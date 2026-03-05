Siluet umat Islam membaca Al Quran saat beriktikaf.(ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

MALAM Lailatul Qadar merupakan momen yang paling diburu oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk pada Ramadan 2026 ini. Namun, banyak yang bertanya-tanya, apakah ada tanda khusus bagi seseorang yang berhasil meraih malam yang lebih baik dari seribu bulan tersebut? Para ulama menjelaskan bahwa ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar tidak hanya terlihat dari fenomena alam, tetapi lebih pada perubahan spiritual yang mendalam.

Apa Itu Lailatul Qadar?

Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang terjadi pada salah satu malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Qadr, Allah SWT menyebutkan bahwa malam ini memiliki nilai pahala yang setara dengan beribadah selama lebih dari 83 tahun atau seribu bulan.

Selain sebagai malam diturunkannya Al-Qur'an, Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam penetapan (Qadar), di mana Allah menetapkan urusan manusia mulai dari rezeki, ajal, hingga takdir tahunan melalui perantara para malaikat yang turun ke bumi.

6 Ciri Orang yang Mendapat Malam Lailatul Qadar

Berdasarkan pendapat para ulama dan referensi hadis, berikut adalah ciri-ciri spiritual yang dirasakan oleh mereka yang terpilih mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar:

1. Ketenangan Hati dan Kedamaian Batin

Orang yang meraih Lailatul Qadar akan merasakan ketenangan (tuma'ninah) yang luar biasa. Perasaan ini muncul karena turunnya para malaikat yang membawa rahmat, sehingga hati terasa lapang, damai, dan jauh dari segala bentuk kegelisahan duniawi.

2. Meningkatnya Ketaatan Setelah Ramadan

Tanda kesuksesan ibadah seseorang adalah keberlanjutannya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan merasa lebih ringan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, bahkan setelah bulan suci Ramadan berakhir.

3. Perubahan Akhlak Menjadi Lebih Mulia

Salah satu bukti nyata seseorang mendapat "Nur" atau cahaya Lailatul Qadar adalah perubahan perilakunya. Ia menjadi individu yang lebih arif, bijaksana, sabar, dan memiliki empati yang tinggi terhadap sesama. Segala perkataan dan tindakannya mencerminkan kemuliaan hati.

4. Merasakan Kenikmatan dalam Beribadah

Ibadah tidak lagi dirasakan sebagai beban, melainkan kebutuhan. Saat melakukan shalat malam atau membaca Al-Qur'an, orang tersebut akan merasakan kelezatan spiritual yang membuat air matanya mudah bercucuran karena haru dan rasa syukur kepada Allah SWT.

5. Terkabulnya Doa dan Urusan yang Dimudahkan

Malam tersebut adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Seseorang yang sungguh-sungguh beribadah pada malam itu seringkali mendapati doa-doa kuncinya dikabulkan atau mendapatkan jalan keluar dari masalah hidupnya dengan cara yang tidak disangka-sangka.

6. Kesadaran Diri yang Tinggi (Insaf)

Ciri lainnya adalah munculnya kesadaran yang kuat akan kekurangan diri dan dosa-dosa masa lalu. Hal ini mendorong seseorang untuk bertaubat secara nasuha (sungguh-sungguh) dan bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

Untuk meraih Lailatul Qadar di Ramadan 2026, umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak iktikaf, shalat malam (qiyamul lail), membaca Al-Qur'an, dan memperbanyak doa: "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni" (Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai sifat pemaaf, maka ampunilah aku). (Z-4)