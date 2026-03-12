Daftar Surat Juz 21 sampai Juz 30: Panduan Hari Terakhir Khatam Al-Quran

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
MENCAPAI hari ketiga dalam program khatam Al-Quran 3 hari adalah pencapaian luar biasa. Di fase terakhir ini, Anda akan menuntaskan Juz 21 sampai Juz 30.
Meskipun terlihat banyak karena jumlah suratnya yang bertambah di juz-juz terakhir, tetapi secara jumlah halaman tetap konsisten yaitu 20 halaman per juz (pada Mushaf Madinah). Berikut rincian lengkap daftar surat dan batas ayat untuk memandu tilawah Anda di hari penutup ini.
|Juz
|Nama Surat dan Batas Ayat
|Juz 21
|Al-Ankabut (46-69), Ar-Rum (1-60), Luqman (1-34), As-Sajdah (1-30), Al-Ahzab (1-30)
|Juz 22
|Al-Ahzab (31-73), Saba (1-54), Fatir (1-45), Yasin (1-27)
|Juz 23
|Yasin (28-83), As-Saffat (1-182), Sad (1-88), Az-Zumar (1-31)
|Juz 24
|Az-Zumar (32-75), Ghafir (1-85), Fussilat (1-46)
|Juz 25
|Fussilat (47-54), Asy-Syura (1-53), Az-Zukhruf (1-89), Ad-Dukhan (1-59), Al-Jathiyah (1-37)
|Juz 26
|Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat (1-30)
|Juz 27
|Az-Zariyat (31-60), At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid
|Juz 28
|Al-Mujadilah sampai At-Tahrim (9 Surat Lengkap)
|Juz 29
|Al-Mulk sampai Al-Mursalat (11 Surat Lengkap)
|Juz 30
|An-Naba sampai An-Nas (37 Surat Lengkap)
Berikut adalah rincian batas ayat dan urutan surat untuk menyelesaikan 10 juz terakhir Al-Quran.
Juz ini dimulai dari pertengahan surat Al-Ankabut hingga surat Al-Ahzab.
Surat Al-Ankabut: Ayat 46 - 69 (Selesai)
Surat Ar-Rum: Ayat 1 - 60 (Lengkap)
Surat Luqman: Ayat 1 - 34 (Lengkap)
Surat As-Sajdah: Ayat 1 - 30 (Lengkap)
Surat Al-Ahzab: Ayat 1 - 30
Surat Al-Ahzab: Ayat 31 - 73 (Selesai)
Surat Saba: Ayat 1 - 54 (Lengkap)
Surat Fatir: Ayat 1 - 45 (Lengkap)
Surat Yasin: Ayat 1 - 27
Surat Yasin: Ayat 28 - 83 (Selesai)
Surat As-Saffat: Ayat 1 - 182 (Lengkap)
Surat Sad: Ayat 1 - 88 (Lengkap)
Surat Az-Zumar: Ayat 1 - 31
Baca juga: Metode Khatam Al-Quran dalam Seminggu Panduan Fami Bi Syauqin
Surat Az-Zumar: Ayat 32 - 75 (Selesai)
Surat Ghafir: Ayat 1 - 85 (Lengkap)
Surat Fussilat: Ayat 1 - 46
Surat Fussilat: Ayat 47 - 54 (Selesai)
Surat Asy-Syura: Ayat 1 - 53 (Lengkap)
Surat Az-Zukhruf: Ayat 1 - 89 (Lengkap)
Surat Ad-Dukhan: Ayat 1 - 59 (Lengkap)
Surat Al-Jathiyah: Ayat 1 - 37 (Lengkap)
Baca juga: Hanya 7 Menit per Salat Taktik Khatam Al-Quran 30 Juz tanpa Ganggu Jadwal Kerja
Surat Al-Ahqaf: Ayat 1 - 35 (Lengkap)
Surat Muhammad: Ayat 1 - 38 (Lengkap)
Surat Al-Fath: Ayat 1 - 29 (Lengkap)
Surat Al-Hujurat: Ayat 1 - 18 (Lengkap)
Surat Qaf: Ayat 1 - 45 (Lengkap)
Surat Az-Zariyat: Ayat 1 - 30
Surat Az-Zariyat: Ayat 31 - 60 (Selesai)
Surat At-Tur: Ayat 1 - 49 (Lengkap)
Surat An-Najm: Ayat 1 - 62 (Lengkap)
Surat Al-Qamar: Ayat 1 - 55 (Lengkap)
Surat Ar-Rahman: Ayat 1 - 78 (Lengkap)
Surat Al-Waqi'ah: Ayat 1 - 96 (Lengkap)
Surat Al-Hadid: Ayat 1 - 29 (Lengkap)
Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti
Juz ini berisi banyak surat pendek yang sangat padat hukum.
Surat Al-Mujadilah sampai Surat At-Tahrim (Total 9 Surat Lengkap)
Sering disebut sebagai Juz Tabarak.
Surat Al-Mulk sampai Surat Al-Mursalat (Total 11 Surat Lengkap)
Sering disebut sebagai Juz Amma, terdiri dari surat-surat pendek yang sering dibaca saat salat.
Surat An-Naba sampai Surat An-Nas (Total 37 Surat Lengkap)
Baca juga: Urutan Surat Juz 30 dalam Alquran, Dibaca saat Salat
Pada blok Juz 21-30 Al-Quran, Anda akan merasakan perubahan gaya bahasa dari yang bersifat hukum dan tatanan sosial (Madaniyah) kembali ke arah penguatan akidah dan gambaran hari kiamat (Makkiyah). Berikut beberapa hal penting yang patut diperhatikan:
Baca juga: Kumpulan Surat Pendek yang Mudah Dihafal
Juz 30 adalah tantangan terakhir. Meskipun ayatnya pendek, jumlah surat yang mencapai 37 surat bisa memecah konsentrasi karena banyaknya basmalah yang diulang.
1. Jaga Ritme: Jangan terlalu cepat hingga tajwid terabaikan.
2. Fokus pada Makna: Juz 30 banyak membahas tentang hari kiamat dan alam semesta, yang sangat baik untuk meningkatkan kekhusyukan di akhir khataman.
3. Siapkan Doa: Begitu sampai di surat An-Nas, jangan langsung menutup mushaf. Disunnahkan membaca Al-Fatihah dan awal Al-Baqarah (metode Al-Hal wal Murtahal) sebelum membaca doa khatam Al-Quran.
Baca juga: 37 Surat dalam Juz Amma dengan Bahasa Arab, Latin, dan Terjemahan
Agar momen khatam Anda lebih sempurna, lakukan checklist berikut:
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved