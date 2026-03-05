Kapan Malam Lailatul Qadar 2026? Berikut Prakiraan Tanggalnya

Umat Islam beriktikaf dengan melaksanakan shalat Qiyamul Lail di Masjid Istiqlal.(ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa)

MALAM Lailatul Qadar menjadi puncak spiritual bagi umat Islam di bulan Ramadan. Sebagai malam yang disebut lebih mulia dari seribu bulan, pencariannya menjadi fokus utama di sepuluh hari terakhir bulan suci. Berdasarkan kalender Hijriah 1447 H, umat Muslim perlu bersiap menghadapi fase krusial ini pada pertengahan Maret 2026.

Apa Itu Lailatul Qadar dan Keutamaannya?

Lailatul Qadar secara harfiah berarti malam penetapan atau malam kemuliaan. Menurut para ahli tafsir, ada tiga makna utama di balik kata "Qadar":

Penetapan: Malam di mana Allah SWT menetapkan takdir dan strategi perjalanan hidup manusia untuk setahun ke depan.

Malam di mana Allah SWT menetapkan takdir dan strategi perjalanan hidup manusia untuk setahun ke depan. Kemuliaan: Malam yang memiliki nilai sangat tinggi karena menjadi waktu pertama kali Al-Qur'an diturunkan.

Malam yang memiliki nilai sangat tinggi karena menjadi waktu pertama kali Al-Qur'an diturunkan. Sempit: Diambil dari makna sempitnya bumi karena banyaknya malaikat yang turun membawa rahmat dan keberkahan.

Keutamaan malam ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr ayat 1-5, yang menyatakan bahwa beribadah di malam tersebut pahalanya melampaui ibadah selama seribu bulan atau setara 83 tahun 4 bulan.

Prakiraan Tanggal Malam Lailatul Qadar 2026

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan. Merujuk pada Kalender Hijriah Indonesia 2026, berikut adalah jadwal prakiraan malam ganjil tersebut:

Malam Ramadan Prakiraan Tanggal Masehi Malam 21 Ramadan Selasa malam, 10 Maret 2026 Malam 23 Ramadan Kamis malam, 12 Maret 2026 Malam 25 Ramadan Sabtu malam, 14 Maret 2026 Malam 27 Ramadan Senin malam, 16 Maret 2026 Malam 29 Ramadan Rabu malam, 18 Maret 2026

Jadwal ini dapat berubah menyesuaikan hasil Sidang Isbat Kementerian Agama RI atau perbedaan penetapan awal Ramadan di masing-masing organisasi keagamaan.

Amalan yang Dianjurkan

Untuk memaksimalkan peluang meraih kemuliaan Lailatul Qadar, umat Islam dianjurkan melakukan beberapa amalan berikut:

I'tikaf: Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah, menjauhkan diri dari urusan duniawi. Qiyamul Lail: Menghidupkan malam dengan salat Tahajud, salat Hajat, dan salat Witir. Tilawah Al-Qur'an: Membaca dan mentadabburi makna ayat-ayat suci Al-Qur'an. Memperbanyak Doa: Membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah RA: "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni".

Kepastian malam Lailatul Qadar adalah rahasia Allah SWT agar hamba-Nya bersungguh-sungguh beribadah di sepanjang sepuluh malam terakhir, bukan hanya pada malam tertentu saja. (Z-4)