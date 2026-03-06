Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri: Arab, Latin, Arti, dan Besaran 2026

Headline
Zakat fitrah merupakan ibadah wajib (fardu ain) bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan harta di penghujung bulan Ramadan. Ibadah ini berfungsi sebagai penyuci jiwa dari noda-noda selama berpuasa sekaligus bentuk kepedulian sosial agar seluruh umat muslim dapat merayakan Idulfitri dengan sukacita.
Bagi Anda yang akan menunaikan kewajiban ini secara mandiri, memahami niat zakat fitrah untuk diri sendiri adalah langkah pertama yang sangat krusial agar ibadah tersebut sah secara syariat.
Niat adalah rukun utama dalam ibadah. Meski niat bertempat di dalam hati, melafalkannya secara lisan sangat dianjurkan untuk memantapkan ketetapan hati saat menyerahkan zakat kepada amil.
Teks Arab:
نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى
Teks Latin: Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an nafsii fardhan lillaahi ta'aalaa.
Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala."
Berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026, terdapat dua pilihan cara pembayaran zakat fitrah di Indonesia:
|Metode Pembayaran
|Besaran Per Jiwa
|Beras / Makanan Pokok
|2,5 Kilogram atau 3,5 Liter
|Uang Tunai (Nasional)
|Mata Uang Rupiah 50.000
*Catatan: Besaran uang tunai dapat bervariasi di setiap daerah mengikuti harga beras lokal. Pastikan mengecek ketetapan BAZNAS daerah masing-masing.
Seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah apabila memenuhi kriteria berikut:
Agar mendapatkan keutamaan, perhatikan pembagian waktu pembayaran berikut:
Setelah menyerahkan zakat, disunnahkan membaca doa berikut:
"Rabbanaa taqabbal minnaa, innaka antas samii'ul 'aliim."
Artinya: "Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 127).
Tidak wajib. Niat dalam hati menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah sudah sah, namun melafalkan teks Arab adalah sunnah yang dianjurkan.
Boleh. Selama disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi. Niat dilakukan saat proses transaksi pembayaran dilakukan.
Menunaikan zakat fitrah adalah salah satu cara terbaik untuk menutup ibadah Ramadan dengan sempurna. Dengan niat yang ikhlas, semoga Allah SWT menyucikan harta dan jiwa kita.
