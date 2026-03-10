Kapan Malam Lailatul Qadar? Ini Amalan yang Dilakukan Sesuai Sunnah

Umat muslim membaca Al Quran.(ANTARA FOTO/Arnas Padda)

MALAM Lailatul Qadar merupakan momen yang paling dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia saat bulan suci Ramadan. Malam ini disebut-sebut sebagai malam yang lebih mulia daripada seribu bulan, di mana segala amal ibadah dilipatgandakan pahalanya secara luar biasa.

Apa Itu Malam Lailatul Qadar?

Secara harfiah, Lailatul Qadar berasal dari kata Lail (malam) dan Al-Qadar yang bermakna kemuliaan atau ketetapan. Dalam ajaran Islam, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia.

Keistimewaan malam ini tertuang dalam Surah Al-Qadr, yang menjelaskan bahwa pada malam tersebut para malaikat turun ke bumi membawa rahmat dan kedamaian hingga terbit fajar. Beribadah di malam ini setara dengan melakukan ibadah selama lebih dari 83 tahun.

Kapan Malam Lailatul Qadar 2026?

Berdasarkan kalender Hijriah 1447 H, sepuluh malam terakhir Ramadan 2026 diperkirakan jatuh pada pertengahan Maret. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari malam mulia ini pada malam-malam ganjil. Berikut adalah estimasi tanggalnya:

Malam Ramadan Estimasi Tanggal (Masehi) Malam ke-21 Selasa, 10 Maret 2026 Malam ke-23 Kamis, 12 Maret 2026 Malam ke-25 Sabtu, 14 Maret 2026 Malam ke-27 Senin, 16 Maret 2026 Malam ke-29 Rabu, 18 Maret 2026

Amalan Malam Lailatul Qadar Sesuai Sunnah

Untuk memaksimalkan peluang meraih kemuliaan Lailatul Qadar, berikut adalah beberapa amalan utama yang bisa dilakukan:

I’tikaf: Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah, sebagaimana rutin dilakukan Rasulullah SAW.

Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah, sebagaimana rutin dilakukan Rasulullah SAW. Membaca Doa Ampunan: Memperbanyak bacaan "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni".

Memperbanyak bacaan "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni". Sholat Malam (Qiyamul Lail): Menghidupkan malam dengan sholat Tahajud, Hajat, dan Witir.

Menghidupkan malam dengan sholat Tahajud, Hajat, dan Witir. Tilawah Al-Qur'an: Membaca dan memahami kandungan ayat suci Al-Qur'an.

Membaca dan memahami kandungan ayat suci Al-Qur'an. Berdzikir dan Istighfar: Memohon ampunan atas dosa-dosa masa lalu dengan hati yang tulus.

Menurut hadits, tanda fisiknya meliputi suasana malam yang tenang (tidak panas/dingin) dan matahari terbit di pagi hari dengan cahaya yang teduh (tidak menyengat).

Malam Lailatul Qadar adalah anugerah besar bagi umat Islam untuk menghapus dosa dan meraih pahala tak terbatas. Dengan konsisten beribadah di sepuluh malam terakhir Ramadan, kita berharap dapat menjadi bagian dari hamba-Nya yang beruntung mendapatkan keberkahan malam seribu bulan. (Z-4)