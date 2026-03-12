Daftar Surat Juz 21 sampai Juz 30: Panduan Hari Terakhir Khatam Al-Quran

Ilustrasi.(Freepik)

MENCAPAI hari ketiga dalam program khatam Al-Quran 3 hari adalah pencapaian luar biasa. Di fase terakhir ini, Anda akan menuntaskan Juz 21 sampai Juz 30.

Meskipun terlihat banyak karena jumlah suratnya yang bertambah di juz-juz terakhir, tetapi secara jumlah halaman tetap konsisten yaitu 20 halaman per juz (pada Mushaf Madinah). Berikut rincian lengkap daftar surat dan batas ayat untuk memandu tilawah Anda di hari penutup ini.

Tabel Rincian Surat Juz 21 Sampai Juz 30

Juz Nama Surat dan Batas Ayat Juz 21 Al-Ankabut (46-69), Ar-Rum (1-60), Luqman (1-34), As-Sajdah (1-30), Al-Ahzab (1-30) Juz 22 Al-Ahzab (31-73), Saba (1-54), Fatir (1-45), Yasin (1-27) Juz 23 Yasin (28-83), As-Saffat (1-182), Sad (1-88), Az-Zumar (1-31) Juz 24 Az-Zumar (32-75), Ghafir (1-85), Fussilat (1-46) Juz 25 Fussilat (47-54), Asy-Syura (1-53), Az-Zukhruf (1-89), Ad-Dukhan (1-59), Al-Jathiyah (1-37) Juz 26 Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat (1-30) Juz 27 Az-Zariyat (31-60), At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid Juz 28 Al-Mujadilah sampai At-Tahrim (9 Surat Lengkap) Juz 29 Al-Mulk sampai Al-Mursalat (11 Surat Lengkap) Juz 30 An-Naba sampai An-Nas (37 Surat Lengkap)

Rincian Daftar Surat Juz 21 Sampai Juz 30

Berikut adalah rincian batas ayat dan urutan surat untuk menyelesaikan 10 juz terakhir Al-Quran.

Baca juga : Daftar Surat Al-Quran Juz 1 sampai Juz 10 untuk Khatam Tiga Hari

Juz 21: Peneguhan Ibadah dan Akhlak

Juz ini dimulai dari pertengahan surat Al-Ankabut hingga surat Al-Ahzab.

Surat Al-Ankabut: Ayat 46 - 69 (Selesai)

Surat Ar-Rum: Ayat 1 - 60 (Lengkap)

Baca juga : Daftar Surat Juz 11 sampai Juz 20: Strategi Hari Kedua Khatam Al-Quran

Surat Luqman: Ayat 1 - 34 (Lengkap)

Surat As-Sajdah: Ayat 1 - 30 (Lengkap)

Surat Al-Ahzab: Ayat 1 - 30

Juz 22: Kemuliaan Keluarga Nabi

Surat Al-Ahzab: Ayat 31 - 73 (Selesai)

Surat Saba: Ayat 1 - 54 (Lengkap)

Surat Fatir: Ayat 1 - 45 (Lengkap)

Surat Yasin: Ayat 1 - 27

Juz 23: Perumpamaan dan Tauhid

Surat Yasin: Ayat 28 - 83 (Selesai)

Surat As-Saffat: Ayat 1 - 182 (Lengkap)

Surat Sad: Ayat 1 - 88 (Lengkap)

Surat Az-Zumar: Ayat 1 - 31

Baca juga: Metode Khatam Al-Quran dalam Seminggu Panduan Fami Bi Syauqin

Juz 24: Ampunan Allah yang Luas

Surat Az-Zumar: Ayat 32 - 75 (Selesai)

Surat Ghafir: Ayat 1 - 85 (Lengkap)

Surat Fussilat: Ayat 1 - 46

Juz 25: Wahyu dan Konsultasi

Surat Fussilat: Ayat 47 - 54 (Selesai)

Surat Asy-Syura: Ayat 1 - 53 (Lengkap)

Surat Az-Zukhruf: Ayat 1 - 89 (Lengkap)

Surat Ad-Dukhan: Ayat 1 - 59 (Lengkap)

Surat Al-Jathiyah: Ayat 1 - 37 (Lengkap)

Baca juga: Hanya 7 Menit per Salat Taktik Khatam Al-Quran 30 Juz tanpa Ganggu Jadwal Kerja

Juz 26: Akhlak dan Kemenangan

Surat Al-Ahqaf: Ayat 1 - 35 (Lengkap)

Surat Muhammad: Ayat 1 - 38 (Lengkap)

Surat Al-Fath: Ayat 1 - 29 (Lengkap)

Surat Al-Hujurat: Ayat 1 - 18 (Lengkap)

Surat Qaf: Ayat 1 - 45 (Lengkap)

