Panduan Lengkap Malam Lailatul Qadar 2026: Jadwal & Amalan

Malam Lailatul Qadar adalah anugerah terbesar bagi umat Muslim di bulan Ramadhan. Disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai malam yang lebih baik daripada seribu bulan, momen ini menjadi waktu di mana setiap amal ibadah dilipatgandakan pahalanya secara luar biasa. Menyongsong sepuluh malam terakhir Ramadhan 1447 H atau tahun 2026, pemahaman mendalam mengenai strategi ibadah menjadi sangat krusial.
Sesuai tuntunan Rasulullah SAW, doa yang paling utama dipanjatkan adalah memohon ampunan (Al-Afwu) kepada Allah SWT:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
"Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annii."
Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku."
Para ulama menyarankan rangkaian ibadah berikut untuk memaksimalkan peluang meraih Lailatul Qadar:
Tanda yang sering disebutkan dalam hadis adalah cuaca malam yang tenang, tidak panas dan tidak dingin, serta matahari yang terbit di pagi hari dengan sinar redup berwarna putih.
Wanita haid tetap bisa mendapatkan pahala dengan memperbanyak zikir, membaca doa Lailatul Qadar, bersedekah, serta membantu menyediakan hidangan sahur bagi orang yang berpuasa.
Pahalanya lebih baik dari 1.000 bulan, yang secara matematis setara dengan beribadah selama kurang lebih 83 tahun 4 bulan.
Malam Lailatul Qadar 2026 adalah momen krusial untuk melakukan transformasi spiritual. Dengan niat yang tulus, persiapan yang matang, dan konsistensi ibadah selama sepuluh malam terakhir, setiap Muslim berkesempatan mendapatkan ampunan total dan keberkahan yang tak terhingga dari Allah SWT.
Jadwal lengkap malam ganjil Lailatul Qadar 2026 berdasarkan awal puasa 19 Februari. Simak tanggal masehi, doa, dan panduan amalan 10 malam terakhir.
