3 Doa Dahsyat di Malam Lailatul Qadar agar Hajat Terkabul

MALAM Lailatul Qadar merupakan momen yang paling dinantikan setiap Muslim di penghujung Ramadan. Sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan, memanjatkan doa terbaik adalah kunci untuk meraih ampunan dan keberkahan total.

Berikut tiga doa utama yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Baca, pahami, dan hafalkan.

1. Doa Pengampunan (Jawaban Rasulullah kepada Aisyah RA) Ini doa yang paling utama dan diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca di malam-malam ganjil. اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي Latin: Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku." (HR. At-Tirmidzi)

2. Doa Memohon Penerimaan Amal (Rabbana Taqabbal Minna)

Doa ini bersumber dari Al-Qur'an, dipanjatkan agar segala bentuk ibadah kita, mulai dari puasa, salat, hingga sedekah, diterima oleh Allah SWT.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Latin: Rabbana taqabbal minna, innaka antas-sami'ul 'alim.

Artinya: "Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 127)

3. Doa Memohon Kemudahan dalam Segala Urusan Mengingat Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir, doa ini sangat kuat untuk memohon agar segala kesulitan hidup di masa depan dijadikan mudah oleh Allah SWT. Youtube Relax.with.Quran_Duaa اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً Latin: Allahumma laa sahla illa maa ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Artinya: "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau menghendaki, menjadi mudah." (HR. Ibnu Hibban)

People Also Ask (FAQ)

Kapan waktu terbaik membaca doa Lailatul Qadar?

Waktu terbaik adalah pada sepertiga malam terakhir di malam-malam ganjil (21, 23, 25, 27, 29 Ramadan). Namun doa ini boleh dibaca sepanjang malam sejak matahari terbenam hingga fajar.

Apakah boleh membaca doa Lailatul Qadar saat sedang haid?

Boleh. Wanita yang sedang haid tetap dianjurkan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak zikir dan doa, meskipun tidak melaksanakan salat.

Berapa kali doa Allahumma Innaka 'Afuwwun harus dibaca?

Tidak ada batasan jumlah tertentu, tetapi para ulama menganjurkan untuk membacanya sesering mungkin, terutama dalam keadaan bersimpuh dan penuh harap.

Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi religi. Pastikan untuk selalu merujuk pada bimbingan ulama dan kitab-kitab hadits yang muktabar.