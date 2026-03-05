Umat muslim membaca Al Quran.(ANTARA FOTO/Arnas Padda)

MEMASUKI sepuluh malam terakhir Ramadan 1447 H yang jatuh pada Maret 2026, umat Islam di seluruh dunia mulai meningkatkan intensitas ibadahnya. Fokus utama pada periode ini adalah memburu Malam Lailatul Qadar, sebuah malam yang kemuliaannya melebihi seribu bulan.

Apa Itu Malam Lailatul Qadar?

Secara etimologi, Lailatul Qadar berasal dari kata Lail (malam) dan Qadar yang berarti ketetapan, kemuliaan, atau pengaturan. Dalam perspektif Islam, Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah SWT pertama kali menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah (langit dunia).

Keistimewaan malam ini tertuang jelas dalam Al-Qur'an Surah Al-Qadr ayat 1-5. Allah menyebutkan bahwa pada malam tersebut, para malaikat termasuk Malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan dan membawa rahmat hingga terbit fajar.

Baca juga : 6 Ciri Orang yang Mendapat Malam Lailatul Qadar

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari malam ini pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan, yakni malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29.

9 Amalan yang Dianjurkan saat Malam Lailatul Qadar

Berikut adalah daftar amalan utama yang dapat dilakukan untuk meraih keberkahan malam mulia tersebut:

1. I'tikaf di Masjid

I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah sunnah muakkadah yang selalu dilakukan Rasulullah SAW untuk menjauhkan diri dari kesibukan duniawi.

Baca juga : Jadwal Malam Lailatul Qadar 2026: Cek Malam Ganjil Ramadhan 1447 H

2. Melaksanakan Qiyamul Lail (Salat Malam)

Mendirikan salat malam seperti Tahajud dan Witir adalah kunci utama. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.

3. Memperbanyak Tilawah Al-Qur'an

Karena ini adalah malam Al-Qur'an, memperbanyak bacaan serta mentadabburi isinya sangat dianjurkan. Membaca Al-Qur'an di malam ini mendatangkan ketenangan jiwa yang luar biasa.

4. Membaca Doa Khusus Lailatul Qadar

Rasulullah SAW mengajarkan doa berikut kepada Aisyah RA:

"Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni."

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah, Engkau menyukai ampunan, maka ampunkanlah aku."

5. Berzikir dan Istighfar

Memperbanyak zikir seperti tasbih, tahmid, dan tahlil, serta memohon ampunan (istighfar) atas dosa-dosa masa lalu. Malam ini adalah waktu terbaik untuk mengetuk pintu langit dengan permohonan ampun.

6. Bersedekah

Sedekah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar nilainya setara dengan bersedekah selama lebih dari 83 tahun secara terus-menerus. Sekecil apa pun sedekah Anda, nilainya menjadi sangat besar di sisi Allah.

7. Menjaga Salat Isya dan Subuh Berjamaah

Menurut para ulama, seseorang yang melaksanakan salat Isya dan bertekad melaksanakan salat Subuh secara berjamaah sudah dianggap telah mengambil bagian dari keberkahan malam tersebut.

8. Melakukan Muhasabah Diri

Gunakan waktu sunyi di malam hari untuk merenungi perbuatan yang telah dilakukan dan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan berakhir.

9. Membangunkan Keluarga untuk Beribadah

Mencontoh Rasulullah SAW yang "mengencangkan ikat pinggangnya" dan membangunkan keluarganya di sepuluh malam terakhir agar mereka tidak melewatkan kesempatan emas meraih pahala seribu bulan.

Malam Lailatul Qadar adalah anugerah terbesar bagi umat Islam. Dengan menjalankan sembilan amalan di atas, diharapkan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dan kemuliaan di sisi Allah SWT pada Ramadan 2026 ini. (Z-4)