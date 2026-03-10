Malam Lailatul Qadar Kapan? Cek Jadwal, Tanda, dan Amalan Utama

Headline
Malam Lailatul Qadar adalah momentum yang paling dinanti oleh umat Muslim di seluruh dunia setiap bulan Ramadan. Allah SWT menyebut malam ini dalam Al-Qur'an sebagai malam yang "lebih baik dari seribu bulan". Beribadah di malam tersebut memiliki nilai pahala yang setara dengan beribadah selama 83 tahun lebih.
Namun, Allah SWT sengaja merahasiakan tanggal pastinya agar umat Islam bersungguh-sungguh beribadah di sepanjang sepuluh malam terakhir Ramadan. Lantas, kapan prediksi Lailatul Qadar 2026 atau Ramadan 1447 H?
Berdasarkan ketetapan 1 Ramadan 1447 H yang jatuh pada 19 Februari 2026, maka sepuluh malam terakhir Ramadan dimulai pada Selasa malam, 10 Maret 2026. Berikut adalah rincian estimasi malam ganjil:
Rasulullah SAW memberikan beberapa isyarat alam agar umat Islam dapat mengenali kehadiran malam mulia ini melalui hadits-hadits shahih:
Untuk memaksimalkan sepuluh malam terakhir, berikut adalah panduan amalan yang dianjurkan:
Wanita yang sedang haid atau nifas tidak perlu berkecil hati. Kemuliaan Lailatul Qadar tetap bisa diraih dengan cara:
1. Apakah Lailatul Qadar selalu jatuh di malam ke-27?
Tidak selalu. Meski banyak ulama menguatkan malam ke-27, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencarinya di seluruh malam ganjil sepuluh hari terakhir.
2. Apa tanda fisik seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
Perubahan perilaku menjadi lebih baik, hati yang lebih tenang, dan semangat ibadah yang meningkat setelah Ramadan berakhir. (Z-10)
Malam Lailatul Qadar adalah anugerah terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dengan usia umat yang relatif lebih pendek dibandingkan umat terdahulu
Keistimewaan malam ini tertuang dalam Surah Al-Qadr, yang menjelaskan bahwa pada malam tersebut para malaikat turun ke bumi membawa rahmat dan kedamaian hingga terbit fajar.
