah bayi yang baru lahir wajib zakat fitrah?

Ya, jika bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan, maka ia wajib dizakatkan oleh walinya.

Kapan waktu terbaik membayar zakat fitrah?

Waktu yang paling afdal adalah setelah salat Subuh di hari Idulfitri sebelum salat Id dimulai. Namun, diperbolehkan membayarnya sejak awal Ramadan.

Demikian panduan niat zakat fitrah untuk keluarga. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan bagi sesama.