Kapan Malam Lailatul Qadar 2026? Berikut Prakiraan Tanggalnya

MALAM Lailatul Qadar menjadi puncak spiritual bagi umat Islam di bulan Ramadan. Sebagai malam yang disebut lebih mulia dari seribu bulan, pencariannya menjadi fokus utama di sepuluh hari terakhir bulan suci. Berdasarkan kalender Hijriah 1447 H, umat Muslim perlu bersiap menghadapi fase krusial ini pada pertengahan Maret 2026.
Lailatul Qadar secara harfiah berarti malam penetapan atau malam kemuliaan. Menurut para ahli tafsir, ada tiga makna utama di balik kata "Qadar":
Keutamaan malam ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr ayat 1-5, yang menyatakan bahwa beribadah di malam tersebut pahalanya melampaui ibadah selama seribu bulan atau setara 83 tahun 4 bulan.
Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan. Merujuk pada Kalender Hijriah Indonesia 2026, berikut adalah jadwal prakiraan malam ganjil tersebut:
|Malam Ramadan
|Prakiraan Tanggal Masehi
|Malam 21 Ramadan
|Selasa malam, 10 Maret 2026
|Malam 23 Ramadan
|Kamis malam, 12 Maret 2026
|Malam 25 Ramadan
|Sabtu malam, 14 Maret 2026
|Malam 27 Ramadan
|Senin malam, 16 Maret 2026
|Malam 29 Ramadan
|Rabu malam, 18 Maret 2026
Jadwal ini dapat berubah menyesuaikan hasil Sidang Isbat Kementerian Agama RI atau perbedaan penetapan awal Ramadan di masing-masing organisasi keagamaan.
Untuk memaksimalkan peluang meraih kemuliaan Lailatul Qadar, umat Islam dianjurkan melakukan beberapa amalan berikut:
Kepastian malam Lailatul Qadar adalah rahasia Allah SWT agar hamba-Nya bersungguh-sungguh beribadah di sepanjang sepuluh malam terakhir, bukan hanya pada malam tertentu saja. (Z-4)
