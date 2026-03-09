Kapan Malam Lailatul Qadar, Kenali Tujuh Tanda-tanda Rahasia Malam Seribu Bulan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Lailatul Qadar adalah malam paling mulia dalam Islam yang letaknya dirahasiakan oleh Allah SWT di sepuluh malam terakhir Ramadan. Meski tersembunyi, Rasulullah SAW memberikan beberapa isyarat atau tanda-tanda agar umat Muslim dapat mengenali keberadaan malam yang lebih baik dari seribu bulan tersebut.
Memahami tanda-tanda ini bukan sekadar untuk memuaskan rasa ingin tahu, melainkan sebagai motivasi untuk memperkencang ibadah di penghujung Ramadan. Berikut adalah tanda-tanda Lailatul Qadar yang dirangkum dari berbagai sumber sahih.
Rasulullah SAW memberikan gambaran mengenai kondisi alam saat Lailatul Qadar tiba dan pagi setelah malam tersebut berlalu:
Selain fenomena alam, ada tanda-tanda yang bersifat subjektif namun sering dirasakan oleh mereka yang bersungguh-sungguh mencari malam mulia ini:
Seseorang akan merasakan ketenangan hati yang luar biasa. Segala beban pikiran seolah terangkat, digantikan dengan rasa syukur dan kedamaian saat bersujud kepada Allah SWT.
Beribadah di malam Lailatul Qadar terasa lebih ringan. Seseorang tidak merasa mengantuk atau lelah secara berlebihan saat melakukan shalat malam yang panjang atau membaca Al-Qur'an dalam waktu lama.
Para ulama, termasuk Imam Al-Ghazali, menjelaskan bahwa dirahasiakannya malam Lailatul Qadar bertujuan agar umat Islam senantiasa bersemangat dalam beribadah di sepanjang sepuluh malam terakhir Ramadan, bukan hanya terpaku pada satu malam saja.
Jika seseorang mengetahui tanda-tanda tersebut telah lewat, dikhawatirkan mereka akan mengendurkan ibadahnya di malam-malam berikutnya. Padahal, setiap detik di akhir Ramadan memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah SWT.
Apakah tanda Lailatul Qadar bisa dilihat oleh semua orang?
Tanda alam seperti matahari teduh bisa dilihat oleh siapa saja, namun tanda spiritual hanya dapat dirasakan oleh mereka yang sedang dalam keadaan terjaga dan beribadah kepada Allah SWT.
Bagaimana jika terjadi hujan di malam ganjil?
Hujan bukan berarti menutup kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bermimpi sujud di atas tanah yang becek karena hujan pada malam Lailatul Qadar. Jadi, hujan justru bisa menjadi rahmat dan tanda kesejukan.
Apa doa yang paling utama dibaca?
Sesuai anjuran Nabi SAW kepada Aisyah RA, doa utamanya adalah: "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni" (Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah aku).
Kesimpulannya, tanda-tanda Lailatul Qadar adalah sarana bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang terpenting bukanlah sekadar melihat tandanya, melainkan apakah kita sedang dalam kondisi beribadah saat malam itu tiba.
Apa saja tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Simak 7 ciri utama menurut para ulama, mulai dari ketenangan batin hingga perubahan perilaku nyata.
Lailatul Qadar tanggal berapa di tahun 2026? Cek estimasi jadwal malam ganjil 21-29 Ramadhan 1447 H serta tanda-tanda dan amalan utamanya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved