Kapan Malam Lailatul Qadar Ramadan 2026?

Malam Lailatul Qadar merupakan momen yang paling dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia pada bulan suci Ramadan. Dikenal sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan, Lailatul Qadar menyimpan kemuliaan luar biasa di mana doa-doa dikabulkan dan pahala dilipatgandakan.

Berdasarkan penetapan 1 Ramadan 1447 H yang jatuh pada 19 Februari 2026 (versi Pemerintah dan NU), maka 10 malam terakhir Ramadan akan dimulai pada awal Maret 2026. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari malam mulia ini pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.

Estimasi Jadwal Malam Ganjil Ramadan 2026

Dalam kalender Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari (waktu Maghrib). Berikut adalah prediksi jadwal malam ganjil untuk berburu Lailatul Qadar pada tahun 2026:

Malam Ramadan Tanggal Masehi Hari Malam 21 Ramadan 10 Maret 2026 Selasa Malam Rabu Malam 23 Ramadan 12 Maret 2026 Kamis Malam Jumat Malam 25 Ramadan 14 Maret 2026 Sabtu Malam Minggu Malam 27 Ramadan 16 Maret 2026 Senin Malam Selasa Malam 29 Ramadan 18 Maret 2026 Rabu Malam Kamis

*Catatan: Jika mengacu pada penetapan Muhammadiyah (1 Ramadan pada 18 Februari), maka jadwal malam ganjil di atas bergeser satu hari lebih awal.

Tanda-tanda Datangnya Lailatul Qadar

Meskipun waktu pastinya dirahasiakan oleh Allah SWT agar umat-Nya senantiasa beribadah, terdapat beberapa tanda fisik dan alam yang sering dikaitkan dengan Lailatul Qadar menurut hadis:

Sinar Matahari Pagi yang Teduh: Matahari yang terbit pada pagi harinya tidak terasa panas menyengat, melainkan tampak putih dan redup.

Matahari yang terbit pada pagi harinya tidak terasa panas menyengat, melainkan tampak putih dan redup. Malam yang Tenang: Suasana malam terasa sangat damai, tidak ada angin kencang, dan suhu udara terasa sejuk (tidak panas maupun dingin).

Suasana malam terasa sangat damai, tidak ada angin kencang, dan suhu udara terasa sejuk (tidak panas maupun dingin). Kekhusyukan Ibadah: Adanya dorongan spiritual yang lebih kuat bagi orang yang beriman untuk berlama-lama dalam sujud dan doa.

Doa Lailatul Qadar: Rasulullah SAW mengajarkan doa berikut: "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni" (Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku).

FAQ: Pertanyaan Umum Seputar Lailatul Qadar

1. Apakah Lailatul Qadar hanya ada di malam ganjil?

Sebagian besar hadis menekankan malam ganjil, namun para ulama menyarankan untuk tetap meningkatkan ibadah di seluruh 10 malam terakhir Ramadan agar tidak terlewat.

2. Apa amalan utama di malam Lailatul Qadar?

Ibadah yang sangat dianjurkan antara lain adalah I'tikaf di masjid, shalat malam (Tahajud dan Witir), membaca Al-Qur'an, serta memperbanyak dzikir dan istighfar.

3. Kapan Lebaran 2026?

Idul Fitri 1 Syawal 1447 H diprediksi jatuh pada tanggal 20 atau 21 Maret 2026, tergantung pada hasil pemantauan hilal (sidang isbat).