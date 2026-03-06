Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri: Arab, Latin, Arti, dan Besaran 2026

Ilustrasi(Freepik.com)

Zakat fitrah merupakan ibadah wajib (fardu ain) bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan harta di penghujung bulan Ramadan. Ibadah ini berfungsi sebagai penyuci jiwa dari noda-noda selama berpuasa sekaligus bentuk kepedulian sosial agar seluruh umat muslim dapat merayakan Idulfitri dengan sukacita.

Bagi Anda yang akan menunaikan kewajiban ini secara mandiri, memahami niat zakat fitrah untuk diri sendiri adalah langkah pertama yang sangat krusial agar ibadah tersebut sah secara syariat.

Bacaan Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri

Niat adalah rukun utama dalam ibadah. Meski niat bertempat di dalam hati, melafalkannya secara lisan sangat dianjurkan untuk memantapkan ketetapan hati saat menyerahkan zakat kepada amil.

Teks Arab: نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى Teks Latin: Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an nafsii fardhan lillaahi ta'aalaa. Baca juga : Panduan Zakat Fitrah 2026: Besaran Resmi Baznas & Cara Hitung Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala."

Besaran Zakat Fitrah Tahun 2026

Berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026, terdapat dua pilihan cara pembayaran zakat fitrah di Indonesia:

Metode Pembayaran Besaran Per Jiwa Beras / Makanan Pokok 2,5 Kilogram atau 3,5 Liter Uang Tunai (Nasional) Mata Uang Rupiah 50.000

*Catatan: Besaran uang tunai dapat bervariasi di setiap daerah mengikuti harga beras lokal. Pastikan mengecek ketetapan BAZNAS daerah masing-masing.

Syarat Wajib Zakat Fitrah

Seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah apabila memenuhi kriteria berikut:

Beragama Islam: Merupakan syarat mutlak bagi setiap muzakki.

Merupakan syarat mutlak bagi setiap muzakki. Hidup hingga Akhir Ramadan: Masih hidup saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju 1 Syawal.

Masih hidup saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju 1 Syawal. Memiliki Kelebihan Rezeki: Mempunyai harta yang cukup untuk kebutuhan pokok pada malam dan siang hari raya Idulfitri.

Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Agar mendapatkan keutamaan, perhatikan pembagian waktu pembayaran berikut:

Waktu Afdal: Setelah salat Subuh hingga sebelum pelaksanaan salat Idulfitri dimulai.

Setelah salat Subuh hingga sebelum pelaksanaan salat Idulfitri dimulai. Waktu Wajib: Saat matahari terbenam di akhir Ramadan (malam takbiran).

Saat matahari terbenam di akhir Ramadan (malam takbiran). Waktu Mubah: Sejak awal Ramadan hingga hari terakhir puasa.

Sejak awal Ramadan hingga hari terakhir puasa. Waktu Makruh: Setelah salat Idulfitri hingga sebelum matahari terbenam pada 1 Syawal.

Doa Setelah Menyerahkan Zakat

Setelah menyerahkan zakat, disunnahkan membaca doa berikut:

"Rabbanaa taqabbal minnaa, innaka antas samii'ul 'aliim."

Artinya: "Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 127).

Pertanyaan Umum (FAQ)

1. Apakah niat zakat fitrah harus pakai bahasa Arab?

Tidak wajib. Niat dalam hati menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah sudah sah, namun melafalkan teks Arab adalah sunnah yang dianjurkan.

2. Bolehkah membayar zakat fitrah secara online?

Boleh. Selama disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi. Niat dilakukan saat proses transaksi pembayaran dilakukan.

Menunaikan zakat fitrah adalah salah satu cara terbaik untuk menutup ibadah Ramadan dengan sempurna. Dengan niat yang ikhlas, semoga Allah SWT menyucikan harta dan jiwa kita.