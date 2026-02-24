Jadwal Malam Lailatul Qadar 2026: Cek Malam Ganjil Ramadhan 1447 H

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Malam Lailatul Qadar adalah momen yang paling dinantikan umat Muslim di seluruh dunia. Dikenal sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan, keberadaannya menjadi rahasia Allah SWT yang tersimpan di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Untuk tahun 2026 (1447 H), jika puasa hari pertama dimulai pada 19 Februari, maka pencarian malam mulia ini akan dimulai pada dekade terakhir bulan Maret.
Berdasarkan estimasi awal puasa pada Kamis, 19 Februari 2026, berikut adalah jadwal malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadhan 1447 H:
|Malam Ramadan
|Hari & Tanggal Masehi
|Malam 21 Ramadan
|Selasa malam, 10 Maret 2026
|Malam 23 Ramadan
|Kamis malam, 12 Maret 2026
|Malam 25 Ramadan
|Sabtu malam, 14 Maret 2026
|Malam 27 Ramadan
|Senin malam, 16 Maret 2026
|Malam 29 Ramadan
|Rabu malam, 18 Maret 2026
Penting untuk diingat bahwa malam dalam kalender Hijriah dimulai sejak terbenamnya matahari (waktu Maghrib). Oleh karena itu, jika disebut malam 21 Ramadan, maka ibadahnya dimulai sejak Selasa sore setelah Maghrib.
Rasulullah SAW memberikan teladan untuk mengencangkan ikat pinggang dan membangunkan keluarga di sepuluh malam terakhir. Berikut adalah amalan yang sangat dianjurkan:
Meskipun rahasia, terdapat beberapa petunjuk alam yang sering dirasakan, antara lain:
Malam Lailatul Qadar 2026 diperkirakan akan hadir di rentang tanggal 10 hingga 19 Maret 2026. Dengan mempersiapkan fisik dan mental sejak dini, umat Muslim diharapkan dapat meraih kemuliaan malam seribu bulan ini untuk mendapatkan ampunan total dari Allah SWT.
Apa saja tanda-tanda Lailatul Qadar? Simak ciri alam, fisik, dan spiritual malam seribu bulan berdasarkan hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama.
Kapan malam Lailatul Qadar Ramadan 2026? Simak prediksi jadwal malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan 1447 H berdasarkan ketetapan pemerintah dan NU.
Raih keberkahan seribu bulan! Cek jadwal malam ganjil Lailatul Qadar 2026, bacaan doa lengkap, tanda-tanda alam, dan tips ibadah harian di sini.
Keutamaan malam ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr ayat 1-5, yang menyatakan bahwa beribadah di malam tersebut pahalanya melampaui ibadah selama seribu bulan
Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari malam ini pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan, yakni malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29.
Kapan malam Lailatul Qadar Ramadan 2026? Simak prediksi jadwal malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan 1447 H berdasarkan ketetapan pemerintah dan NU.
Apa saja tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Simak 7 ciri utama menurut para ulama, mulai dari ketenangan batin hingga perubahan perilaku nyata.
Di Kota Bandung, sejumlah masjid besar menjadi rekomendasi bagi masyarakat yang ingin berdiam diri di rumah ibadah untuk beribadah dengan suasana yang nyaman, aman dan kondusif.
Jelaskan perbedaan Nuzulul Quran 17 Ramadan dan Lailatul Qadar. Simak sejarah, proses turunnya Al-Quran, dan amalan utama untuk meraih keberkahan.
Keutamaan malam ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr ayat 1-5, yang menyatakan bahwa beribadah di malam tersebut pahalanya melampaui ibadah selama seribu bulan
Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari malam ini pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan, yakni malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved