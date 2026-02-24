Panduan Lengkap Malam Lailatul Qadar 2026: Jadwal & Amalan

Ilustrasi(Freepik.com)

Malam Lailatul Qadar adalah anugerah terbesar bagi umat Muslim di bulan Ramadhan. Disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai malam yang lebih baik daripada seribu bulan, momen ini menjadi waktu di mana setiap amal ibadah dilipatgandakan pahalanya secara luar biasa. Menyongsong sepuluh malam terakhir Ramadhan 1447 H atau tahun 2026, pemahaman mendalam mengenai strategi ibadah menjadi sangat krusial.

Bacaan Doa Malam Lailatul Qadar

Sesuai tuntunan Rasulullah SAW, doa yang paling utama dipanjatkan adalah memohon ampunan (Al-Afwu) kepada Allah SWT:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي Baca juga : Ayo Berdoa dan Beribadah di Lailatul Qadar Ini "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annii." Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku."

Amalan Utama di 10 Malam Terakhir

Para ulama menyarankan rangkaian ibadah berikut untuk memaksimalkan peluang meraih Lailatul Qadar:

Baca juga : Jangan Ragu, Lailatul Qadar Penuh dengan Keberkahan

Iktikaf: Berdiam diri di masjid dengan fokus beribadah, menjauhkan diri dari urusan duniawi.

Berdiam diri di masjid dengan fokus beribadah, menjauhkan diri dari urusan duniawi. Salat Lail: Memperbanyak salat sunnah seperti Tahajud, Hajat, dan Witir di sepertiga malam terakhir.

Memperbanyak salat sunnah seperti Tahajud, Hajat, dan Witir di sepertiga malam terakhir. Sedekah Rutin: Menyalurkan sedekah setiap malam agar bertepatan dengan malam kemuliaan.

Menyalurkan sedekah setiap malam agar bertepatan dengan malam kemuliaan. Digital Detox: Mengurangi aktivitas di media sosial untuk menjaga kekhusyukan hati.

People Also Ask (FAQ)

Apa tanda-tanda alam malam Lailatul Qadar?

Tanda yang sering disebutkan dalam hadis adalah cuaca malam yang tenang, tidak panas dan tidak dingin, serta matahari yang terbit di pagi hari dengan sinar redup berwarna putih.

Bagaimana cara wanita haid menghidupkan malam Lailatul Qadar?

Wanita haid tetap bisa mendapatkan pahala dengan memperbanyak zikir, membaca doa Lailatul Qadar, bersedekah, serta membantu menyediakan hidangan sahur bagi orang yang berpuasa.

Berapa lama pahala ibadah di malam Lailatul Qadar?

Pahalanya lebih baik dari 1.000 bulan, yang secara matematis setara dengan beribadah selama kurang lebih 83 tahun 4 bulan.

Kesimpulan

Malam Lailatul Qadar 2026 adalah momen krusial untuk melakukan transformasi spiritual. Dengan niat yang tulus, persiapan yang matang, dan konsistensi ibadah selama sepuluh malam terakhir, setiap Muslim berkesempatan mendapatkan ampunan total dan keberkahan yang tak terhingga dari Allah SWT.