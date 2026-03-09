7 Tanda Orang yang Mendapatkan Lailatul Qadar Menurut Ulama

Ilustrasi(Dok. MUI)

Lailatul Qadar adalah malam yang paling dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Keistimewaannya yang disebut "lebih baik dari seribu bulan" menjadikan sepuluh malam terakhir Ramadhan sebagai waktu yang sangat krusial. Namun, apakah ada ciri khusus bagi mereka yang berhasil meraihnya?

Para ulama memberikan penjelasan mendalam bahwa tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar tidak hanya dirasakan saat malam itu berlangsung, tetapi terpancar melalui perubahan kualitas hidup di hari-hari berikutnya. Berikut adalah 7 tanda utama menurut para ahli agama:

7 Tanda Utama Meraih Lailatul Qadar

Merasakan Ketenangan Batin yang Luar Biasa: Seseorang yang meraih Lailatul Qadar akan merasakan kedamaian hati yang mendalam (sakinah), jauh dari rasa gelisah. Ketenangan ini merupakan efek dari turunnya para malaikat yang membawa rahmat Allah ke bumi. Peningkatan Ketakwaan yang Signifikan: Salah satu tanda diterimanya amal adalah lahirnya amal saleh berikutnya. Orang yang mendapatkan malam ini akan merasa lebih ringan dan semangat dalam menjalankan ketaatan pasca-Ramadhan. Kelembutan Hati dan Mudah Menangis: Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan tanda spiritual berupa hati yang menjadi sangat lembut dan air mata yang mudah bercucuran karena haru saat bermunajat kepada Allah SWT. Perubahan Perilaku Menjadi Lebih Baik: Terjadi transformasi akhlak yang nyata. Seseorang akan menjadi lebih sabar, pemaaf, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang sebelumnya sering dilakukan. Kenikmatan dalam Ibadah: Ibadah tidak lagi dirasakan sebagai beban. Muncul rasa rindu untuk terus berkomunikasi dengan Allah melalui salat, dzikir, dan tilawah Al-Qur'an. Doa yang Terijabah: Adanya keyakinan kuat di dalam hati bahwa doa-doa yang dipanjatkan telah didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT, dibarengi dengan rasa syukur yang mendalam. Istiqomah Pasca-Ramadhan: Tanda yang paling hakiki adalah konsistensi dalam kebaikan. Jika seseorang tetap menjaga kualitas ibadahnya di bulan-bulan setelah Ramadhan, itu adalah indikasi kuat ia meraih keberkahan Lailatul Qadar.

Sumber Ulama Penekanan Tanda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Gemetarnya kulit dan kelembutan hati saat mendapat salam malaikat. Prof. M. Quraish Shihab Kedamaian batin (Salam) yang berlanjut hingga fajar kehidupan. Ulama Kontemporer Perubahan perilaku positif dan keistiqomahan dalam beramal saleh.

Kesimpulan: Lailatul Qadar adalah momentum perubahan. Tanda yang paling valid bukanlah apa yang kita lihat di langit, melainkan apa yang berubah di dalam hati dan perilaku kita sehari-hari.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pasti bermimpi?

Tidak selalu. Mimpi hanya salah satu cara Allah memberikan kabar gembira. Tanda yang lebih utama adalah perubahan ketakwaan dalam kehidupan nyata.

Bagaimana jika saya tidak merasakan tanda-tanda tersebut?

Teruslah berhusnudzon (berprasangka baik) kepada Allah. Fokuslah pada proses ibadah dan perbaikan diri. Rahmat Allah sangat luas dan bisa datang kapan saja bagi hamba-Nya yang bersungguh-sungguh.