Jadwal Malam Lailatul Qadar 2026: Cek Malam Ganjil Ramadhan 1447 H

Malam Lailatul Qadar adalah momen yang paling dinantikan umat Muslim di seluruh dunia. Dikenal sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan, keberadaannya menjadi rahasia Allah SWT yang tersimpan di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Untuk tahun 2026 (1447 H), jika puasa hari pertama dimulai pada 19 Februari, maka pencarian malam mulia ini akan dimulai pada dekade terakhir bulan Maret.

Jadwal Malam Ganjil Lailatul Qadar 2026

Berdasarkan estimasi awal puasa pada Kamis, 19 Februari 2026, berikut adalah jadwal malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadhan 1447 H:

Malam Ramadan Hari & Tanggal Masehi Malam 21 Ramadan Selasa malam, 10 Maret 2026 Malam 23 Ramadan Kamis malam, 12 Maret 2026 Malam 25 Ramadan Sabtu malam, 14 Maret 2026 Malam 27 Ramadan Senin malam, 16 Maret 2026 Malam 29 Ramadan Rabu malam, 18 Maret 2026

Penting untuk diingat bahwa malam dalam kalender Hijriah dimulai sejak terbenamnya matahari (waktu Maghrib). Oleh karena itu, jika disebut malam 21 Ramadan, maka ibadahnya dimulai sejak Selasa sore setelah Maghrib.

Amalan Utama Meraih Lailatul Qadar

Rasulullah SAW memberikan teladan untuk mengencangkan ikat pinggang dan membangunkan keluarga di sepuluh malam terakhir. Berikut adalah amalan yang sangat dianjurkan:

Membaca Doa Utama: "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annii" (Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah aku).

(Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah aku). Iktikaf: Menghabiskan waktu di masjid untuk berzikir, salat, dan membaca Al-Qur'an.

Menghabiskan waktu di masjid untuk berzikir, salat, dan membaca Al-Qur'an. Salat Tahajud dan Witir: Menghidupkan sepertiga malam dengan salat sunnah secara istiqomah.

Menghidupkan sepertiga malam dengan salat sunnah secara istiqomah. Sedekah: Memberikan santunan atau bantuan kepada yang membutuhkan setiap malam.

Tips Strategis: Mengingat adanya potensi perbedaan awal puasa, para ulama menyarankan untuk beribadah dengan giat di seluruh malam (baik ganjil maupun genap) pada 10 hari terakhir agar tidak kehilangan momentum Lailatul Qadar.

Tanda-Tanda Malam Lailatul Qadar

Meskipun rahasia, terdapat beberapa petunjuk alam yang sering dirasakan, antara lain:

Udara malam yang terasa sejuk, tenang, dan tidak berangin kencang.

Langit tampak bersih tanpa awan yang mendung namun tidak pula terlalu terang.

Keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya yang putih redup dan tidak menyengat kulit.

Kesimpulan

Malam Lailatul Qadar 2026 diperkirakan akan hadir di rentang tanggal 10 hingga 19 Maret 2026. Dengan mempersiapkan fisik dan mental sejak dini, umat Muslim diharapkan dapat meraih kemuliaan malam seribu bulan ini untuk mendapatkan ampunan total dari Allah SWT.

