Lailatul Qadar Tanggal Berapa? Cek Jadwal Malam Ganjil Ramadhan 2026

Mencari malam Lailatul Qadar adalah impian setiap Muslim di bulan suci Ramadhan. Malam yang disebut lebih baik dari seribu bulan ini menjadi momen paling krusial untuk meningkatkan intensitas ibadah. Namun, muncul pertanyaan rutin setiap tahunnya: Lailatul Qadar tanggal berapa?
Secara syariat, Allah SWT merahasiakan tanggal pasti malam mulia ini agar umat Islam bersungguh-sungguh beribadah di sepanjang sepuluh malam terakhir Ramadhan. Meski demikian, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kuat melalui hadits shahih untuk mencarinya pada malam-malam ganjil.
Berdasarkan penetapan awal Ramadhan 1447 H oleh Pemerintah RI yang jatuh pada 19 Februari 2026, berikut adalah estimasi tanggal malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir:
|Malam Ramadhan
|Tanggal Masehi (Estimasi)
|Malam 21 Ramadhan
|Selasa malam, 10 Maret 2026
|Malam 23 Ramadhan
|Kamis malam, 12 Maret 2026
|Malam 25 Ramadhan
|Sabtu malam, 14 Maret 2026
|Malam 27 Ramadhan
|Senin malam, 16 Maret 2026
|Malam 29 Ramadhan
|Rabu malam, 18 Maret 2026
*Catatan: Jika Anda mengikuti penanggalan Muhammadiyah (mulai 18 Februari), maka jadwal malam ganjil maju satu hari lebih cepat.
Meskipun tanggalnya rahasia, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa tanda alamiah terkait malam kemuliaan ini:
Diprediksi jatuh pada malam-malam ganjil antara tanggal 10 Maret hingga 18 Maret 2026.
Tidak ada ciri fisik yang pasti, namun para ulama menyebutkan orang tersebut akan mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik, lebih gemar beribadah, dan hatinya selalu merasa tenang.
Boleh. Meskipun I'tikaf paling utama di masjid, ibadah seperti salat malam, membaca Al-Qur'an, dan berdoa tetap bisa dilakukan di rumah, terutama bagi wanita atau mereka yang memiliki udzur.
Apa saja tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Simak 7 ciri utama menurut para ulama, mulai dari ketenangan batin hingga perubahan perilaku nyata.
