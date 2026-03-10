Malam Lailatul Qadar Kapan? Cek Jadwal, Tanda, dan Amalan Utama

Kapan malam Lailatul Qadar 2026? Cek jadwal perkiraan malam ganjil Ramadan 1447 H.(Dok. Freepik)

Malam Lailatul Qadar adalah momentum yang paling dinanti oleh umat Muslim di seluruh dunia setiap bulan Ramadan. Allah SWT menyebut malam ini dalam Al-Qur'an sebagai malam yang "lebih baik dari seribu bulan". Beribadah di malam tersebut memiliki nilai pahala yang setara dengan beribadah selama 83 tahun lebih.

Namun, Allah SWT sengaja merahasiakan tanggal pastinya agar umat Islam bersungguh-sungguh beribadah di sepanjang sepuluh malam terakhir Ramadan. Lantas, kapan prediksi Lailatul Qadar 2026 atau Ramadan 1447 H?

Perkiraan Jadwal Malam Ganjil Ramadan 1447 H (2026)

Berdasarkan ketetapan 1 Ramadan 1447 H yang jatuh pada 19 Februari 2026, maka sepuluh malam terakhir Ramadan dimulai pada Selasa malam, 10 Maret 2026. Berikut adalah rincian estimasi malam ganjil:

Malam ke-21: Selasa malam, 10 Maret 2026

Malam ke-23: Kamis malam, 12 Maret 2026

Malam ke-25: Sabtu malam, 14 Maret 2026

Malam ke-27: Senin malam, 16 Maret 2026

Malam ke-29: Rabu malam, 18 Maret 2026

Tanda-Tanda Malam Lailatul Qadar Menurut Hadits

Rasulullah SAW memberikan beberapa isyarat alam agar umat Islam dapat mengenali kehadiran malam mulia ini melalui hadits-hadits shahih:

Udara Sejuk dan Tenang: Suasana malam terasa sangat damai, tidak gerah (panas) dan tidak pula menusuk tulang (dingin).

Langit Cerah: Kondisi langit tampak bersih, tidak mendung, dan tidak turun hujan.

Matahari Esok Pagi: Tanda yang paling kuat adalah saat matahari terbit di pagi hari, cahayanya tampak putih pucat dan tidak menyengat mata (redup).

Ketenangan Batin: Munculnya rasa nikmat dan khusyuk yang luar biasa saat melakukan ibadah di malam tersebut.

Amalan Utama untuk Meraih Lailatul Qadar

Untuk memaksimalkan sepuluh malam terakhir, berikut adalah panduan amalan yang dianjurkan:

Iktikaf: Menetap di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah SWT. Qiyamul Lail: Memperpanjang shalat malam seperti Tahajud dan Witir. Membaca Doa Lailatul Qadar: Memperbanyak doa: "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni". Tadarus Al-Qur'an: Mengkhatamkan atau merenungi makna ayat-ayat suci. Sedekah: Meningkatkan kedermawanan karena nilai sedekah di malam ini sangat fantastis.

Tips bagi Wanita Haid

Wanita yang sedang haid atau nifas tidak perlu berkecil hati. Kemuliaan Lailatul Qadar tetap bisa diraih dengan cara:

Memperbanyak istighfar dan dzikir (Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar).

Mendengarkan murattal Al-Qur'an.

Menyiapkan makanan sahur dan buka bagi orang yang berpuasa.

Berdoa dengan tulus di sepertiga malam terakhir.

People Also Ask (FAQ)

1. Apakah Lailatul Qadar selalu jatuh di malam ke-27?

Tidak selalu. Meski banyak ulama menguatkan malam ke-27, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencarinya di seluruh malam ganjil sepuluh hari terakhir.

2. Apa tanda fisik seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?

Perubahan perilaku menjadi lebih baik, hati yang lebih tenang, dan semangat ibadah yang meningkat setelah Ramadan berakhir.