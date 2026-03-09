Kapan Malam Lailatul Qadar Ramadan 2026?

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Malam Lailatul Qadar merupakan momen yang paling dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia pada bulan suci Ramadan. Dikenal sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan, Lailatul Qadar menyimpan kemuliaan luar biasa di mana doa-doa dikabulkan dan pahala dilipatgandakan.
Berdasarkan penetapan 1 Ramadan 1447 H yang jatuh pada 19 Februari 2026 (versi Pemerintah dan NU), maka 10 malam terakhir Ramadan akan dimulai pada awal Maret 2026. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari malam mulia ini pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.
Dalam kalender Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari (waktu Maghrib). Berikut adalah prediksi jadwal malam ganjil untuk berburu Lailatul Qadar pada tahun 2026:
|Malam Ramadan
|Tanggal Masehi
|Hari
|Malam 21 Ramadan
|10 Maret 2026
|Selasa Malam Rabu
|Malam 23 Ramadan
|12 Maret 2026
|Kamis Malam Jumat
|Malam 25 Ramadan
|14 Maret 2026
|Sabtu Malam Minggu
|Malam 27 Ramadan
|16 Maret 2026
|Senin Malam Selasa
|Malam 29 Ramadan
|18 Maret 2026
|Rabu Malam Kamis
*Catatan: Jika mengacu pada penetapan Muhammadiyah (1 Ramadan pada 18 Februari), maka jadwal malam ganjil di atas bergeser satu hari lebih awal.
Meskipun waktu pastinya dirahasiakan oleh Allah SWT agar umat-Nya senantiasa beribadah, terdapat beberapa tanda fisik dan alam yang sering dikaitkan dengan Lailatul Qadar menurut hadis:
Doa Lailatul Qadar: Rasulullah SAW mengajarkan doa berikut: "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni" (Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku).
1. Apakah Lailatul Qadar hanya ada di malam ganjil?
Sebagian besar hadis menekankan malam ganjil, namun para ulama menyarankan untuk tetap meningkatkan ibadah di seluruh 10 malam terakhir Ramadan agar tidak terlewat.
2. Apa amalan utama di malam Lailatul Qadar?
Ibadah yang sangat dianjurkan antara lain adalah I'tikaf di masjid, shalat malam (Tahajud dan Witir), membaca Al-Qur'an, serta memperbanyak dzikir dan istighfar.
3. Kapan Lebaran 2026?
Idul Fitri 1 Syawal 1447 H diprediksi jatuh pada tanggal 20 atau 21 Maret 2026, tergantung pada hasil pemantauan hilal (sidang isbat).
Apa saja tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Simak 7 ciri utama menurut para ulama, mulai dari ketenangan batin hingga perubahan perilaku nyata.
Di Kota Bandung, sejumlah masjid besar menjadi rekomendasi bagi masyarakat yang ingin berdiam diri di rumah ibadah untuk beribadah dengan suasana yang nyaman, aman dan kondusif.
Jelaskan perbedaan Nuzulul Quran 17 Ramadan dan Lailatul Qadar. Simak sejarah, proses turunnya Al-Quran, dan amalan utama untuk meraih keberkahan.
Keutamaan malam ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr ayat 1-5, yang menyatakan bahwa beribadah di malam tersebut pahalanya melampaui ibadah selama seribu bulan
Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari malam ini pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan, yakni malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29.
Apa saja tanda-tanda Lailatul Qadar? Simak ciri alam, fisik, dan spiritual malam seribu bulan berdasarkan hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama.
Raih keberkahan seribu bulan! Cek jadwal malam ganjil Lailatul Qadar 2026, bacaan doa lengkap, tanda-tanda alam, dan tips ibadah harian di sini.
Keutamaan malam ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr ayat 1-5, yang menyatakan bahwa beribadah di malam tersebut pahalanya melampaui ibadah selama seribu bulan
Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari malam ini pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan, yakni malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29.
Jadwal lengkap malam ganjil Lailatul Qadar 2026 berdasarkan awal puasa 19 Februari. Simak tanggal masehi, doa, dan panduan amalan 10 malam terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved