Kapan Malam Lailatul Qadar? Ini Amalan yang Dilakukan Sesuai Sunnah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MALAM Lailatul Qadar merupakan momen yang paling dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia saat bulan suci Ramadan. Malam ini disebut-sebut sebagai malam yang lebih mulia daripada seribu bulan, di mana segala amal ibadah dilipatgandakan pahalanya secara luar biasa.
Secara harfiah, Lailatul Qadar berasal dari kata Lail (malam) dan Al-Qadar yang bermakna kemuliaan atau ketetapan. Dalam ajaran Islam, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia.
Keistimewaan malam ini tertuang dalam Surah Al-Qadr, yang menjelaskan bahwa pada malam tersebut para malaikat turun ke bumi membawa rahmat dan kedamaian hingga terbit fajar. Beribadah di malam ini setara dengan melakukan ibadah selama lebih dari 83 tahun.
Berdasarkan kalender Hijriah 1447 H, sepuluh malam terakhir Ramadan 2026 diperkirakan jatuh pada pertengahan Maret. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari malam mulia ini pada malam-malam ganjil. Berikut adalah estimasi tanggalnya:
|Malam Ramadan
|Estimasi Tanggal (Masehi)
|Malam ke-21
|Selasa, 10 Maret 2026
|Malam ke-23
|Kamis, 12 Maret 2026
|Malam ke-25
|Sabtu, 14 Maret 2026
|Malam ke-27
|Senin, 16 Maret 2026
|Malam ke-29
|Rabu, 18 Maret 2026
Untuk memaksimalkan peluang meraih kemuliaan Lailatul Qadar, berikut adalah beberapa amalan utama yang bisa dilakukan:
Menurut hadits, tanda fisiknya meliputi suasana malam yang tenang (tidak panas/dingin) dan matahari terbit di pagi hari dengan cahaya yang teduh (tidak menyengat).
Malam Lailatul Qadar adalah anugerah besar bagi umat Islam untuk menghapus dosa dan meraih pahala tak terbatas. Dengan konsisten beribadah di sepuluh malam terakhir Ramadan, kita berharap dapat menjadi bagian dari hamba-Nya yang beruntung mendapatkan keberkahan malam seribu bulan. (Z-4)
Kapan malam Lailatul Qadar 2026? Cek jadwal perkiraan malam ganjil Ramadan 1447 H, tanda-tanda alam, dan amalan sunnah untuk meraih kemuliaan 1000 bulan.
Malam Lailatul Qadar adalah anugerah terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dengan usia umat yang relatif lebih pendek dibandingkan umat terdahulu
Maksimalkan malam Lailatul Qadar dengan 10 amalan ringan berpahala besar, mulai dari zikir hingga sedekah. Raih keberkahan setara 84 tahun beribadah.
Kapan malam Lailatul Qadar Ramadan 2026? Simak prediksi jadwal malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan 1447 H berdasarkan ketetapan pemerintah dan NU.
Apa saja tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Simak 7 ciri utama menurut para ulama, mulai dari ketenangan batin hingga perubahan perilaku nyata.
Apa saja tanda-tanda Lailatul Qadar? Simak ciri alam, fisik, dan spiritual malam seribu bulan berdasarkan hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama.
Lailatul Qadar tiba! Raih keberkahan malam istimewa. Ciptakan kenangan indah, perkuat iman, dan raih ampunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved