Sudah Bayar Zakat Fitrah, Apakah Masih Wajib Zakat Profesi?

Memasuki bulan Ramadan 2026, kesadaran umat Muslim untuk menunaikan zakat meningkat pesat. Namun, masih banyak yang bingung membedakan antara zakat fitrah dan zakat profesi. Meski keduanya adalah kewajiban, dasar hukum, waktu pelaksanaan, hingga jumlah yang harus dikeluarkan sangatlah berbeda.
Perbedaan paling mendasar terletak pada apa yang dizakatkan:
Siapa yang wajib membayar? Di sinilah letak perbedaan besarnya:
|Fitur
|Zakat Fitrah
|Zakat Profesi
|Besaran
|2,5 kg beras / Rp50.000
|2,5% dari Penghasilan
|Waktu
|Akhir Ramadan - Sebelum Salat Id
|Setiap bulan atau per tahun
|Sifat
|Wajib per orang/jiwa
|Wajib jika mencapai nishab
1. Jika sudah bayar zakat profesi tiap bulan, apakah tetap wajib bayar zakat fitrah?
Ya, tetap wajib. Zakat profesi adalah zakat harta, sedangkan zakat fitrah adalah zakat jiwa. Keduanya memiliki jalur kewajiban yang berbeda dan tidak saling menggantikan.
2. Apakah boleh membayar zakat profesi langsung ke orang miskin?
Lebih dianjurkan melalui lembaga amil zakat resmi (seperti BAZNAS atau LAZ) agar pendistribusiannya lebih merata dan terukur untuk program pengentasan kemiskinan jangka panjang.
3. Berapa harga emas acuan zakat 2026?
BAZNAS menggunakan rata-rata harga emas sepanjang tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026, nishab setara 85 gram emas 14 karat ditetapkan senilai Rp91.681.728 per tahun.
Sumber: SK Ketua BAZNAS No. 15 Tahun 2026, Fatwa MUI tentang Zakat Penghasilan.
Bacaan niat zakat fitrah untuk diri sendiri (Arab, Latin, Arti) serta update besaran zakat fitrah 2026 sebesar Rp50.000 atau 2,5 kg beras