Surat Az-Zariyat: Ayat 1 - 30

Juz 27: Kekuasaan Sang Pencipta

Surat Az-Zariyat: Ayat 31 - 60 (Selesai)

Surat At-Tur: Ayat 1 - 49 (Lengkap)

Surat An-Najm: Ayat 1 - 62 (Lengkap)

Surat Al-Qamar: Ayat 1 - 55 (Lengkap)

Surat Ar-Rahman: Ayat 1 - 78 (Lengkap)

Surat Al-Waqi'ah: Ayat 1 - 96 (Lengkap)

Surat Al-Hadid: Ayat 1 - 29 (Lengkap)

Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti

Juz 28: Kehidupan Bernegara dan Berumah Tangga

Juz ini berisi banyak surat pendek yang sangat padat hukum.

Surat Al-Mujadilah sampai Surat At-Tahrim (Total 9 Surat Lengkap)

Juz 29: Kerajaan Allah dan Hari Kiamat

Sering disebut sebagai Juz Tabarak.

Surat Al-Mulk sampai Surat Al-Mursalat (Total 11 Surat Lengkap)

Juz 30: Kabar Berita dan Penutup

Sering disebut sebagai Juz Amma, terdiri dari surat-surat pendek yang sering dibaca saat salat.

Surat An-Naba sampai Surat An-Nas (Total 37 Surat Lengkap)

Baca juga: Urutan Surat Juz 30 dalam Alquran, Dibaca saat Salat

Karakteristik Sepertiga Terakhir Al-Quran

Pada blok Juz 21-30 Al-Quran, Anda akan merasakan perubahan gaya bahasa dari yang bersifat hukum dan tatanan sosial (Madaniyah) kembali ke arah penguatan akidah dan gambaran hari kiamat (Makkiyah). Berikut beberapa hal penting yang patut diperhatikan:

Surat-surat Pendek: Di Juz 28, 29, dan 30, surat-surat menjadi sangat pendek. Hal ini sering kali membuat pembaca merasa lebih cepat selesai, tetapi tetap membutuhkan fokus pada setiap awal surat.

Di Juz 28, 29, dan 30, surat-surat menjadi sangat pendek. Hal ini sering kali membuat pembaca merasa lebih cepat selesai, tetapi tetap membutuhkan fokus pada setiap awal surat. Keutamaan Surat: Anda akan melewati surat-surat yang memiliki keutamaan khusus seperti Surat Yasin (Juz 22-23), Surat Al-Mulk (Juz 29), dan surat-surat perlindungan (Al-Falaq dan An-Nas) di akhir juz 30.

Anda akan melewati surat-surat yang memiliki keutamaan khusus seperti Surat Yasin (Juz 22-23), Surat Al-Mulk (Juz 29), dan surat-surat perlindungan (Al-Falaq dan An-Nas) di akhir juz 30. Sujud Tilawah: Terdapat beberapa ayat sajdah di bagian ini, seperti di surat As-Sajdah (Juz 21) dan surat Al-Alaq (Juz 30). Disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah saat membacanya.

Baca juga: Kumpulan Surat Pendek yang Mudah Dihafal

Strategi Menghadapi Juz 30

Juz 30 adalah tantangan terakhir. Meskipun ayatnya pendek, jumlah surat yang mencapai 37 surat bisa memecah konsentrasi karena banyaknya basmalah yang diulang.

1. Jaga Ritme: Jangan terlalu cepat hingga tajwid terabaikan.

2. Fokus pada Makna: Juz 30 banyak membahas tentang hari kiamat dan alam semesta, yang sangat baik untuk meningkatkan kekhusyukan di akhir khataman.

3. Siapkan Doa: Begitu sampai di surat An-Nas, jangan langsung menutup mushaf. Disunnahkan membaca Al-Fatihah dan awal Al-Baqarah (metode Al-Hal wal Murtahal) sebelum membaca doa khatam Al-Quran.

Baca juga: 37 Surat dalam Juz Amma dengan Bahasa Arab, Latin, dan Terjemahan

Practical Checklist Akhir Khataman

Agar momen khatam Anda lebih sempurna, lakukan checklist berikut:

Manajemen Waktu: Selesaikan 8 juz pertama (Juz 21-28) sebelum waktu Isya, sehingga 2 juz terakhir (29-30) bisa dibaca dengan lebih santai dan khidmat. Siapkan Doa: Gunakan doa khatam Al-Quran yang ada di bagian akhir mushaf. Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Metode Al-Hal wal Murtahal: Setelah selesai An-Nas, baca kembali Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1-5 sebagai simbol bahwa interaksi dengan Al-Quran tidak pernah benar-benar selesai.

Catatan Akhir: Selamat atas keberhasilan Anda menyelesaikan 30 Juz dalam 3 hari. Semoga tilawah ini menjadi amal jariyah dan memberikan keberkahan dalam kehidupan Anda. (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.